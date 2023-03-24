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24.03.2023

Кино. Русский ведьмак

Режиссёр Кирилл Кузин снял продолжение истории о русском ведьмаке – православном батюшке, который сражается с нечистью

Фото: Кинопоиск

«Сергий против нечисти. Шабаш» – полнометражный мистический детектив от создателей одноимённого сериала.

Привычная пара – детектив и его соратник – в картине представлена весьма оригинально: капитану полиции Кате Земцовой (Лукерья Ильяшенко) в расследовании преступлений помогает бывший священник Сергий (Роман Маякин). Отлучённый от церкви за разврат, пьянство и грязный язык, он сам постоянно попадает в уморительно смешные ситуации. На жизнь отец Сергий зарабатывает охотой на тёмные силы из славянского фольклора: домовых, вурдалаков, водяных, Вия и Змея Горыныча. В фильме много трюков и эффектных аттракционов, смешной жути и чёрного юмора, а также обещают историю любви.

В прокате с 16 марта

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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