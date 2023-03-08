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08.03.2023

Не женился бы на «женщине в погонах». Фильм «Детектор»

В кинопрокат вышел психологический детектив, где главные роли сыграли Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро

Фото: Кинопоиск

«Детектор» – это история о семье, где муж – психолог, жена – бывший следователь, которые решили взять к себе домой на выходные 6-летнюю Дашу. После того как ее родители погибли при пожаре, она живет в детском доме. С появлением девочки в доме начали происходить странные, даже страшные события.

«Приглядись, с кем ты живешь» – таким слоганом сопроводили фильм авторы (сценаристы Иван Станиславский, Юлия Воронова и режиссер Константин Данилов). Кирилл Кяро уже не в первый раз играет человека, так или иначе связанного с психиатрией. 

– То, что мой герой – психолог, вообще не связано с этой детективной историей, – поделился актер с «Собеседником» накануне премьеры. – Я только при третьем чтении сценария понял, что в который раз сыграю психиатра, психолога. Признаться, мне интересны люди этих профессий, они – инженеры человеческих душ. 

Если говорить о сюжете фильма, то возникает ощущение, что из этой истории можно было бы сделать добротный телесериал – настолько там много всего намешано. 

– Можно было, конечно, растянуть, – рассуждает Кяро. – Кино отличается от сериала тем, что в фильме ты задаешь какой-то очень мощный вопрос, на который отвечаешь в течение одного-двух часов. В сериале же параллельно затрагиваешь и другие вопросы. Так, в нашем фильме много тем поднято и не до конца раскрыто. Поэтому и складывается впечатление, что историй хватит на целый сериал.

В центре фильма – девочка Даша. Порой агрессивная, скрытная, она рисует страшные картинки, в которых описывает некие преступления. 

– С детьми сниматься, конечно, интересно, – делится Кирилл. – Да, они могут переиграть взрослого артиста, потому что им наплевать, что тут снимают, они просто живут в кадре, существуют в собственном ритме, в рефлексии. 

Жена главного героя – бывшая «женщина в погонах», этим объясняется ее особая уверенность в себе, в чем-то жесткость. Таких, как правило, мужчины боятся. 

– С такой женщиной мне было бы интересно пообщаться близко, но не думаю, что она смогла бы стать моей женой в жизни, – смеется Кяро. – Если вернуться к нашей истории, то мой герой поступил абсолютно непрофессионально. Изначально эта бывшая «женщина в погонах» стала его пациенткой, а потом он на ней женился. То есть в принципе он спасал ее от зависимости от этих погон.

 В кинотеатрах с 2 марта

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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