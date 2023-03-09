Спектакль. Александр Петров вспомнит о друге

«Планета Максимус» – так называется второй моноспектакль Александра Петрова, в котором он выступил автором, режиссером и актером.

Предыдущая постановка «#Зановородиться» появилась в 2017-м и с успехом шла три года. Новый моноспектакль основан на реальных событиях и посвящен другу актера Максиму, умершему четыре года назад от рака. Перед смертью он встретил девушку по имени Катя, остававшуюся с ним до самого конца его пути.

«История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы со зрителями сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, Вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения», – говорит Петров.

Музыкальное сопровождение для постановки написала группа Ocean Jet, а сам спектакль будет записан на видео.

24 марта. Москва, «Барвиха Luxury Village»