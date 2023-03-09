Андрей Князев: Эйфория вокруг «Короля и Шута» была пределом наших мечтаний
«Собеседнику» удалось поймать сооснователя КиШа только на несколько минут на премьере сериала о группе
Есть группы – легенды, а есть группы – сказки. Питерские панк-рокеры из «Короля и Шута» объединяли в себе оба этих качества. Все их песни представляли собой сказки в панк-обработке, а за годы творчества команда стала настоящей легендой для многомиллионной армии фанатов и поклонников.
В этом году у «КиШа» сразу несколько важных дат. 50 лет исполнилось одному из основателей группы Андрею Князеву (Князю). Столько же исполнилось бы другому лидеру команды – Михаилу Горшенёву (Горшку), а еще – прошло десять лет, как он умер и группа официально перестала существовать. Причастные к проекту музыканты решили отметить это туром, выставкой в московском «Винзаводе», и... сериалом.
Многосерийная картина «Король и Шут» выходит с 2 марта на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главные роли панков-фронтменов в сериале сыграли молодые актеры Константин Плотников и Влад Коноплёв. Константин, перевоплотившийся в Горшка, смотрел интервью, читал любимые книги покойного музыканта, общался с его семьей и даже вел дневник от его имени для подготовки к роли. Владу повезло больше: он мог пообщаться с прототипом своего киногероя лично и сходить с ним в бар. Хотя как повезло? А вдруг прототипу не понравится воплощение?
Андрей Князев был консультантом и одним из авторов сценария сериала. Периодически появлялся на съемочной площадке, но не сильно вмешивался в процесс, доверяя кинодела профессионалам. Корреспонденту «Собеседника» удалось поймать сооснователя группы «Король и Шут» только на несколько минут на красной дорожке во время московской премьеры первых двух серий.
Досье
Михаил Горшенёв и Андрей Князев познакомились в 1989 году в Ленинградском реставрационном училище. Князь писал стихи и присоединился к созданной Горшком еще в школе группе «Контора», в 1990-м переименованной в «Король и Шут». Пика популярности коллектив достиг на рубеже девяностых и двухтысячных годов. В 2011-м группа начала работу над рок-мюзиклом TODD, принять участие в котором отказался Андрей Князев, ушедший в свой сольный проект «КняZz». В 2013-м умер Михаил Горшенёв, и несколько участников «Короля и Шута» создали группу «Северный флот».
«В Норильске тоже люди»
– Андрей, у сериала очень интересная и нестандартная концепция для байопика – рядом с биографической историей сосуществуют сказочные персонажи из ваших песен. Как вы восприняли такой замысел?
– Да, сериал получился не только про нас и про нашу эпоху, но и про наш сказочный мир. Мне эта линия очень интересна и важна, как и атмосфера всего сериала. Это гениальная идея. Наши слушатели и фанаты группы «Король и Шут» всегда мечтали, чтобы такая сказочная линия появилась. Я говорю не про сериал вообще, а про экранизацию такой истории в принципе. И когда при создании «Короля и Шута» появилась идея, что давайте пустим такую линию, я был четырьмя руками за. Многие удивятся, почему у меня их четыре, а не две, как у всех остальных. Но об этом позже, не буду давать спойлеры.
– А как вам актеры, выбранные на главные роли?
– Не бывает такого, что кто-то и внутренне, и еще внешне был похож на своего героя. Ты либо в одном, либо в другом хорош. Парни, конечно, не наши копии, но то, как они входят в образ, это компенсирует. И мы все это увидим на экране. В конце концов, «Король и Шут» не зацикливается только на нас, с сериалом появились еще действующие лица. А наш мир «Короля и Шута» открыт для всех. Поэтому сериал я буду смотреть глазами нашей публики. Мне это важно, как наши поклонники его увидят.
К разговору присоединяется стоящий рядом фотограф. Показывает в телефоне фотографии своего первого посещения концерта «КиШа» в 15 лет.
– Я почти в таком же возрасте впервые был на «Короле и Шуте». В 2002-м в Ульяновске, но фоток не осталось...
– А я был в Норильске, – не унимается фотограф.
– Норильск – это ужасный город. Но приходится приезжать туда. Там тоже люди.
– А Ульяновск?
– Ульяновск в этом смысле получше. Норильск на отшибе стоит, там нет даже деревьев. В Норильске может получиться, что тебя на КамАЗе транспортируют от аэропорта до места концерта.
«Меня заводит нормальная панк-энергетика»
– Вы, наверное, знаете, что группа «Северный флот», в которую входят оставшиеся участники «Короля и Шута», тоже планирует тур к юбилею Горшка.
– Знаю, да.
– Совместного с ними выступления не ждать?
– Я не люблю совместные выступления. Мы музыкально слишком разные – они ушли в хард-рок, в утяжеление музыки, а я люблю классический панк-рок. Вот это дж-дж-дж меня не заводит. Меня заводит, когда есть нормальная панк-энергетика.
– Но отношения дружеские восстановили с участниками «Северного флота»? Яков Цвиркунов, гитарист группы, вроде бы говорил, что вы все помирились.
– С кем-то нормально общаемся. Время от времени, если повод есть. А с кем-то никак. Ну, у нас разные пути уже. Все мы в разных жизнях находимся. Прошлое есть прошлое, а настоящее есть настоящее.
– Тогда, если говорить о настоящем… В прошлом году вы собирали с помощью краудфандинга деньги на запись нового альбома вашей группы «КняZz». Как дела у пластинки?
– Мы собрали и пишем новый альбом.
– Когда ждать, если не секрет?
– Летом. У нас сейчас тур. Я и сюда попал из тура, даже домой не заезжал. Я из тура возвращаюсь только в конце апреля. Вот вчера был в Сибири, а послезавтра поеду в Курск, Белгород и Воронеж.
«Есть понимание, что Горшок сейчас рядом»
– Не хотелось бы что-нибудь записать в духе «Домашнего альбома», вышедшего в разгар пандемии ковида в 2020 году? Что-нибудь камерное, малобюджетное?
– Ну, не-е-ет.
– То есть «Домашний альбом» был единичным экспериментом?
– Ну почему же? Может быть, когда-нибудь еще запишем, но позднее. Сейчас мы сделаем бодрый и мощный материал.
– Кстати, о бодрости и мощи. Как вы отнеслись к тому, что в премии «Чартова дюжина» «Король и Шут» победил в номинации «Легенда»?
– Это юрисдикция зрителей, аналитиков и журналистов. Если называют легендой, то, значит, да. Понимаешь, я знаю, кто мы и что мы, а как назовут – это уже другое дело. Это вы анализируйте сами. Я, конечно, понимаю задачи, которые мы перед собой ставили, и как мы их реализовали, я тоже вижу. И вся та эйфория, которая образуется сейчас вокруг группы, – ее тоже можно назвать пределом мечтаний, например, Михи (Михаила Горшенёва так называют его друзья. – Авт.) и моим. Но оценки я давать не хочу. Пусть лучше это сделаете… вы!
– А вы верили в самом начале творческого пути, что такое будет? Что «КиШ» станет легендой?
– Для Атоса – это слишком много, а для графа де ла Фер – слишком мало. Ха-ха-ха!
– Понял. Тогда последний вопрос. Как думаете, что бы сказал Горшок, узнав, что группа «Король и Шут» превратилась в сериал?
– За другого человека сложно говорить. Но у меня есть внутреннее понимание, что он сейчас рядом. И происходящее делается им в том числе. То есть он закладывал своей работой, своей жизнью то, что сейчас находит отражение в современном обществе. Он здесь есть, и он над этим работает. Я так считаю.