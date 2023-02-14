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Случай с «Несчастным случаем». За что задержали Кортнева

В Новосибирске из трёх запланированных концертов группы, состоялся только один

Алексей Кортнев
Фото: Global Look Press

В Новосибирске задержали лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Произошло это после того, как выступления коллектива были отменены, а Кортнев сделал неприличный жест в сторону сотрудников полиции. 

Концерт должен был состояться на площадке бара Red Rabbit, но в последний момент его отменили. Сотрудники правоохранительных органов приехали в клуб, чтобы сообщить о задымлении в соседнем помещении Почты России. В клубе отключили свет, из здания вывели людей. Билеты вернули всем зрителям. Впрочем, по словам очевидцев, никакого задымления не было. Они рассказывали, что не видели пожарных, зато приехало множество людей в форме сотрудников полиции. После неприличных жестов в адрес полиции Алексей Кортнев был арестован. Протокол составлять не стали, но участники группы и ее лидер были приглашены в участок для уточнения обстоятельств произошедшего. 

– Да, было задержание, но протоколов не составляли, всё в порядке, – сообщил Алексей Кортнев ТАСС.

В Новосибирске было запланировано три концерта группы, состоялся только один – 14 февраля в ресторане «Не только йогурт». Два других выступления – в клубе «Бродячая собака» и «Арт-пабе» – были отменены без объяснения причин. 

Проблемы с концертами у группы начались после того, как Алексей Кортнев высказался против СВО. Летом прошлого года группа «Несчастный случай» давала концерт в Нижнем Новгороде, где некие граждане публично выступали против Кортнева и его музыки, отговаривая зрителей у входа в зал от посещения концерта. Однако благодаря хорошим продажам выступление тогда все же состоялось. Алексей заверил, что продолжит выступать в России, несмотря на сложную политическую ситуацию. 

Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал для «Собеседника» ситуацию со срывом концертов группы «Несчастный случай»:

– Исходя из 50-летнего опыта, я не припомню случая, чтобы сотрудники полиции как-то поддавались уговорам. Если у них приказ закрыть концерт, то они должны его закрыть и вариантов тут нет. Реакция музыкантов никак на это не повлияет. 

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