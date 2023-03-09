Дапкунайте и Глуховский* выбрали актуальное кино

15 лет кинофестиваль Artdocfest собирал большие залы в кинотеатрах России, в 2022-м неизвестные провокаторы сорвали его открытие в московском «Октябре» и облили краской президента фестиваля, режиссера Виталия Манского.

Столица Латвии принимает «Артдокфест» уже во второй раз. В числе показанных 28 документальных фильмов – номинанты на «Оскара-2023»: «Дом из осколков» Саймона Леренга Уилмонта про детский приют на Украине и «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых о моржах и глобальном потеплении. 17 из 28 работ – о происходящем на Украине.

В жюри основного конкурса Artdocfest Open вошли в числе прочих актриса Ингеборга Дапкунайте и писатель Дмитрий Глуховский*. В день закрытия они вручили Гран-при картине «Манифест» Энджи Винчито.

– Нынешний фестиваль прошел нестандартно, – поделился с «Собеседником» Виталий Манский. – Победитель программы Artdocfest Open – аноним. Российский режиссер придумал себе витиеватый псевдоним – Энджи Винчито. У нас есть такая традиция, что авторы сами представляют свои произведения. В итоге режиссер прислал нам видео, где персонаж «бомж» называет себя автором картины и говорит: «Если бы я посмотрел этот фильм в детстве, моя жизнь была бы другой». Весь зал хохотал. Правда, сам «Манифест» далек от юмора и веселья: это картина о том, как в российском обществе в детях рождается зло и прорастает в большую трагедию. Фильм создан на основе селфи подростков.

Фильм датчанки Леа Глоб «Аполлония, Аполлония» победил в программе «Балтийский фокус».

– Это история жизни художницы и очень яркой девушки, начиная с зачатия и момента рождения, – рассказывает Виталий Манский. – Интимные моменты были сняты ее родителями-художниками. Картина уже стала лауреатом главного фестиваля документального кино в мире – IDFA в Амстердаме. У режиссера Леа Глоб был самолет за два часа до начала церемонии закрытия. Как только жюри вынесло решение, мы чудом успели поймать ее в фойе и устроили ей на сцене сюрприз. Растроганная Леа расплакалась.

Закрылся Artdocfest/Riga фильмом Виталия Манского и Евгения Титаренко «Восточный фронт», мировая премьера которого прошла 24 февраля на Берлинале.

10 апреля стартует российский «Артдокфест» в единственно возможной сегодня форме – онлайн. В программе – 60 новых документальных фильмов. Доступ к ним можно получить, купив майки с символикой фестиваля.

*Власти РФ считают иноагентом