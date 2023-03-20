Александр Адабашьян: Америка — это только про деньги

Язык до Рима доведет

– Вы сыграли более 40 ролей в советских и российских фильмах, были художником-постановщиком 20 фильмов, написали сценарии к 28 фильмам и прочее, и прочее. Какую из многих ипостасей считаете главной на сегодняшний день и почему?

– Главное – это то, чем я занимаюсь на данный момент. Когда пишешь сценарий, то осознаешь, что это и есть твоя истинная ипостась. Другой разговор, когда знаешь, что на этой же картине ты будешь художником, тогда автоматически в голове выкладывается, как должна выглядеть сцена – либо интерьер, либо павильон. Что у тебя главное, диктуют конкретные обстоятельства.

– Вот сейчас над каким проектом работаете?

– Сейчас мы закончили с Анной Чернаковой, режиссером и соавтором сценария, картину, которая называется «Катя-Катя». Действие фильма происходит в двух временах, это Москва 1942 года и уже современная столица. Понятно, что сейчас очень трудно снимать Москву времен Великой Отечественной, мало что сохранилось в том виде, в каком было во время войны. Я даже не столько имею в виду разрушения: эти мешки с песком, которыми закладывали окна первых этажей, эти бумажки, которые клеили на окна, чтобы они не вылетали во время бомбежек, – все было абсолютно другое – и автомобили, и телеграфные столбы. Помимо того, что нужно было рассказать истории, нужно было постоянно находить рифмы между 1942 годом и сегодняшним 2023 годом.

Мы с Анной Чернаковой пытаемся писать сценарий и по «Судьбе барабанщика» Аркадия Гайдара. Нам кажется, что для подросткового кино это будет очень интересная тема. Современное представление зрителя о сериале – стрельба, беготня и бешеный ритм – хочется опровергнуть. Мы рассчитываем на тех, кому интересно не только чавкать попкорном. При выходе из кинотеатра должен быть какой-то повод для размышления.

Может, это старомодное представление. Мне 77 лет, и я в авангарде юношества быть не могу. Когда меня спрашивают: «Что вы читаете?» – я отвечаю: «Ничего уже не читаю. Я перечитываю». Последнее, что я перечитал уже, наверное, в 30-й раз – «Война и мир» Толстого. Каждый раз, когда открываю эту книгу, нахожу для себя что-то новое и интересное. Чего и всем советую.

– Многие сравнивают режиссера и сценариста с прокурором и адвокатом, указывая на то, что они находятся по разные стороны кинематографического процесса. Как вам удавалось довольно мирно творить с режиссерами?

– А я просто всегда пишу вместе с режиссерами или по крайней мере при их непосредственном участии. Я считаю, что лучше все решать, что называется, на берегу и заранее предвидеть те изменения, которые в процессе работы будут возникать. Допустим, когда мы с Никитой Сергеевичем писали «Неоконченную пьесу для механического пианино», то работали в Пущино в небольшом академгородке, где находилась заброшенная (на наше счастье) усадьба. Это было бывшее поместье Арцыбашевых, построенное в ХVIII веке на берегу Оки – двухэтажный каменный дом и старый парк с заросшими аллеями и прудами. Раньше там находилась больница, и буквально накануне съемок она переехала в другое здание. В усадьбу мы с Никитой Сергеевичем часто ходили, смотрели, там и придумывали будущие мизансцены. Мы писали под конкретное место действия и видели, где все будет происходить. В других случаях было сложнее. Например, в фильме «Пять вечеров» я строил декорации в то время, когда мы заканчивали снимать первую часть «Обломова».

– Вы закончили престижную французскую школу и отлично владеете этим языком. Считается, что язык до Киева доведет. Куда довел вас французский язык?

– В какой-то момент такое действительно было. В 1990-х годах – в это время у нас в стране были «странные времена», когда черт знает что происходило – я довольно долго работал во Франции и Италии.

Съемочная группа картины «Очи черные», которую почти целиком снимали в Италии, состояла в основном из итальянцев. Многие из них говорили по-французски, и это облегчало рабочий процесс. Постоянно слыша итальянскую речь, я начал тоже говорить по-итальянски.

А потом меня пригласил молодой итальянский режиссер Джакомо Кампиотти работать над сценарием. Он соврал мне по телефону через переводчицу, что хорошо знает французский, учил его в лицее. Но, как я впоследствии понял, учился он очень плохо и французского не знал вообще.

Когда я приехал к нему в Рим, то это было поначалу настоящее мучение, я оказался в безвыходном положении. Пришлось осваивать итальянский. Закончилось всё тем, что мы написали четыре сценария. Писал на бумаге, конечно, больше он.