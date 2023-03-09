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Вчера, в 14:00

Книга. «Бурановские бабушки» в глянце

О том, как жили артистки после того, как стали знаменитыми, рассказала их художественный руководитель Ольга Туктарева

Фото: Global Look Press

Как жили участницы народного ансамбля после того, как стали знамениты на весь мир? Об этом рассказала их художественный руководитель Ольга Туктарева в новой книге «Бабушки из Бураново. Как это было».

С триумфа коллектива, занявшего второе место на Евровидении в 2012 году в Баку, прошло больше десяти лет. За это время в жизни «Бабушек» много чего произошло – бесконечные дороги и встречи с известными людьми, яркие эмоции и обожание поклонников. Книга выполнена в виде фотоальбома, где изображения соседствуют с дневниковыми записями Ольги Туктаревой.

«Мы уже стали забывать, что было, как ездили. Спрашивают, а мы не знаем, что сказать. Разные случаи были в дороге, поэтому хотя бы для себя стала вести дневник. Так накопилось. Потом хотелось рассказать, почему случилось то, что произошло с нами, о нашем отношении к этой истории», – говорит о книге худрук коллектива.

Теги: #книги

Рубрика: Культура и ТВ

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