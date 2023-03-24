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24.03.2023

Книга. «Виолета» Исабель Альенде

Новый роман суперзвезды латиноамериканской литературы, которую давно называют «Маркесом в юбке»

Российский читатель знает Исабель Альенде прежде всего по дебютному роману «Дом духов» и его экранизации 1993 года с Джереми Айронсом, Мерил Стрип, Гленн Клоуз и Вайноной Райдер, а ещё как племянницу президента Чили Сальвадора Альенде.

Долгая жизнь главной героини разворачивается между двух пандемий: в начале – испанский грипп, в конце – COVID-19. Исабель Альенде блестяще удаются эпичные полотна человеческих судеб на фоне масштабных исторических событий. Место действия – одна несвободная страна, похожая на Чили, а её диктатор напоминает Пиночета.

У Виолеты бурная биография, где личные драмы чередуются с внешним контекстом – Великой депрессией, войнами, взлётами и падениями тиранов, борьбой за права женщин. Эта новинка издательства «Иностранка» даёт надежду, что сильный духом человек пройдёт сквозь любой мрак и обретёт мудрость. Виолета выстояла, выжила, но продолжает рефлексировать над своим прошлым, когда однажды сын обвинил её в пассивном сговоре с режимом ради комфортной жизни.

Теги: #книги

Рубрика: Культура и ТВ

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