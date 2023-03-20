Александру Калягину жаль тех, кто уехал

На традиционной пресс-конференции перед Международным днём театра председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина обуяла целая гамма противоречивых чувств по отношению к опальным артистам. Вначале он возмущался, а потом начал жалеть.

Началось все бодро. С продолжения интернет-баталии с журналом «Театр», который ушёл из рук СТД и с сайтом которого Калягин судится.

– Недавно там вышел возмутительный материал «Хроника разгрома». В нём указаны фамилии людей, покинувших родину в самое трудное время. И главное, пишут, что уехали лучшие. Но лучшие остались работать: ставить спектакли, писать пьесы, придумывать новых героев. Выходит дело, значит, что уехали не лучшие. Лучшие понимают, что такое отечество, что такое гражданство, что такое родина. У нас никогда не будет недостатка в талантах, – сказал председатель СТД.

О лучших и оставшихся корреспондент «Собеседника» как раз и спросил. Но артист виртуозно (или не виртуозно) ушёл от ответа. Видимо, способность переоблачаться на ходу, полученная во время фильма «Здравствуйте, я ваша тётя!», не забыта.

– Далеко не все противники спецоперации уехали, – заметил я. – И сейчас их увольняют из театров. Недавно был громкий случай с Дмитрием Назаровым. Что СТД должен делать в таких случаях: заступаться за актёров или, наоборот, говорить, что им здесь не место?

Так звучал вопрос. А так прозвучал ответ:

– В театре должно быть единство. Актёры бывают разные: прекрасные, выдающиеся, плохие. И не каждому актёру можно прививать темы культуры и родины, – начал Калягин, а затем резко перешёл к... эмигрантам, но уже в другом тоне. – Мне очень жаль, что они уехали. Жаль, потому что они талантливы. Но это их выбор, который я совсем не приветствую. В годину трудностей в жизни страны нужно быть с ней. Я не представляю себе, как актёр в это время может сбежать. Мы все жили в трудное время, когда наша жизнь делилась на публичную и на кухонную. И это не мешало нам быть гражданами. Наоборот, закаляло. Уехавшие сильно ошиблись в своём выборе. Я знаю, как им тяжело, и не хочу их добивать.

Вдогонку народный артист РСФСР получил (уже не от нас) вопрос о необходимости лишения эмигрантов званий и наград.

– Мне кажется, смысла нет. Это всё временно. Мне очень жалко, что они не поняли: это время пройдёт, а твоё имя будет уже испорчено. Но я не хотел бы ни в кого кидать камень, – ответил Калягин.

Мы тоже ни в кого не хотим кидать камень. Просто повторим хорошую фразу главного театрального деятеля: «Время пройдёт, а имя будет уже испорчено». Да, Александр Александрович?