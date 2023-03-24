Выставка. «Главные хулиганы Москвы» Есенин и Мариенгоф

Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев. Великие русские поэты. И знатные нарушители спокойствия. Об этой стороне их жизни рассказывают на выставке «Главные хулиганы Москвы».

Есенин и компания знали толк в художественных провокациях. Могли взять и переименовать улицы столицы в свою честь. Или повесить на памятник Пушкину табличку «Я с имажинистами»: дескать, с их литературным течением. Могли обклеить всю Москву листовками «Всеобщая мобилизация» с призывами выходить к Большому театру на демонстрацию против старого искусства.

Или взять и расписать Сретенский монастырь богохульными стишками. Например, есенинское четверостишие начиналось со строк: «Вот они, толстые ляжки этой похабной стены...» И дальше такое, что сейчас нельзя напечатать, чтобы не попасть под статью об оскорблении верующих, но можно увидеть на выставке. И порадоваться (или, наоборот, посетовать), что в послереволюционной Москве все проделки поэтам-хулиганам сходили с рук.

До 14 мая, Москва, Elohovskiy Gallery