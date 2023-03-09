«Юнона и Авось» по-французски. Как Пьер Карден привёз легендарный спектакль в Париж

Кстати, по-русски модельер не понимал ни слова, смотрел при помощи переводчика, но его особенно поразил хриплый голос исполнителя главной роли графа Резанова Николая Караченцова.

– Тогда в нашем театре шел ремонт, и мы работали на сцене Дома культуры завода имени Ленинского комсомола, – рассказывает «Собеседнику» вдова артиста Людмила Поргина, которая сыграла в спектакле образ Богоматери. – После показа был устроен маленький фуршет в честь Пьера Кардена. Там он и сказал, что хочет организовать наши гастроли в Париже. Помню, как ему налили какой-то советский коньяк, он выпил и так задохнулся, что бокал выпал из рук и разбился. Но все рассмеялись, говорили, что к счастью!

Однако все поначалу складывалось далеко не так гладко. Незадолго до намеченных гастролей советские военные сбили корейский пассажирский самолет, погибли более двухсот человек. Мировая общественность была возмущена. Кардену, который активно договаривался о гастролях театра, начали поступать угрозы и предупреждения: угрожали даже взорвать зал, где должен был идти спектакль. Да и советская сторона не горела особым желанием выпускать труппу за границу. В результате Пьер Карден нашел связи, чтобы лично дозвониться до тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Тот и разрешил поездку.

Всех 80 человек, которые работали над этим спектаклем, проверяли тщательно. Каждого вызывали в КГБ, опрашивали, просили подписать документы о том, что он не попросит политического убежища.

– Мы с Колей усиленно занимались французским языком, – вспоминает Поргина. – Ему было проще – он-то учил его в институте, а я специально купила учебник, зубрила.

Более миллиона французских франков потратил Карден на ту поездку. И поначалу был удручен: на первых показах его собственный концертный зал Espace Pierre Cardin на 670 зрительских мест был наполовину пустым. И тогда Пьер решил привлечь внимание к русским артистам.

– Мы ночью вышли на площадь Свободы – там были Саша Абдулов, Коля Караченцов – и до шести утра танцевали и пели, – рассказывает Карден. – Все были удивлены! Потом в зале оказывалось все больше и больше людей, спектакль шел при полных аншлагах, с огромным успехом. Специальными рейсами прилетали посмотреть постановку из других стран.