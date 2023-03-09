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«Модный приговор» не вернётся на «Первый»

Неизвестна и судьба свадебного ток-шоу «Давай поженимся!»

Фото: Global Look Press

С началом спецоперации из эфира «Первого канала» пропали все развлекательные передачи. Постепенно часть из них вновь заняла место в вещательной сетке, но вернулись далеко не все программы.

На прошлой неделе появился слух, что могут снова начать выходить выпуски «Модного приговора». Турбопатриоты сразу же забили тревогу: ведущий передачи Александр Васильев выступает против СВО! К счастью для них и к несчастью для поклонников программы, историк моды опроверг ее возвращение в эфир и даже объяснил, откуда взялись фейки. Дескать, на НТВ запускается шоу «Модный vs Народный» с его бывшей соведущей Надеждой Бабкиной и Владом Лисовцом, и вокруг передачи нужно создать шумиху.

– Скучаю ли я по «Модному приговору»? Я переодевал женщин тринадцать с половиной лет. Сейчас я не на контракте. Думаю, что да. Когда-нибудь мы все обязательно вернемся, – заметил Васильев.

Помимо «Модного приговора», туманна и незавидна судьба и свадебного ток-шоу «Давай поженимся!» Масла в огонь подлили появившиеся в сети фото Клавы Коки и Розы Сябитовой – поклонники заговорили, что певица может занять место Ларисы Гузеевой. Однако фотографии оказались всего лишь со съемок нового клипа, а представитель «Первого канала» сообщил, что в настоящее время вопрос о возвращении не обсуждается. По слухам, если передача и возродится, то уже в ином формате.

Периодически появляются пересуды по поводу возможного возвращения «Вечернего Урганта» – то кто-нибудь расскажет, как встретил ведущего в коридорах «Останкино», то сам Иван Ургант выложит в «экстремистском» инстаграме фото себя с бейджиком передачи и подписью: «Люблю, когда вся команда в сборе!» Но информация о камбэке шоумена на «Первый канал» не находит подтверждения.

Зато на ТВ вернулся Дмитрий Нагиев. В прошлом году ведущий взял творческую паузу – в проектах «Голос» его заменили Яна Чурикова и как раз таки Гузеева. Пропажу из эфиров связывали с сомнениями в политической лояльности ведущего. Но на 8 марта Нагиев появился в качестве ведущего праздничного выпуска «Две звезды. Отцы и дети». Была ли это разовая акция, или мы снова будем регулярно видеть шоумена на телеэкране, пока неизвестно.

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