Утомлённые «Оскаром»: Как Никита Михалков получал американскую статуэтку
Сегодня в Лос-Анджелесе пройдёт 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии
«Собеседник» вспомнил, как Никита Михалков отправлял на премию «Оскар» шесть своих фильмов, три из которых были номинированы и только один стал лауреатом.
Михалков против Тарантино
Первую попытку покорить сердца заокеанских киноакадемиков Никита Сергеевич предпринял в 1993-м. Фильм «Урга – территория любви» о том, как степной монгол поехал с русским водителем за презервативами, уже к тому времени стал лауреатом «Золотого льва» в Венеции и удостоился номинации на «Оскара».
«Урга» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» конкурировала с французской лентой «Индокитай» с Катрин Денев в главной роли и в итоге ей проиграла. Как впоследствии комментировал азербайджанский сценарист Рустам Ибрагимбеков, «Катрин Денев – фигура в Америке более популярная, чем наш Никита Михалков, и это явилось определяющим фактором при принятии решения о награде».
Но первую попытку покорения Запада все равно можно было считать успешной. Воодушевленный результатом, Михалков решил испытать удачу со следующим своим фильмом – «Утомленные солнцем», поднимавшим тему сталинских репрессий. Режиссер надеялся на победу на Каннском кинофестивале, но главный приз у него из-под носа увел лихо дебютировавший в кино Квентин Тарантино со своей второй черной комедией «Криминальное чтиво». Российскому режиссеру достался утешительный Гран-при жюри.
Это был удар под дых – наглый дебютант обошел мэтра. После этого Михалков публично зарекся представлять свои фильмы в Каннах, где сложилась «нездоровая обстановка» – потому что это суд «каких-то случайных людей». Правда, спустя 16 лет зарок был нарушен.
В США Никита Сергеевич надеялся взять реванш и даже публично признавался, что в ожидании итогов пытался справиться с волнением при помощи виски. На самой церемонии Надя Михалкова успокаивала отца словами: «Что ты так нервничаешь? Что, от этого «Оскара» твоя жизнь зависит?»
В итоге 67-я церемония вручения наград от Американской киноакадемии в 1995 году завершилась первой победой российского кино. Тарантино, представленный в семи номинациях, выиграл лишь в одной – «За лучший сценарий». Фильмом года тогда стал «Форрест Гамп», а Роберта Земекиса премировали как лучшего режиссера.
Советским кинематографистам и раньше присуждали «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке, но впервые режиссер смог лично присутствовать на церемонии вручения. Предыдущего лауреата – Владимира Меньшова, победившего с картиной «Москва слезам не верит» – в 1981-м не выпустили из страны из-за его «неблагонадежности». За наградой тогда вышел атташе по культуре советского посольства. На следующий день американская пресса писала, что «Оскара» получил работник КГБ. Самому режиссеру статуэтку отдали лишь 8 лет спустя.
6 отечественных фильмов, получивших «Оскара»:
«Разгром немецких войск под Москвой». Режиссеры Илья Копалин и Леонид Варламов, 1942 год
«Война и мир». Режиссер Сергей Бондарчук, 1965 год
«Дерсу Узала» (советско-японский). Режиссер Акира Куросава, 1975 год
«Москва слезам не верит». Режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
«Утомленные солнцем». Режиссер Никита Михалков, 1994 год
«Старик и море». Режиссер Александр Петров, 1999 год
Оставил «Оскара» в такси
Нашему герою в постсоветское время повезло гораздо больше – путевки на американскую церемонию вместе с ним получили и другие авторы «Утомленных солнцем»: сценарист Рустам Ибрагимбеков, композитор Эдуард Артемьев и продюсер Владимир Седов.
Объявлять победителя в номинации «Лучший иностранный фильм» на сцену вышел актер Джереми Айронс. Счастливый триумфатор поднялся на сцену с 8-летней дочкой Надей. Умилившая всех девочка с трудом выдержала 5-часовую церемонию. Впоследствии Надежда вспоминала, что «Оскар» утомил ее больше, чем съемочный процесс:
– На бесконечных фуршетах мне страшно хотелось спать, а отец за это меня отчитывал. Если я хочу оставаться со взрослыми, то должна держать себя в руках, улыбаться и со всеми общаться.
Сценарист Ибрагимбеков вспоминал забавную историю, как оскароносец едва не потерял позолоченную статуэтку, забыв ее в такси по дороге в отель. Остатки вечера команда потратила на то, чтобы найти таксиста и вернуть свою награду.
В Москве триумфатора встречала толпа поклонников и журналистов. Никита Сергеевич появился в зоне прилета Шереметьево-2 с дочкой на плече и радостно заявил: «Это не четвертый, а первый российский «Оскар»! Эта награда равноценна золотой медали Олимпиады». Взахлеб рассказывал о том, как для просмотра его фильма киноакадемикам пришлось «надеть штаны, вылезти из бассейнов и отправиться в зал», поскольку у них не было копий «Утомленных солнцем» на кассетах, чтобы посмотреть кино дома. А Надя радовалась, что ей за «Оскара» купят новый велосипед.
Прогнулся под Запад
Уже через пару лет амбициозный Михалков задумал свой триумф повторить. «Сибирского цирюльника» снимал на английском языке явно с целью попасть сразу в несколько основных номинаций, безуспешно пытался привлечь голливудских звезд – Шэрон Стоун, Ким Бессинджер и Джоди Фостер, но смог заманить только английскую актрису Джулию Ормонд.
В итоге фильм был номинирован, но позже его сняли с оскаровской гонки. По регламенту картина должна официально выйти в широкий прокат, но Михалков не успевал завершить «Цирюльника» в срок, поэтому решил схитрить и симулировать показ неоконченной версии в нескольких московских кинотеатрах.
Писатель и публицист Александр Архангельский считает, что картине приз не светил бы при любом раскладе:
– Задавшись целью получить «Оскара» и прорваться на американский рынок, Михалков использовал чужой для него голливудский киноязык. Он слишком долго и слишком рационально считал: эта сцена – для американцев, эта – для французов, эта – для англичан, а в итоге просчитался.
Два раза в одну воронку
Следующую ставку Михалков сделал на сиквел «Утомленных солнцем». Несмотря на то, что в финале первой части герои драматично умирали, это не помешало мэтру возродить комдива Котова и Митю Арсентьева к жизни в двух частях «Утомленных солнцем – 2»: «Предстоянии» и «Цитадели».
Выдвижение «Цитадели» в 2011 году прошло со скандалом. Глава Российского Оскаровского комитета Владимир Меньшов не согласился с большинством голосов коллег. «Цитадель» провалилась в прокате (собрала $1,5 млн при бюджете $45 млн), не понравилась ни критикам, ни зрителям. А между тем в тот год венецианского «Золотого льва» получил «Фауст» Александра Сокурова, «Елена» Андрея Звягинцева взяла специальный приз в Каннах – почему не выдвинуть эти фильмы?
– Никита Сергеевич сказал, что это заговор, травля, а на Западе, на «Оскаре» его оценят, – иронизировал Владимир Меньшов.
Но михалковский сиквел в итоге не оценили – «Цитадель» даже не вошла в шорт-лист.
Сегодня трудно поверить, что Михалков еще в 2011-м говорил, что западный утонченный зритель поймет его великое искусство лучше, чем плебс на родине. Но уже в 2015-м, когда политический ветер в России окончательно задул в другую сторону, заговорил по-другому:
– «Оскар» для неамериканского мира побледнел, полинял... Нужно придумать своего евразийского «дракона», где будут награждать своих Китай, Индия, Россия и другие азиатские страны.
В сентябре 2022 года Никита Михалков заявил, что Россия пока не будет выдвигать свои фильмы на «Оскара». Он решил так единолично, назвав требования киноакадемиков к претендентам «дискриминацией» и «нравственным бешенством». В ответ на это многие наши именитые режиссеры вышли из Оскаровского комитета.
Но заветную статуэтку из своего кабинета Михалков выбрасывать не спешит и даже одно время снимал выпуски «Бесогона» на ее фоне. В своих оскаровских неудачах он винит злокозненный Запад, который не признал последние его шедевры – якобы по политическим причинам.