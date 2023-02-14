Зачем Ефремов и Старшенбаум носили сценарий психологу
На экраны выходит картина Петра Тодоровского «Здоровый человек»
С 2 марта в прокат выходит драма Петра Тодоровского «Здоровый человек», завоевавшая на Московском кинофестивале «Серебряного Георгия» за лучшую премьеру. Главные роли в картине сыграли Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум. «Собеседник» побывал на презентации картины.
Фильм снимался полтора года назад, в разгар пандемии, что наложило определённые сложности.
– Мы как-то с ними справились, – поделился режиссёр, сын Валерия Тодоровского и внук советского кинорежиссёра Петра Тодоровского. – Видимо, потому, что в нашей стране правила существуют, чтобы их не соблюдать. Конечно, мы пытались следовать ковидным ограничениям, носили маски, по-моему, но очень быстро стало очевидно, что в рамках ограниченного бюджета и ограниченного количества съёмочных дней это тяжело.
Фильм, однако, далеко не про физическое здоровье, а скорее про здоровье ума и души.
Никита Ефремов играет роль ведущего спортивных новостей, переживающего кризис среднего возраста. Заполнить «зияющую пустоту внутри» он пытается, занявшись помощью людям. Окружающие его порыва не понимают (или, наоборот, понимают, что за ним стоит далеко не альтруизм) и переживают. Больше всего страдает жена ведущего (Ирина Старшенбаум). Актёры уже играли семейную пару с проблемами в недавно вышедшем хорроре «Сестры».
– Я был очень сложным человеком на этом проекте со своим планом, как должен выглядеть фильм, – рассказал Никита Ефремов. – Придирался ко всему и внутренне сел на место режиссёра. Мы с Ириной Старшенбаум вместе отнесли сценарий этого фильма одному психологу, потому что посчитали его достойным разбора. Разобрали и сказали: «Ну, теперь, Пётр Валерьевич (Тодоровский – Авт.), мы все знаем про тебя».
Фильм затрагивает острые темы равнодушия и взаимопомощи в обществе, а также мотивации людей, проявляющих любовь не только к близким. Старшенбаум, кстати, является амбассадором фонда «Подари жизнь», в работе которого раньше участвовала Чулпан Хаматова, а Ефремов призывал помогать животным из приюта. Поэтому актёр заметил, что в чем-то похож на своего героя:
– В своей жизни я стремлюсь делать то, что хочу. И мой герой тоже. Когда делаю только то, что должен, моя жизнь становится какой-то неправильной.
А Старшенбаум открыла тайну первоначального названия ленты:
– Вначале название было «Голос». Мой дедушка, когда прочитал сценарий, сказал: «Как здорово, героя зовёт глас самопожертвования». Я ходила такая заряженная этим названием. А потом Петя сказал, что фильм будет называться по-другому.