Кончаловский перенёс Бергмана в Россию 90-х
В театре Моссовета премьера спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка»
Спектакль «Супружеская жизнь. Перестройка» по мотивам пьесы шведского режиссера Ингмара Бергмана Андрей Кончаловский ранее ставил для столичного МХАТа имени Горького. Это камерная постановка для двух актеров – Алексея Розина, известного по главной роли в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь», и, конечно, супруги Кончаловского Юлии Высоцкой.
В центре сюжета – та самая нелюбовь: семейная пара чувствует усталость друг от друга, но даже развод не дает им возможности окончательно уйти с орбиты. Подмеченные точные и тонкие детали заморозков супружеской жизни – простые и понятные всем – заслуга скорее Бергмана. Кончаловскому же интересен еще и фон: периодически на экранах возникает то прогноз погоды из советской программы «Время», то Горбачев в Кремле, то Ельцин на танке. В уста главного героя режиссер помещает финальный монолог о переоценке ценностей, о которой так много говорили в то время. Кстати, самое, пожалуй, ценное в монологе – наблюдение о деформации в современном мире такой категории, как «время». Свободное его течение, в котором можно было спокойно погрузиться в самиздатовского Солженицына, для многих превратилось в череду суетливых ежеминутных рефлексий.
11 марта. Москва, Театр имени Моссовета