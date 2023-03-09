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Вчера, в 14:10

Выставка. Линии дружбы Жванецкого и Габриадзе

В Санкт-Петербурге проходит выставка, посвященная дружбе двух великих – Михаила Михайловича и Резо Левановича

Фото: Global Look Press

Писатель-сатирик, юморист, актер, инженер-механик и драматург, художник, скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток, написавший сценарии к всенародно любимым «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Что связывало Михаила Жванецкого и Резо Габриадзе? Дружба. Не та, о которой Михаил Михайлович говорил в одном монологе, что она может предполагать даже наличие одного дружащего. А самая настоящая.

– Тебя любит и терпит бумага, тебя любит и терпит холст, тебя любят кисть и перо, тебя любят куклы, тебя любят актеры, тебя любят зрители, – говорил про своего друга Жванецкий. А Габриадзе отвечал ему рисунками к книгам и устным рассказам, на которых узнается знакомый профиль сатирика с обязательным поношенным портфелем, спешащего от одного времени к другому, от одной эпохи к другой.

Иллюстрации, рукописные варианты монологов и раритетные фотографии можно увидеть на выставке «Габриадзе и Жванецкий. Линии», приуроченной к 89-летию сатирика.

До 26 марта. Санкт-Петербург, Театр имени Комиссаржевской
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