МишЛен: оцениваем новый проект «Ждули» телеканала «Ю»
Ждать или не ждать? Причём кого – мужчину, отбывающего наказание в колонии строгого режима
Телеканал «Ю» выпустил новый многосерийный проект – «Ждули». Это, как подчеркнула команда создателей, первое в мире (!) реалити-шоу о женщинах, которые состоят в отношениях по переписке с мужчинами, находящимися в местах лишения свободы. «Ждули», они же «заочницы», они же «зекули», или просто «любимки» – так сами себя называют дамы, которые связали девичью судьбу с заключенными и перевели свою жизнь в режим ожидания. Они собираются в довольно большие сообщества (общаются и с помощью соцсетей, и в режиме реальных встреч), где поддерживают друг друга, делятся переживаниями и вместе мечтают о семейном счастье.
Съемочная бригада канала отправилась в отдаленные города нашей страны к девушкам, которые поделились своими невероятными историями знакомства, любви и ожидания. Вместе со зрителями канал попробовал понять, почему они решили связать жизнь именно с человеком по ту сторону колючей проволоки.
В каждом выпуске рассказывается история одной из девушек – как они вообще нашли друг друга, как отреагировало окружение на их небанальный, скажем так, выбор. В финале аудитория узнает, возможно ли будущее у таких отношений – в каждом конкретном случае.
Посмотрели первые выпуски проекта «Ждули» и мы, ведущие рубрики «МишЛен» – Миша (шеф-редактор сайта Михаил Измайлов) и Лена (спецкор Елена Мильчановска).
Миша
– Ждать из армии мужчину и при этом его любить – задача сложная. Она, будем объективны, не всем доступна. Но когда мужчина сидит в тюрьме, ожидать его – так точно смогут немногие. Даже родственники могут отвернуться. Ведь все можно списать на нарушение закона человеком и нежелание принимать «это существо». Верно ведь? Убийство, мошенничество, торговля всем запрещенным... Да много чего еще.
Но есть категория женщин, которые почему-то очень сильно ждут мужчин, оказавшихся в тюрьме. Зачем? Кто-то банально влюбляется, кто-то даже любит. Уголовников, преступников, часто – просто мерзавцев. Это, на мой взгляд, часть какой-то зависимости. Сериал «Ждули» как раз про это. Довольно обидное прозвище для женщин, имеющее к тому же чисто жаргонный налет.
Но «ждули» – именно та категория женщин, которые как раз и ждут подобных мужчин. Буду исходить из того, что истории в «Ждулях» не надуманные, а реальные. Что-то, конечно, в них может показаться невозможным. Вот девушка влюбляется в сидельца, имея при этом своего ребенка. Зачем ей такой поклонник? И зачем, собственно, она ему? Тут сплошные вопросы.
Но самое парадоксальное, это показанные в сериале истории, когда люди заводят отношения на расстоянии. То есть изначально не узнав друг друга перед разлукой за решеткой. Верю я в подобное? Да, это возможно, и это чистой воды манипуляция. Один человек зависим, а другой им управляет. Кто из них большую выгоду при этом получает? Наверное, именно такие вот «ждули». По сути, обычные женщины, но с довольно странной и порой тяжелой судьбой.
Смотреть такие серии тяжело. Поднимается довольно деликатная проблема нашей страны. Иметь статус той самой «ждули» за спиной или, наоборот, доказать свое право на счастье? Лично мне немного не хватило в «Ждулях» пиковости. Вот вроде бы да, признания девушек, рассказы о трагичности судьбы и даже местами перегибания палок. Но вот этого-то перегибания и не хватило. Честно, хотелось больше откровений, больше переживаний. Может, истории были не те подобраны?
Думаю, это хорошие сюжеты, которые можно смотреть фоном. Вроде как получаешь и удовольствие, и информацию. А вместе с тем и без этого можно было бы прожить. Впрочем, лучше все же посмотреть. От сумы да от тюрьмы, как известно...
Оценка: 2 звезды.
Лена
– Героиня первой серии – Галина, ей 36 лет. Работает в гостинице. Личная жизнь уже как-то сложилась, сыну 17. Поэтому в свои 35+, имея практически взрослого ребенка, то есть уже выполнив свое главное предназначение как женщины – став матерью, она могла бы, как говорится, забить на все и заняться собой – путешествовать, смотреть хорошие фильмы, читать интересные книги... В общем, как это сейчас модно – духовно обогащаться и развиваться.
На Западе условную или настоящую Галину давно бы вразумили: ты что, тебе и 40 нет, жизнь только начинается! Посвяти ее самой себе и не парься! Но в России, будучи одной, не париться не получается, у нас неискоренима тяга женщин к простому женскому счастью, которое, несмотря на все возможные последние учения и тенденции, мы все так же не мыслим без мужчин.
Наличие ребенка, любимая работа, собственные интересы – это все прекрасно, но всегда не хватает одного: одного мужчины. А с мужчинами в России, особенно в свете печальных событий последнего года, напряг. Поэтому и обращают свой взор женщины туда, куда скорее всего при наличии иного выбора не посмотрели бы – воистину в места не столь отдаленные.
Зэк Александр производит приятное впечатление с первых же экранных минут. А сидит по 105-й – «Убийство». Рассказывая свою историю телезрителям, он объясняет, что все произошло не специально... И Галина, позже повествуя своему ребенку о новом ухажере, говорит об этом так: была драка, он ударил человека, человек умер…
С одной стороны, преуменьшать значение убийства конечно же не стоит. Но с другой – в проекте «Ждули» мне больше всего понравилось то, что каждая история показана не только со стороны женщины, но и со стороны мужчины. У них, как и у главных героинь программы, тоже есть свои чувства и переживания – дождутся их или нет, все-таки дело это ох какое непростое. Да еще и ввиду ограниченного тюремного общения – строго регламентированных писем и звонков.
Создателям проекта удалось больше, чем простой зритель мог бы от них ожидать – не только найти все эти истории, договориться с тюремным начальством о съемках, но и показать все с обеих сторон. И главное, дать понять неискушенному зрителю: перед вами не только заключенный, но прежде всего человек. И рассуждать об этих конкретных отношениях между этими конкретными женщиной и мужчиной стоит прежде всего с позиции: «человек – человек», а не «свободный человек – заключенный»…
«Что такое любовь? Где оно, счастье? Папа мой тоже далеко был не идеалом... Моя жизнь – мой выбор. Надо попробовать», – философствует по ходу эпизода она. «Научись терпеть», – четко резюмирует он. Это звучит не как совет, но как формула любви.
Финал первого выпуска получился не хеппи-эндовый, а грустный и оттого еще более жизненный. Несмотря на то, что встреча Галины и Александра состоялась, они понравились друг другу и он даже ей сделал предложение... Он нарушил режим, его вернули с исправительных работ на зону и лишили возможности выйти по УДО, оставив сидеть еще четыре года – без права звонков любимой женщине Галине, поскольку та так и осталась в своем статусе, не успев стать законной женой. Скорее всего она все-таки его дождется, хотя может нарисоваться и другая тема: у Александра еще и бывшая объявилась! Да уж, за колючей проволокой страсти кипят те еще. А что вы хотели: всюду жизнь.
Оценка: 2 звезды.