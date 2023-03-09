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Антон Долин*: «Навальный» – это хороший фильм

Вместе с кинокритиком подводим краткие итоги «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония кинопремии «Оскар». Итоги раздачи золотых статуэток «Собеседник» обсудил с кинокритиком Антоном Долиным*.

– Триумфатором премии стала картина «Всё везде и сразу», получившая семь «Оскаров». Чем хорош этот фильм?

– «Всё везде и сразу», честно говоря, мало меня тронул и не является моим фаворитом. Но одновременно с этим я понимаю, что это знаковая, историческая и очень интересная победа. Во-первых, это независимое кино. Во-вторых, это абсолютно дикая, отвязная и не вписывающаяся ни в какие жанры история. В-третьих, это победа американских азиатов. И особенно важна Мишель Йео, ставшая первой азиаткой, получившей «Оскара» за лучшую женскую роль, еще и в 60-летнем возрасте. И она, как мне кажется, лучше всех выглядела на церемонии. В общем зачете «Всё везде и сразу» – самый неформатный и самый нестандартный фильм всего оскаровского расклада. Когда самый неформатный фильм получает главные призы, то это говорит, что «Оскар» хочет быть современной и молодой, а не статусной премией для тех, кто вечно печалится, что раньше кино было лучше.

– Кого бы вы назвали своими фаворитами?

– По всей видимости, я бы назвал лучшим фильмом «Банши Инишерина». На втором месте в моем персональном списке были «Фабельманы». Я понимаю, что это такой немного бумерский выбор. Второй победитель премии – «На Западном фронте без перемен» – скучноватый фильм, довольно банально придуманный и сделанный. Он неплохо смотрится для полнометражного дебюта, но не более того.

– Для России самая главная новость – это победа «Навального» в категории лучших документалок. Почему выиграла эта лента?

– Я искренне считаю, что причина очень проста. Это хороший фильм. Многие скажут, что наградили не кино, а самого Навального**. Но Навальный** является соавтором фильма, он начинается и заканчивается с его обращения к зрителям. Теперь благодаря победе зрителей станет в разы больше. В Америке очень ценят, чтобы фильм рассказывал интересную историю, и «Навальный» именно это и делает.

*Власти РФ считают иноагентом

**Власти РФ считают экстремистом

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