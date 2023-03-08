Кончаловский перенёс Бергмана в Россию 90-х

Спектакль «Супружеская жизнь. Перестройка» по мотивам пьесы шведского режиссера Ингмара Бергмана Андрей Кончаловский ранее ставил для столичного МХАТа имени Горького. Это камерная постановка для двух актеров – Алексея Розина, известного по главной роли в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь», и, конечно, супруги Кончаловского Юлии Высоцкой.

В центре сюжета – та самая нелюбовь: семейная пара чувствует усталость друг от друга, но даже развод не дает им возможности окончательно уйти с орбиты. Подмеченные точные и тонкие детали заморозков супружеской жизни – простые и понятные всем – заслуга скорее Бергмана. Кончаловскому же интересен еще и фон: периодически на экранах возникает то прогноз погоды из советской программы «Время», то Горбачев в Кремле, то Ельцин на танке. В уста главного героя режиссер помещает финальный монолог о переоценке ценностей, о которой так много говорили в то время. Кстати, самое, пожалуй, ценное в монологе – наблюдение о деформации в современном мире такой категории, как «время». Свободное его течение, в котором можно было спокойно погрузиться в самиздатовского Солженицына, для многих превратилось в череду суетливых ежеминутных рефлексий.

11 марта. Москва, Театр имени Моссовета