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Это уже ментальность

Пиратство у нас существовало всегда. Мы в общем-то даже атомную бомбу так когда-то прикарманили

Пират
Фото: pixabay

В России выйдут нашумевшие мемуары принца Гарри «Запасной» в формате саммари, или, другими словами, пересказа. В марте произведение поступит в книжные магазины. Издатели уверяют, что автор саммари прочитал книгу на английском и пересказал своим языком, то есть в издании нет ни прямых цитат, ни отрывков из оригинала. В прошлом году многие российские издательства столкнулись с запретом на выпуск международных бестселлеров и таким образом нашли выход из ситуации. 

Публикация пересказов вместо перевода оригиналов – это временное явление, и не думаю, что такое положение продлится долго. Все вернётся на круги своя, как это не раз было в российской истории. Но пока читателя нужно держать в курсе того, что происходит в мировой литературе – и в детской, и в подростковой, и во взрослой. Издатели придумывают собственные схемы, как можно донести книги до читателей.

Я не буду вдаваться в подробности, как им это удастся сделать, потому что всё будет зависеть от обстоятельств, которые мы переживаем в конкретный момент. Но в перспективе всё будет нормально. Зарубежные писатели никуда не денутся и вернутся к нам, как когда-то вернулись Джеймс Джойс, Франц Кафка и все остальные.

В любом случае вопрос с издательствами очень деликатный, и однозначно говорить, что не надо так делать, нельзя. Я думаю, что в этой ситуации нет ни чёрного, ни белого, а есть некая серая зона. Мне кажется, что наши издатели примут правильное решение – у нас их много, я их всех люблю и передаю им право ответа на вопросы, как они будут знакомить российского читателя с иностранными новинками.

Конечно, здесь возникает вопрос об авторских правах. Но, знаете, пиратство у нас существовало всегда. В этом смысле мы – тренированная страна. Мы в общем-то даже атомную бомбу так когда-то прикарманили. 

В своё время я выступил с открытым письмом к тогда ещё президенту Дмитрию Медведеву с призывом не допустить возможности оцифровки книг для библиотек без согласия правообладателей. И про меня даже в статье в «Википедии» написано с какой-то обидой, что я выступил. Видите ли, у нас когда даже отстаиваешь права авторов, то сразу возникает обида. Нет, у нас считают: мы лучше у тебя стащим. Это уже ментальность, и от неё никуда не деться.

Но ситуация с изданием саммари зависит от того, как на неё посмотреть. Кто-то скажет, что это пиратство, кто-то не согласится. Мы снова находимся в серой зоне, в некой туманности, где ничего не понятно. Я считаю, что если издание таких книг будет ориентировать на то, чтобы сделать нашему читателю хорошее, то это уже свет в окошке. Если люди будут больше знать, больше понимать, интересоваться происходящим в мире и получать интеллектуальное питание, то я только за. Но, конечно, не должно быть при этом всяческих безобразий и безумных нарушений. Надо искать компромисс.

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