Зачем Ефремов и Старшенбаум носили сценарий психологу

С 2 марта в прокат выходит драма Петра Тодоровского «Здоровый человек», завоевавшая на Московском кинофестивале «Серебряного Георгия» за лучшую премьеру. Главные роли в картине сыграли Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум. «Собеседник» побывал на презентации картины.

Фильм снимался полтора года назад, в разгар пандемии, что наложило определённые сложности.

– Мы как-то с ними справились, – поделился режиссёр, сын Валерия Тодоровского и внук советского кинорежиссёра Петра Тодоровского. – Видимо, потому, что в нашей стране правила существуют, чтобы их не соблюдать. Конечно, мы пытались следовать ковидным ограничениям, носили маски, по-моему, но очень быстро стало очевидно, что в рамках ограниченного бюджета и ограниченного количества съёмочных дней это тяжело.

Фильм, однако, далеко не про физическое здоровье, а скорее про здоровье ума и души.

Никита Ефремов играет роль ведущего спортивных новостей, переживающего кризис среднего возраста. Заполнить «зияющую пустоту внутри» он пытается, занявшись помощью людям. Окружающие его порыва не понимают (или, наоборот, понимают, что за ним стоит далеко не альтруизм) и переживают. Больше всего страдает жена ведущего (Ирина Старшенбаум). Актёры уже играли семейную пару с проблемами в недавно вышедшем хорроре «Сестры».