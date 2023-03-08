Мураками и Кинга больше не издадут?

Издательства, выпускающие книги зарубежных авторов, теперь в трудном положении. С одной стороны, иностранные писатели отказываются печататься в России из-за СВО. А с другой – в свои права вступает ее величество цензура.

Весной в Японии выходит новый роман современного классика Харуки Мураками «Город и его ненадежные стены». Но вопрос с его публикацией в России пока остается открытым.

– В настоящее время издание любой новинки сопровождается рядом необходимых действий, которые делают процесс дольше и сложнее. В том числе это экспертизы на соответствие законодательству, – недавно заявила представитель издательства «Эксмо» Александра Шипетина.

«Соответствие законодательству» у Мураками может не выйти. В его романах часто встречается описание гомосексуальных отношений. В России, как известно, с недавних пор действует суровое законодательство в отношении так называемой ЛГБТ-пропаганды. Пикантные сцены уже вырезаются из фильмов и сериалов – например из «Секса в большом городе» и «Эйфории», так что пришло время вырезать куски из книг. Другой вопрос, согласятся ли на это авторы.

Если не согласятся, придется разрывать контракты, как это уже сделали Стивен Кинг, Нил Гейман и Джоан Роулинг. При этом король ужасов по итогам прошлого года, когда отказался печататься в России, стал самым издаваемым автором в нашей стране (204 книги общим тиражом 1.369.500 экземпляров). Весной 2023-го в издательстве «АСТ» должен был выйти его новый роман «Сказка», но среди ожидаемых новинок он не значится. Зато много переизданий прошлых трудов Кинга, благодаря которым в основном и достигаются такие тиражи.

Кинг анонсировал, что в сентябре 2023-го выпустит новый роман «Холли». Его в печатном виде на русском языке тоже скорее всего не будет. Зато, вероятно, подсобят те, кто опубликовал уже в сети и «Сказку», и официально не вышедший в России роман «Чернильно-черное сердце» «мамы» Гарри Поттера. Только вот переход титула главной страны пиратства от Сомали к России вряд ли может порадовать.

Особый случай. Издатель для Овсянниковой

Пока одни отказываются публиковаться на русском, другие ищут такую возможность. Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, убежавшая из-под домашнего ареста в Европу, ищет русскоязычного издателя для своих мемуаров «Между добром и злом. Как я выступила против кремлевской пропаганды». Автобиографию она начала писать в Москве, а закончила в Париже. На других языках книга уже готовится к выходу. Часть денег от продажи журналистка хочет потратить на помощь украинским женщинам и детям.