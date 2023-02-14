Вахтанг Кикабидзе: Если сядешь, потом уже не встанешь

Бубой его называли решительно все – от мала до велика, в родной Грузии и далеко за её пределами. Я, однако, когда звонила несколько лет назад с просьбой о комментарии, засмущалась, услышав его мощный и в то же время очень тёплый, красивый, такой бархатный голос. Засмущалась и спросила по имени-отчеству.

– Будешь в следующий раз звонить – зови к трубке только Бубу, – строго, но добродушно поправил он. – Тебе повезло, что я сам к аппарату подошёл, а если бы родные? Какой такой Вахтанг Константинович, покрутили бы они у виска, решили бы, что ошиблись номером, и дали бы отбой. И я не шучу: по Бубе определяют, свой или чужой звонит. Если Бубу просят, то свой. А чего хотела-то?

– Да вот грядёт юбилей всенародно любимого фильма «Мимино», в котором вы блестяще...

– Конечно, блестяще. Да и ведь сценарий специально под меня писали. Но вообще это не комедия, а философский фильм, но финал в итоге изменили, и вся эта философия, надрыв, серьёзность, к моему огромному сожалению, ушли. Но по телефону я тебе всё это рассказывать не собираюсь! Как я могу беседовать, не зная собеседника, не видя глаз? Тем более с девушкой! Нет-нет, только лично общаюсь, особенно если в первый раз и с дамой.

– Хотелось бы однажды приехать в прекрасную страну Грузию... Но, боюсь, к сдаче номера не успею. А вы к нам в Москву не собираетесь, случайно?

– Нет, в Россию я больше ни ногой! Раньше это была моя самая любимая страна, куда я приезжал, как к себе домой. Но события 2008 года всё изменили. Как же нам тогда встретиться?

И в тот же месяц нас свёл счастливый случай, точнее – Лайма Вайкуле. Свёл он нас на её фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в латвийской Юрмале. Там в просторном номере одной из прелестных местных гостиниц мы с Бубой с глазу на глаз подробно и поговорили.