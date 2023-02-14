Вахтанг Кикабидзе: Если сядешь, потом уже не встанешь
Сегодня 40 дней, как не стало Бубы. Сердце самого народного грузинского актёра перестало биться 15 января. До своего 85-летия он не дожил полгода и четыре дня
Бубой его называли решительно все – от мала до велика, в родной Грузии и далеко за её пределами. Я, однако, когда звонила несколько лет назад с просьбой о комментарии, засмущалась, услышав его мощный и в то же время очень тёплый, красивый, такой бархатный голос. Засмущалась и спросила по имени-отчеству.
– Будешь в следующий раз звонить – зови к трубке только Бубу, – строго, но добродушно поправил он. – Тебе повезло, что я сам к аппарату подошёл, а если бы родные? Какой такой Вахтанг Константинович, покрутили бы они у виска, решили бы, что ошиблись номером, и дали бы отбой. И я не шучу: по Бубе определяют, свой или чужой звонит. Если Бубу просят, то свой. А чего хотела-то?
– Да вот грядёт юбилей всенародно любимого фильма «Мимино», в котором вы блестяще...
– Конечно, блестяще. Да и ведь сценарий специально под меня писали. Но вообще это не комедия, а философский фильм, но финал в итоге изменили, и вся эта философия, надрыв, серьёзность, к моему огромному сожалению, ушли. Но по телефону я тебе всё это рассказывать не собираюсь! Как я могу беседовать, не зная собеседника, не видя глаз? Тем более с девушкой! Нет-нет, только лично общаюсь, особенно если в первый раз и с дамой.
– Хотелось бы однажды приехать в прекрасную страну Грузию... Но, боюсь, к сдаче номера не успею. А вы к нам в Москву не собираетесь, случайно?
– Нет, в Россию я больше ни ногой! Раньше это была моя самая любимая страна, куда я приезжал, как к себе домой. Но события 2008 года всё изменили. Как же нам тогда встретиться?
И в тот же месяц нас свёл счастливый случай, точнее – Лайма Вайкуле. Свёл он нас на её фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в латвийской Юрмале. Там в просторном номере одной из прелестных местных гостиниц мы с Бубой с глазу на глаз подробно и поговорили.
Исчезнувшая сцена
– Так как же должен был изначально закончиться наш любимый «Мимимо» для грузинского лётчика Валентина Константиновича Мизандари? И кто настоял на другой концовке?
– Эх, – вздохнул Буба. И тут же, подмигнув, улыбнулся. – Помните, в самом начале ленты, перед отлётом моего персонажа в столицу, кузнец-односельчанин по имени Петр обращался к нему с просьбой привезти ему подковы с надписью Made in USA. За границей Мимино отправлялся в магазин и покупал эти подковы. Так вот, в финале, пролетая над своей Родиной, без которой ну просто не мог, он выпрыгивал прямо из самолёта!
Затем Мимино съезжал с заснеженных гор и встречал того самого кузнеца Петра. Между ними следовал примерно такой диалог: «– Привет. – Привет. – Валико, откуда ты? – Да погода нелётная, я пешком и дошёл. Я тебе подковы принёс, точно какие ты просил. – Спасибо, друг, а мне подковы уже не нужны! Мы с Бостоном побратались: они нам подковы сами шлют. А вот гвоздей как раз нет. Ты гвоздей не привёз, случайно? – Гвоздей у меня нет – ни случайно, ни специально. Ты меня гвоздей привезти не просил! Эх!»
Мимино не на шутку расстроился и повернулся, чтобы уйти. И тут сзади раздался хохот Петра-кузнеца. «Ты чего это смеёшься?» – снова повернувшись, спросил Мимино. – «Да у тебя на заднице брюки лопнули, Валико!» Мимино с пару секунд помолчал и спокойно ответил: «Ну и дурак же ты, Пётр! У тебя справа – гора Казбек, слева – гора Эльбрус, а ты на мою задницу смотришь!»
Киношные начальники и цензоры, однако, такой юмор не оценили. Мол, неправильно с экрана такое слово – «задница» – произносить, оно порочит честь советских тружеников села. Что поделаешь – приговорили эту сцену вырезать. «Мимино» все равно чудесно закончился: на ставшей легендарной песне «Чито гврито» – она звучит, а грузинские ребятишки бегут по залитому солнцем зелёному полю и радуются.
Да, и так вышло хорошо. Но все же, как задумал великий режиссёр Георгий Данелия, нам с ним обоим нравилось больше. Знаю, спустя годы он даже попытался выкупить вырезанные сцены и выпустить режиссёрскую версию фильма. Но из этой затеи ничего не вышло. А жаль. Ведь все кино об этом – оглянись вокруг. Вокруг изумительно.
– Как вы замечательно рассказываете... Надеюсь, это единственное, что, на ваш взгляд, не получилось в «Мимино»?
– Есть ещё одна ошибка, или скорее неточность. «Мимино» с грузинского переводится как «ястреб», а в фильме напутали и перевели «соколом». Ну да ладно. Мне не обидно по двум веским причинам. Первая: это же русский говорит! Грузин, разумеется, так сказать себе бы не позволил. Вторая: обе птицы – орлы! В смысле мощные, завораживающие, выглядят статно и летают быстро. Только орнитолог их и различит.
«Очень люблю жизнь и жить»
– Вы тоже – орёл, ястреб, сокол! Не могу, раз уж представилась такая уникальная возможность, не спросить вас, в чем секрет вашей вечной молодости и потрясающей работоспособности. Знаю, вы сегодня не только играете, но и сами кино снимаете, и поёте, и чего только не делаете!
– Вот в этом-то и ответ на вопрос. – Буба не задумался ни на миг. – В том, чтобы делать! Не так важно, что, но главное – что-то и постоянно! Желательно что-то хорошее, само собой. И это относится к мужчинам в первую очередь. Никогда нельзя хандрить, поддаваться болезни, какой бы сильной и коварной она ни была. Мой главный принцип: если сядешь, потом уже не встанешь. А если ляжешь – то, вах-вах, пиши пропало! Сам я по своему принципу живу всю жизнь и другим рекомендую. И ещё я очень люблю жизнь. И очень люблю жить.
– Как здорово! А что для вас важно в женщине?
– Женщина, на мой взгляд, хотя никому ничего не должна, но должна обладать всеми этими качествами: быть не только красивой, но и умной, не только гордой, но и воспитанной, не только хозяйкой превосходной, но и глубоко верующим человеком... В общем, если совсем кратко – просто быть как моя драгоценная покойная матушка (певица Манана Багратиони – Авт.). Кстати, я её однажды спросил, почему меня все Бубой зовут. Вдруг самому стало интересно. Мамочка и сама растерялась. Но официальная версия такая: в детстве вечно бубнил, и хороший друг так прозвал. А сегодня в Грузии многих так зовут – это в честь меня и моего огромного таланта, да.
Мы сидели на балконе больше часа. За это время Буба рассказал мне практически всю свою жизнь. Оказалось, больше всего в ставшем культовым «Мимино» он гордится не своей работой, а тем, что кино получилось о дружбе народов.
– Когда картина вышла, армяне сказали мне, что мы с Фрунзиком Мкртчяном (исполнителем в картине второй по значимости роли – шофёра Рубика Хачикяна – Авт.) сделали больше для наших двух народов, чем все политики, вместе взятые, – признался Буба. – А грузины то же самое говорили моему великолепному партнёру! Но это все заслуга в действительности Данелии – это он так тонко чувствовал лицо маленьких национальностей. А давайте вместе споем? Ну-ка: «Чито гврито, чито маргалито да-а-а!»
На этом припеве Буба даже сделал фирменный жест – хулиганский такой рукой у носа – и от души рассмеялся. И ещё разрешил мне его в щёку поцеловать.
И хотя он всю жизнь, по его признанию, кроме мамы, любил по-настоящему только одну женщину – супругу, от поцелуя расплылся в улыбке...
Покойтесь с миром, дорогой Буба! И спасибо вам за всё!