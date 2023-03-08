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08.03.2023

«Море спокойствия». Одна из любимых книг Обамы

Детективу из далекого-далекого будущего предстоит сложить в единый пазл элементы из четырёх разных времён

Роман «Море спокойствия» Барак Обама назвал одним из своих любимых. Он вошел в топ лучших книг Amazon и New York Times в 2022 году. Перевод романа «Море спокойствия» канадской фантастки Эмили Сент-Джон Мандел вышел в издательстве Inspiria.

В книге сплетены четыре разные временные линии, которые предстоит расплести детективу и путешественнику во времени Гаспери-Жаку Робертсу. В 1912 году восьмилетний мальчик ссорится с отцом и сбегает в Канаду. В 1994 году 12-летняя девочка снимает странное видео в лесу возле своего дома. В 2020 году после ее смерти это видео показывает на своем концерте ее брат. В 2203 году писательница отправляется на Землю из второй лунной колонии для книжного тура, чтобы представить свой новый роман о пандемии. Все эти элементы и предстоит сложить в единый пазл детективу из далекого-далекого будущего. И заодно ответить на философский вопрос: действительно ли существует реальность или все мы всего лишь живем в симуляции?

Теги: #книги

Рубрика: Культура и ТВ

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