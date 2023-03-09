Книга. «Бурановские бабушки» в глянце
О том, как жили артистки после того, как стали знаменитыми, рассказала их художественный руководитель Ольга Туктарева
Как жили участницы народного ансамбля после того, как стали знамениты на весь мир? Об этом рассказала их художественный руководитель Ольга Туктарева в новой книге «Бабушки из Бураново. Как это было».
С триумфа коллектива, занявшего второе место на Евровидении в 2012 году в Баку, прошло больше десяти лет. За это время в жизни «Бабушек» много чего произошло – бесконечные дороги и встречи с известными людьми, яркие эмоции и обожание поклонников. Книга выполнена в виде фотоальбома, где изображения соседствуют с дневниковыми записями Ольги Туктаревой.
«Мы уже стали забывать, что было, как ездили. Спрашивают, а мы не знаем, что сказать. Разные случаи были в дороге, поэтому хотя бы для себя стала вести дневник. Так накопилось. Потом хотелось рассказать, почему случилось то, что произошло с нами, о нашем отношении к этой истории», – говорит о книге худрук коллектива.