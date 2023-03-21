Пьеса о Сталине с российскими топ-актерами идет в городах мира, в том числе Москве

В спектакле-читке «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»главной роли – советского вождя (вернее, режиссера по имени Вольдемар, который постепенно превращается в Сталина) – выступит Александр Филиппенко. А еще: Анна Монгайт*, Шамиль Хаматов, Антон Долин*, Кирилл Набутов... То есть те, кто на сегодняшний день уехал из России.

Премьера читки этой пьесы состоялась в 2019 году в Москве, тогда в главных ролях выступили Максим Суханов и Юлия Ауг. Сегодня ее показывают за рубежом (Израиль, Польша, Германия, Чехия, Грузия). Но и в Москве в Театре.doc пока еще можно посмотреть это произведение. Именно там его впервые увидел Филиппенко.

– Да, Александр Георгиевич был в Театре.doc. Я, кстати, считаю, что актеры, сейчас играющие в Москве в этом спектакле, да и в других спектаклях Doca, – просто герои, – делится с «Собеседником» автор пьесы Артур Соломонов. – А насчет того, почему он принял решение об участии в рижской читке, могу процитировать самого Филиппенко: «Меня привлекает роль этого монстра, который до сих пор не забыт, страшен и имеет влияние. Так давайте попробуем наконец-то похоронить его вместе! Ведь действие пьесы происходит в наши дни, а значит, у нас все-таки есть шанс на эти похороны. Хотя бы на сцене...»

В пьесе показана взаимосвязь сталинизма и путинизма, как прошлое врывается в настоящее, овладевает им и стремится захватить будущее. Тоска по диктатору и диктатуре, мучение – кому бы вручить свою свободу... Все это свойственно не только современной России: сейчас многие разочарованы в демократии. Но в РФ, как всегда, эта тенденция принимает предельно гротескные, предельно абсурдные, ужасающие формы. Прекрасная среда для писателя, для наблюдений за человеком, но, как говорится, для «обычной жизни» – это настоящее испытание.

– Артур, а как определяете, кто будет участвовать в той или иной читке-спектакле?

– Всегда складывается по-разному, зависит от возможностей приглашающей стороны, от города, где предлагают провести читку. Например, в Праге, в фестивале Антона Литвина Kulturus, в рамках которого прошла читка, принимали участие Виктор Шендерович*, Ольга Романова, Александр Морозов, Александр Дельфинов – то есть преимущественно не профессионалы в театре, но очень яркие личности, и весьма артистичные.

По тому же принципу была сделана читка в Черногории (ее организовал замечательный фонд «Пристаниште») – там участвовали журналистка Виктория Ивлева, Александр и Владимир Шмелевы (и прекрасно исполнили роли Дамы из Министерства, Ленина и Хрущева), а музыкальное сопровождение у нас было от Михаила Борзыкина – легендарного музыканта, создателя группы «Телевизор».

Также в этой читке участвовали прекрасные актеры с Украины Виктор Кошель и Катарина Синчилло – кстати, это редчайший случай последнего времени, когда на одной сцене вместе выступали российские и украинские исполнители. Роль невидимого президента сыграл Марат Гельман*. А в Берлине участвовали только профессионалы – Максим Суханов, Никита Кукушкин, Варвара Шмыкова, Александр Горчилин. Представляете, как сложно было бы собрать такой коллектив в Москве?! В Тель-Авиве главную роль исполнил Анатолий Белый, и это был уже полноценный спектакль.

– Помнится, проблемы с этим спектаклем в России начались в 2021 году, после премьеры в Челябинском Камерном театре...

– Да-да, тогда члены партии «Коммунисты России» выходили к театру с плакатами «Руки прочь от Сталина!» Потом полетели письма возмущенных граждан – в прокуратуру, в ФСБ, в администрацию президента. Спектакль мужественно держался в репертуаре при постоянных аншлагах, что неудивительно, ведь протесты сталинистов сделали постановке колоссальную рекламу. Но челябинский спектакль, как я понимаю, не пережил военную цензуру. Сейчас его в репертуаре нет, несмотря на успех и востребованность.

*Власти РФ считают иноагентом