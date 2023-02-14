Владислав Тирон: Может, актёрство – это зря?

Ушёл в официанты

– Нашла на просторах YouTube твоё интервью-визитку, которое записали ещё во время съёмок первого сезона «Триггера». Ты с горящими глазами глаголешь, что «счастлив быть актёром», что это «реально твоё призвание», что ты «на своём месте» … И после этого, как ты признался мне на презентации нового сезона «Кинопоиска», на год оставил профессию и работал официантом в «Кофемании» … Как такое могло случиться?

– Каждый день на самом деле не похож на другой. В один ты чувствуешь так, а в другой – уже по-другому. Я это связываю с тем, что стал взрослее, больше внимания обращаю на себя, свою жизнь. Да и сейчас порой думаю, что, может, актёрство – это зря, поскольку просто мешает жить. Нет, правда-правда … Это постоянные самокопания, которые тогда и увели меня в сторону.

Когда снимался во втором «Триггере», мне, честно говоря, вообще не нравилось, как играю. Вот так и оказался в «Кофемании» – чтобы перестать всё время думать, тем ли занимаюсь, прав или не прав. Работа официантом очень развивает коммуникативные навыки, поскольку нужно взаимодействовать с клиентом, поддерживать нужную атмосферу. Ты не просто блюда носишь – в это дело тоже нужно вкладывать своё сердце. При этом это был ещё и самый простой способ заработать (улыбается).

– И как опять же ты мне шепнул на премьере, выполнил там самый главный алгоритм: встретил свою любовь.

– Да, это оказалось легко и просто. Дату запомнил навсегда – 23 сентября 2021 года. Был корпоратив. Она занимается танцами, и мы с ней общались на тему того, как это увлечение помогает в плане работы над собой. К концу вечера у нас обоих сели телефоны. Девушка-менеджер вызвала нам такси, а сама уехала. Такси не пришло, и мы остались вдвоём в два часа ночи на набережной возле метро «Кропоткинская», около монумента швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4», в народе называемого «памятником какашке». Его, кстати, так и не увезли из столицы из-за санкций. Долго рядом с этой какахой стоять не хотелось, и я позвал девушку прогуляться к Малому театру, где служил и где у меня остались знакомые охранники. Намеревался провести ей индивидуальную экскурсию ночью в театре.

– О, как романтично!

– Да, однако охранники меня хоть и узнали, но не пустили, сказали: «Не положено». И мы пошли гулять дальше – до парка Горького, Воробьёвых гор, в сторону «Москва-Сити». Так мы гуляли и болтали до пяти утра. С тех пор мы вместе.

– Как зовут девушку?

– Яна. В ресторане она работала бариста.

– О женитьбе не думаешь?

– Нет-нет, мне ещё рановато, я ещё не созрел. В смысле внутренне не созрел (улыбается).

– А она знала, что ты известный актёр, когда с тобой начала встречаться?

– Нет, Яна не смотрела «Триггер» и вообще ничего не знала обо мне. И тогда я не был ещё известным актёром, да и сейчас таковым себя не ощущаю. Понимаю, что популярность – это часть работы, но пока мне в этом состоянии не очень комфортно.