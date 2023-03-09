Кинобалет. «Лебединое озеро» на большом экране

Западные блокбастеры не разрешили ввозить даже из братской Белоруссии, поэтому в кинотеатрах просвещают зрителей классикой. В репертуар попал в числе прочего... балет «Лебединое озеро». Правда, действительно знаковый – с Рудольфом Нуреевым.

Многие наши сограждане очень ждут, когда же спектакль вновь покажут по телевизору взамен запланированной заранее телепрограммы. Пока в «Останкино» им такой возможности не предоставляют, они могут сходить в кинотеатры. Это «Лебединое озеро», кстати, планировали показать в начале марта прошлого года в кинотеатрах, но тогда кое-что случилось буквально накануне премьеры, и ее решили отложить до лучших времен.

Возможно, прокатчики что-то знают, раз решили показать «Лебединое...» сейчас: известно, например, что предсказатель завещал Юлию Цезарю бояться именно середины марта... Запись спектакля с участием Рудольфа Нуреева сделана в Вене в 1966-м, и организаторы показа намекают, что его редакция может быть непривычной, поскольку в ней «заметное место уделено мужскому танцу». С учетом ориентации балетной звезды фраза звучит тоже провокационно. В общем, пусть танцуют лебеди, как пел в недавней своей песне Noize MC*.

В кинотеатрах с 17 марта