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24.03.2023

Музыка для детей. Радио «Орфей» покажет «Снежную королеву»

Одна из самых известных сказок Андерсена оживёт в столице

Радио «Орфей» запускает цикл концертов «Музыкальные истории дядюшки Дениса для самых маленьких и не очень». И первой историей станет «Снежная королева».

Приключения Герды и Кая известны нам с детства, но классика, как известно, не стареет и не умирает. И каждая её новая интерпретация позволяет посмотреть на сказку с новой стороны.

«Снежную королеву» прочитают со сцены для самых маленьких и не очень артист Театра имени Моссовета Валерий Яременко («Склифосовский», «Надвое») и актриса Юлия Афанасьева («Чикатило», «Любовь и монстры»). Музыкальное сопровождение им обеспечит Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением дирижёра Дениса Кирпанева.

«Снежная королева» станет первой постановкой из цикла музыкально-литературных вечеров. Далее последуют «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Щелкунчик», «Маленький принц» и «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями». А осенью на волнах радио «Орфей» ожидаются программы по мотивам цикла, которые будет вести «дядюшка Денис» Кирпанев.

30 марта. Москва, «Дворец на Яузе»
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