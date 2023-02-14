Владислав Тирон: Может, актёрство – это зря?
Запомнившийся по роли второго плана в сериале «Триггер», артист теперь блистает в главной роли Эраста Фандорина в «Азазели»
Кудрявый, честный, влюблённый … Он ворвался на телеэкраны со ставшим очень успешным сериалом «Первого канала» «Триггер», где он, несмотря на роль второго плана, запомнился зрителю не меньше, чем игравший главного героя красавчик Максим Матвеев и исполнявший роль его отца кинолегенда Игорь Костолевский. Теперь Владислав Тирон, которому 24 февраля исполнится 27 лет, покоряет онлайн-кинотеатры.
На платформе «Кинопоиск» сейчас идёт новая экранизация культового романа Бориса Акунина «Азазель», и у актёра в сериале уже главная роль – легендарного сыщика Эраста Фандорина. А у его верного партнёра Макса Матвеева второстепенная, но яркая – императора Николая III, так что задача стояла не только себя проявить, но и Максима в этот раз затмить.
– В сериале «Фандорин. Азазель» тебе нужно было не только переиграть Максима Матвеева, но и хотя бы встать в один ряд предыдущих блестящих киношных Эрастов Фандориных в исполнении Носкова, Бероева, Меньшикова, Козловского. Была такая задача? У серии романов Бориса Акунина и персонально у его героя очень много фанатичных поклонников, которые не простят, если его сыграть «как-то не так».
– Я уже вижу, что не прощают … – вздыхает Влад, сидя со мной за столиком в одном из московских баров. В жизни он оказался очень простым, вежливым, отзывчивым и очень-очень добрым и светлым молодым человеком. – Читаю много позитивных, но и много негативных откликов на мою работу. Я это принимаю и понимаю, что над многим нужно работать. Ответственность перед поклонниками была, но ответственность – это на самом деле лишний груз, который во время съёмок нести нежелательно.
Ушёл в официанты
– Нашла на просторах YouTube твоё интервью-визитку, которое записали ещё во время съёмок первого сезона «Триггера». Ты с горящими глазами глаголешь, что «счастлив быть актёром», что это «реально твоё призвание», что ты «на своём месте» … И после этого, как ты признался мне на презентации нового сезона «Кинопоиска», на год оставил профессию и работал официантом в «Кофемании» … Как такое могло случиться?
– Каждый день на самом деле не похож на другой. В один ты чувствуешь так, а в другой – уже по-другому. Я это связываю с тем, что стал взрослее, больше внимания обращаю на себя, свою жизнь. Да и сейчас порой думаю, что, может, актёрство – это зря, поскольку просто мешает жить. Нет, правда-правда … Это постоянные самокопания, которые тогда и увели меня в сторону.
Когда снимался во втором «Триггере», мне, честно говоря, вообще не нравилось, как играю. Вот так и оказался в «Кофемании» – чтобы перестать всё время думать, тем ли занимаюсь, прав или не прав. Работа официантом очень развивает коммуникативные навыки, поскольку нужно взаимодействовать с клиентом, поддерживать нужную атмосферу. Ты не просто блюда носишь – в это дело тоже нужно вкладывать своё сердце. При этом это был ещё и самый простой способ заработать (улыбается).
– И как опять же ты мне шепнул на премьере, выполнил там самый главный алгоритм: встретил свою любовь.
– Да, это оказалось легко и просто. Дату запомнил навсегда – 23 сентября 2021 года. Был корпоратив. Она занимается танцами, и мы с ней общались на тему того, как это увлечение помогает в плане работы над собой. К концу вечера у нас обоих сели телефоны. Девушка-менеджер вызвала нам такси, а сама уехала. Такси не пришло, и мы остались вдвоём в два часа ночи на набережной возле метро «Кропоткинская», около монумента швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4», в народе называемого «памятником какашке». Его, кстати, так и не увезли из столицы из-за санкций. Долго рядом с этой какахой стоять не хотелось, и я позвал девушку прогуляться к Малому театру, где служил и где у меня остались знакомые охранники. Намеревался провести ей индивидуальную экскурсию ночью в театре.
– О, как романтично!
– Да, однако охранники меня хоть и узнали, но не пустили, сказали: «Не положено». И мы пошли гулять дальше – до парка Горького, Воробьёвых гор, в сторону «Москва-Сити». Так мы гуляли и болтали до пяти утра. С тех пор мы вместе.
– Как зовут девушку?
– Яна. В ресторане она работала бариста.
– О женитьбе не думаешь?
– Нет-нет, мне ещё рановато, я ещё не созрел. В смысле внутренне не созрел (улыбается).
– А она знала, что ты известный актёр, когда с тобой начала встречаться?
– Нет, Яна не смотрела «Триггер» и вообще ничего не знала обо мне. И тогда я не был ещё известным актёром, да и сейчас таковым себя не ощущаю. Понимаю, что популярность – это часть работы, но пока мне в этом состоянии не очень комфортно.
Таких не берут в антигерои
– А ведь ты в свои юные годы, оказывается, пережил уже настоящую драму. В том интервью-визитке ты поведал, что снимаешься в одном сериале с актрисой, в которую был безответно влюблён на курсе. Я вычислила: это же Ангелина Стречина, в героиню которой твой герой не взаимно влюблён и в «Триггере». Вот же совпадение …
– Вы, журналисты, до всего докопаетесь … (Смеётся.) Да, это так – совпало. У меня были парные пробы – и зашла моя однокурсница по Щепке, она, Ангелина. Я так обрадовался! Всегда приятно встретить своего человека, меньше волнуешься. А до этого мы играли вместе в спектакле, была весна, а мне было лет 19. Она знала, что я в неё влюблён. Но через какое-то время это прошло, я остыл и понял, что хочу чего-то другого. Сейчас нашёл то, что мне было нужно – мою Яну, и я страшно рад. А с Ангелиной у нас была ситуация, как в «Триггере»: я за ней ходил и тоже кучу подарков дарил. А когда начали сниматься, всё было нормально, по-дружески. Я «переработал» в себе эту студенческую историю.
– Почему твоего персонажа Матвея, абсолютно доброго, светлого, крайне отзывчивого человека, Катя, сестра Стрелецкого, не воспринимает как мужчину?
– Матвей – щенок, которому предстоит превратиться во взрослую собаку. А у красавиц иногда своё представление о том, кто им нужен. Что касается ролей, то мне нужно обязательно научиться играть отрицательных героев. Я не умею до конца это делать. Подобные роли мне предлагали, и я пробы не прошёл ни на одну из них.
Засесть в горах
– Расскажи о своих родителях.
– Я родился в Москве. Папа Владимир Иларьевич из украинского города Черновцы. А что значит наша фамилия Тирон, точно не знаю. Знаю, был такой почитаемый и в православии, и в католичестве святой (великомученик Феодор Тирон, бывший покровитель Венеции – Авт.). Папа, кстати, музыкант, играет на саксофоне, цимбалах, тромбоне у Гарика Сукачева. Мама Светлана Владимировна – педагог по фортепиано, начинала меня учить в четыре года по несколько часов в день по воскресеньям, и заканчивалось это, прямо скажем, невесело (улыбается).
– Ты ведь окончил музыкальную школу?
– Да, с моим другом Костей Глазковым мы собираемся в студии, записываем песни, он исполняет вокал, я играю на фортепиано. Есть гармония, на которую накладываю фортепианный ряд. Надеюсь, это когда-то выйдет в свет. В принципе я мог бы и музыку к фильмам писать. Мне нужно только определиться с тем, чего хочу.
– Какие у тебя отдушины?
– В выходной день могу пойти в парк прогуляться. Однажды после завершения съёмок мы с Яной поехали отдыхать в Сочи, в Красную Поляну, в горы. Их я обожаю! В прошлом году ходил один в горный поход на 9 дней. Я люблю уехать из Москвы подальше, чтобы никто не видел, засесть в горах и вообще скрыться ото всех. И мечтать, мечтать…