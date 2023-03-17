МишЛен: оцениваем новый проект «Ждули» телеканала «Ю»

Зэк Александр производит приятное впечатление с первых же экранных минут. А сидит по 105-й – «Убийство». Рассказывая свою историю телезрителям, он объясняет, что все произошло не специально... И Галина, позже повествуя своему ребенку о новом ухажере, говорит об этом так: была драка, он ударил человека, человек умер…

С одной стороны, преуменьшать значение убийства конечно же не стоит. Но с другой – в проекте «Ждули» мне больше всего понравилось то, что каждая история показана не только со стороны женщины, но и со стороны мужчины. У них, как и у главных героинь программы, тоже есть свои чувства и переживания – дождутся их или нет, все-таки дело это ох какое непростое. Да еще и ввиду ограниченного тюремного общения – строго регламентированных писем и звонков.

Создателям проекта удалось больше, чем простой зритель мог бы от них ожидать – не только найти все эти истории, договориться с тюремным начальством о съемках, но и показать все с обеих сторон. И главное, дать понять неискушенному зрителю: перед вами не только заключенный, но прежде всего человек. И рассуждать об этих конкретных отношениях между этими конкретными женщиной и мужчиной стоит прежде всего с позиции: «человек – человек», а не «свободный человек – заключенный»…

«Что такое любовь? Где оно, счастье? Папа мой тоже далеко был не идеалом... Моя жизнь – мой выбор. Надо попробовать», – философствует по ходу эпизода она. «Научись терпеть», – четко резюмирует он. Это звучит не как совет, но как формула любви.

Финал первого выпуска получился не хеппи-эндовый, а грустный и оттого еще более жизненный. Несмотря на то, что встреча Галины и Александра состоялась, они понравились друг другу и он даже ей сделал предложение... Он нарушил режим, его вернули с исправительных работ на зону и лишили возможности выйти по УДО, оставив сидеть еще четыре года – без права звонков любимой женщине Галине, поскольку та так и осталась в своем статусе, не успев стать законной женой. Скорее всего она все-таки его дождется, хотя может нарисоваться и другая тема: у Александра еще и бывшая объявилась! Да уж, за колючей проволокой страсти кипят те еще. А что вы хотели: всюду жизнь.

Оценка: 2 звезды.