Театр. Турандот и Китай-гегемон

Обладатель «Золотой маски» и главный режиссёр новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко поставит спектакль «Турандот» в Москве.

Пьеса «Турандот» была написана итальянским драматургом Карло Гоцци в 1762 году и с того времени пережила бесчисленное множество постановок. Спектакль был визитной карточкой Театра Вахтангова. Свою интерпретацию предложат в Театре на Малой Бронной.

«В спектакле «Турандот» будет звучать мой авторский текст, он на 85% оригинальный относительно текста Гоцци. Конечно, он всё равно по мотивам пьесы Гоцци, но мне кажется, что получились совсем другие характеры, радикально другие. Они – люди из современной реальности, помещённые в обстоятельства моей футурологической выдумки», – рассказал о своей задумке Прикотенко.

Художником-постановщиком спектакля выступает многократный номинант на «Золотую маску» Ольга Шаишмелашвили. В «Турандот» задействованы актёры Василиса Перелыгина, знакомая зрителям по драме Кантемира Балагова «Дылда», Наталья Щукина («Дорогая Елена Сергеевна», «Отель «Элеон», «Чебурашка») и Александр Кудренко («Есенин», «Мажор», «Общага»).

24 и 25 марта. Москва, Театр на Малой Бронной