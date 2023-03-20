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Во вторник, в 9:03

С Шамилем Хаматовым тоже расстались в «Современнике»

Фотография младшего брата Чулпан Хаматовой исчезла из состава труппы на сайте театра, который продолжает терять актеров

Фото: Агентство «Москва»

В «Современнике» пока не комментируют расставание с Шамилем Хаматовым, артист тоже хранит молчание. Актёр с женой и дочкой ещё в прошлом году перебрался в Ригу, но московский театр не спешил с ним расставаться.

В начале февраля Хаматов появился на сцене Рижского русского театра в главной роли вместо заболевшего актёра в спектакле «Централ-парк Вест». В театре сообщили, что младший брат Чулпан служит «в качестве слушателя-добровольца», но на него имеют большие планы и «очень хотели бы видеть в составе труппы». Причём в местной прессе Хаматова уже называют «бывшим артистом московского «Современника».

А 24 марта актёр участвовал в Риге в спектакле-читке Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» вместе с Александром Филиппенко, Анной Монгайт*, Антоном Долиным* и Кириллом Набутовым. Постановка была заявлена как благотворительная, все средства от неё обещали направить на помощь Украине. Видимо, после этого «Современник» и решил избавиться от актёра.

*Власти РФ считают иноагентами

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