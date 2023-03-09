Андрей Князев: Эйфория вокруг «Короля и Шута» была пределом наших мечтаний

«Меня заводит нормальная панк-энергетика»

– Вы, наверное, знаете, что группа «Северный флот», в которую входят оставшиеся участники «Короля и Шута», тоже планирует тур к юбилею Горшка.

– Знаю, да.

– Совместного с ними выступления не ждать?

– Я не люблю совместные выступления. Мы музыкально слишком разные – они ушли в хард-рок, в утяжеление музыки, а я люблю классический панк-рок. Вот это дж-дж-дж меня не заводит. Меня заводит, когда есть нормальная панк-энергетика.

– Но отношения дружеские восстановили с участниками «Северного флота»? Яков Цвиркунов, гитарист группы, вроде бы говорил, что вы все помирились.

– С кем-то нормально общаемся. Время от времени, если повод есть. А с кем-то никак. Ну, у нас разные пути уже. Все мы в разных жизнях находимся. Прошлое есть прошлое, а настоящее есть настоящее.

– Тогда, если говорить о настоящем… В прошлом году вы собирали с помощью краудфандинга деньги на запись нового альбома вашей группы «КняZz». Как дела у пластинки?

– Мы собрали и пишем новый альбом.

– Когда ждать, если не секрет?

– Летом. У нас сейчас тур. Я и сюда попал из тура, даже домой не заезжал. Я из тура возвращаюсь только в конце апреля. Вот вчера был в Сибири, а послезавтра поеду в Курск, Белгород и Воронеж.

«Есть понимание, что Горшок сейчас рядом»

– Не хотелось бы что-нибудь записать в духе «Домашнего альбома», вышедшего в разгар пандемии ковида в 2020 году? Что-нибудь камерное, малобюджетное?

– Ну, не-е-ет.

– То есть «Домашний альбом» был единичным экспериментом?

– Ну почему же? Может быть, когда-нибудь еще запишем, но позднее. Сейчас мы сделаем бодрый и мощный материал.

– Кстати, о бодрости и мощи. Как вы отнеслись к тому, что в премии «Чартова дюжина» «Король и Шут» победил в номинации «Легенда»?

– Это юрисдикция зрителей, аналитиков и журналистов. Если называют легендой, то, значит, да. Понимаешь, я знаю, кто мы и что мы, а как назовут – это уже другое дело. Это вы анализируйте сами. Я, конечно, понимаю задачи, которые мы перед собой ставили, и как мы их реализовали, я тоже вижу. И вся та эйфория, которая образуется сейчас вокруг группы, – ее тоже можно назвать пределом мечтаний, например, Михи (Михаила Горшенёва так называют его друзья. – Авт.) и моим. Но оценки я давать не хочу. Пусть лучше это сделаете… вы!

– А вы верили в самом начале творческого пути, что такое будет? Что «КиШ» станет легендой?

– Для Атоса – это слишком много, а для графа де ла Фер – слишком мало. Ха-ха-ха!

– Понял. Тогда последний вопрос. Как думаете, что бы сказал Горшок, узнав, что группа «Король и Шут» превратилась в сериал?

– За другого человека сложно говорить. Но у меня есть внутреннее понимание, что он сейчас рядом. И происходящее делается им в том числе. То есть он закладывал своей работой, своей жизнью то, что сейчас находит отражение в современном обществе. Он здесь есть, и он над этим работает. Я так считаю.