Утомлённые «Оскаром»: Как Никита Михалков получал американскую статуэтку

«Собеседник» вспомнил, как Никита Михалков отправлял на премию «Оскар» шесть своих фильмов, три из которых были номинированы и только один стал лауреатом.

Михалков против Тарантино

Первую попытку покорить сердца заокеанских киноакадемиков Никита Сергеевич предпринял в 1993-м. Фильм «Урга – территория любви» о том, как степной монгол поехал с русским водителем за презервативами, уже к тому времени стал лауреатом «Золотого льва» в Венеции и удостоился номинации на «Оскара».

«Урга» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» конкурировала с французской лентой «Индокитай» с Катрин Денев в главной роли и в итоге ей проиграла. Как впоследствии комментировал азербайджанский сценарист Рустам Ибрагимбеков, «Катрин Денев – фигура в Америке более популярная, чем наш Никита Михалков, и это явилось определяющим фактором при принятии решения о награде».

Но первую попытку покорения Запада все равно можно было считать успешной. Воодушевленный результатом, Михалков решил испытать удачу со следующим своим фильмом – «Утомленные солнцем», поднимавшим тему сталинских репрессий. Режиссер надеялся на победу на Каннском кинофестивале, но главный приз у него из-под носа увел лихо дебютировавший в кино Квентин Тарантино со своей второй черной комедией «Криминальное чтиво». Российскому режиссеру достался утешительный Гран-при жюри.

Это был удар под дых – наглый дебютант обошел мэтра. После этого Михалков публично зарекся представлять свои фильмы в Каннах, где сложилась «нездоровая обстановка» – потому что это суд «каких-то случайных людей». Правда, спустя 16 лет зарок был нарушен.

В США Никита Сергеевич надеялся взять реванш и даже публично признавался, что в ожидании итогов пытался справиться с волнением при помощи виски. На самой церемонии Надя Михалкова успокаивала отца словами: «Что ты так нервничаешь? Что, от этого «Оскара» твоя жизнь зависит?»

В итоге 67-я церемония вручения наград от Американской киноакадемии в 1995 году завершилась первой победой российского кино. Тарантино, представленный в семи номинациях, выиграл лишь в одной – «За лучший сценарий». Фильмом года тогда стал «Форрест Гамп», а Роберта Земекиса премировали как лучшего режиссера.

Советским кинематографистам и раньше присуждали «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке, но впервые режиссер смог лично присутствовать на церемонии вручения. Предыдущего лауреата – Владимира Меньшова, победившего с картиной «Москва слезам не верит» – в 1981-м не выпустили из страны из-за его «неблагонадежности». За наградой тогда вышел атташе по культуре советского посольства. На следующий день американская пресса писала, что «Оскара» получил работник КГБ. Самому режиссеру статуэтку отдали лишь 8 лет спустя.