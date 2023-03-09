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В среду, в 16:46

В Москве никак не может пройти прощальный концерт Эмира Кустурицы

Всемирно известный режиссер и музыкант объявил, что заканчивает свою музыкальную деятельность и решил полностью посвятить себя кино

Фото: Global Look Press

Изначально концерт планировался весной прошлого года, но тогда был отменен. «Не до развлечений сейчас», – сказал Кустурица, очевидно, намекая на СВО на Украине. 

Не секрет, что Эмир (кстати, давний друг Никиты Михалкова) поддерживает режим Владимира Путина и при каждой возможности приезжает в Россию. Говорили, что ему предлагали российское гражданство, но он почему-то отказался. За несколько дней до начала спецоперации министр обороны России Сергей Шойгу сделал Эмиру Кустурице официальное предложение – стать главным режиссером в подведомственном ему Театре Российской армии. Кустурица опять же отказался, но пообещал, что осуществит там несколько постановок. Причем хотел перенести на театральную сцену киноклассику, например советский фильм «Летят журавли». Тогда артисты этого давно непопулярного театра были в восторге и в ожидании. Но...

– Насколько я знаю, Кустурица в нашем театре так и не появился, – рассказала нам одна из актрис труппы. – Да, мы слышали об этом, но все это осталось на уровне разговоров. 

И в пресс-службе театра нам подтвердили, что Кустурица даже к репетициям не приступал. 

Не появился он и на недавно завершившемся кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, хотя официально теперь является президентом этого мероприятия. Директор режиссера сообщил «Собеседнику», что Кустурица сейчас находится в больнице с переломом ноги: выходя из дома, поскользнулся на лестнице. И лежать ему еще недели три. На нашу просьбу поговорить с Кустурицей директор рассмеялся: мол, у Эмира дорогостоящий контракт с одним высокобюджетным российским медиахолдингом из числа пропагандистских, поэтому другим эксклюзивное интервью с режиссером не светит. 

Кустурице теперь действительно нужно обрести твердую почву под ногами. Во многом финансовую. Кино – дело дорогое, а мировой кинематограф от него отвернулся из-за поддержки Владимира Путина: фильмы Эмира не берут на международные фестивали. Вполне можно ожидать, что Никита Михалков предоставит сербскому режиссеру свои российские возможности. К слову, прощальный концерт Эмира Кустурицы в Москве пока перенесли на 5 июня. 

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