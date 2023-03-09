Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 14:10

Спектакль. Александр Петров вспомнит о друге

Второй моноспектакль, в котором Петров выступил и актёром, и режиссёром

Фото: ermolova.ru

«Планета Максимус» – так называется второй моноспектакль Александра Петрова, в котором он выступил автором, режиссером и актером.

Предыдущая постановка «#Зановородиться» появилась в 2017-м и с успехом шла три года. Новый моноспектакль основан на реальных событиях и посвящен другу актера Максиму, умершему четыре года назад от рака. Перед смертью он встретил девушку по имени Катя, остававшуюся с ним до самого конца его пути.

«История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы со зрителями сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, Вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения», – говорит Петров.

Музыкальное сопровождение для постановки написала группа Ocean Jet, а сам спектакль будет записан на видео.

24 марта. Москва, «Барвиха Luxury Village»
Поделиться статьей
Персона
Политика 3 дня назад

Сергей Фургал: Посмотрим, кто в итоге будет сидеть и как жизнь повернётся

Шоу-бизнес 22 часа назад

Концерт. Рок-группе «Пилот» 25 лет

Культура и ТВ 22 часа назад

Выставка. Линии дружбы Жванецкого и Габриадзе

Культура и ТВ 22 часа назад

Кинобалет. «Лебединое озеро» на большом экране

Культура и ТВ 22 часа назад

Книга. «Бурановские бабушки» в глянце

Культура и ТВ 22 часа назад

И задело, и разозлило

Спорт 23 часа назад

«Карта» бита. Fan ID оттолкнул от футбола сотни тысяч российских зрителей

Культура и ТВ 1 день назад

В Москве никак не может пройти прощальный концерт Эмира Кустурицы

Культура и ТВ 1 день назад

Дапкунайте и Глуховский* выбрали актуальное кино

Культура и ТВ 1 день назад

«Модный приговор» не вернётся на «Первый»

Культура и ТВ 1 день назад

«Юнона и Авось» по-французски. Как Пьер Карден привёз легендарный спектакль в Париж

Культура и ТВ 3 дня назад

Антон Долин*: «Навальный» – это хороший фильм

Культура и ТВ 4 дня назад

Утомлённые «Оскаром»: Как Никита Михалков получал американскую статуэтку

Спорт 1 неделю назад

Россия потеряла чемпионку мира по шахматам

Спорт 1 неделю назад

Татьяну Тарасову вслед за Евгением Плющенко отлучили от ТВ

Культура и ТВ 1 неделю назад

Андрей Князев: Эйфория вокруг «Короля и Шута» была пределом наших мечтаний

Культура и ТВ 1 неделю назад

Кончаловский перенёс Бергмана в Россию 90-х

Шоу-бизнес 1 неделю назад

«Чайф»: «внеплановые» концерты

Культура и ТВ 1 неделю назад

«Море спокойствия». Одна из любимых книг Обамы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика