Кино. Русский ведьмак

«Сергий против нечисти. Шабаш» – полнометражный мистический детектив от создателей одноимённого сериала.

Привычная пара – детектив и его соратник – в картине представлена весьма оригинально: капитану полиции Кате Земцовой (Лукерья Ильяшенко) в расследовании преступлений помогает бывший священник Сергий (Роман Маякин). Отлучённый от церкви за разврат, пьянство и грязный язык, он сам постоянно попадает в уморительно смешные ситуации. На жизнь отец Сергий зарабатывает охотой на тёмные силы из славянского фольклора: домовых, вурдалаков, водяных, Вия и Змея Горыныча. В фильме много трюков и эффектных аттракционов, смешной жути и чёрного юмора, а также обещают историю любви.

В прокате с 16 марта