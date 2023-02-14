Бумажный футбол. «Собеседник» попытался выяснить, кто «отменяет» артистов

Ещё в январе «Собеседник» обращался в департамент культуры Москвы с письменным запросом прояснить ситуацию вокруг актёра Театра имени Моссовета Александра Филиппенко. Интернет полнился слухами, что народного артиста России отстранили от репетиций и спектаклей по распоряжению депкульта за неправильную позицию по спецоперации. Последней каплей якобы стал визит в Таллин на передачу Breakfast Show экс-сотрудника «Эха Москвы» Александра Плющева*, где также участвовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В Театре Моссовета посоветовали обратиться в депкульт, куда и был написан запрос 18 января.

По закону запрашиваемая информация должна быть предоставлена в 7-дневный срок. Если не укладываются, то в редакцию СМИ отправляется официальное уведомление. В течение этого времени «Собеседник» ни ответа, ни уведомлений не получил, хотя регулярно напоминал про запрос.

Первый раз я позвонил через два дня после отправки письма.

– Ой, а ваш запрос почему-то не высвечивается у нас в системе. Какой-то сбой, я сейчас исправлю, – мило ответила сотрудница пресс-службы.

Через несколько дней я разговаривал с другой работницей.

– Ваш запрос зарегистрирован. Давайте запишу ваш номер, чтобы вам сообщили, как будет готово.

Я продиктовал номер.

Следующее напоминание последовало через три недели.

– Вам, наверное, лучше обратиться в Театр Моссовета с этим вопросом, – любезно посоветовала уже третья по счету сотрудница пресс-службы.

– Я обращался, меня отправили к вам. И в запросе это указано.

– Хорошо, давайте я запишу ваш номер.

Я продиктовал номер...

В четвёртый раз четвёртая пресс-секретарша долго что-то искала в компьютере, а потом советовалась с коллегами. После чего ответила:

– Вашим запросом занимается другая наша сотрудница. Она сейчас на выезде. Давайте запишу ваш номер.

Вместо звонка я получил 10 февраля письмо с ответом: «За детальной информацией по данному вопросу просьба обратиться непосредственно в сам театр имени Моссовета».

И именно в этот же день дочь Филиппенко рассказала, что её отец уехал из России в Вильнюс. А на следующий день актёр сам подтвердил эту информацию и сообщил, что с театром расстался «дружески» по истечении контракта: «Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания».

Александр Филиппенко попросил не сравнивать его увольнение с драматическим снятием последнего спектакля с участием Лии Ахеджаковой из репертуара «Современника». Но, по слухам, виной всему вновь была указивка депкульта. Обратившегося в департамент нашего коллегу из РБК отфутболили в театр, учредителем которого является депкульт.

Футбол, как известно, игра с участием двух команд. И бумажный тоже. Я обратился в «Современник» с просьбой показать те самые «гневные обращения» граждан, послужившие основанием для снятия последнего спектакля с участием Ахеджаковой, но дело вновь упёрлось в формальный запрос.

Одно из «бдительных писем» все же удалось найти на «патриотическом» ресурсе. И направлено оно, разумеется, было в адрес департамента культуры Москвы.

Тем временем поднялась кампания в защиту народной артистки России. Кирилл Серебренников запустил акцию «Письма для Лии», петицию с требованием вернуть в репертуар спектакли подписали 65 тысяч человек. В поддержку Лии Меджидовны выступили Чулпан Хаматова, Александр Молочников, Барбара Брыльска, бывшая жена режиссёра-пропагандиста Тиграна Кеосаяна Алёна Хмельницкая, Мария Миронова, Михаил Ширвиндт, Ирина Хакамада, Ксения Собчак, даже Станислав Садальский, который выступал в поддержку СВО, и многие-многие другие.

Хотите узнать реакцию театра «Современник» на эти обращения? Культурные чиновники нас снова пригласили поиграть с ними в бумажный футбол – игру, которую у бумажных людей не выиграть.

Цена поддержки

В петербургском театре «Балтийский дом» отменили показы спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Официально – по техническим причинам. Актриса активно высказывалась в поддержку Лии Ахеджаковой и призывала писать в «Современник»: «Я уверена, что зрителей, которым она необходима, в тысячи раз больше, чем тех, что жаловались. Только они пишут, а мы молчим». Ранее Ксению Раппопорт исключили из петербургского городского совета по культуре и искусству и попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра».

*Признан властями РФ иноагентом