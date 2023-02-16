Советские травести. Как Юрий Яковлев и Василий Лановой «пробовались» в ансамбль Моисеева
На 80-летие великого хореографа артисты вышли на сцену в женских образах
В перестроечные времена в Советском Союзе ещё оставалась традиция, когда представители творческой интеллигенции поздравляли с юбилеями своих коллег. Причём часто это делали в шутливой форме актёрских капустников*. Вот и на этот раз ведущие актёры Театра имени Вахтангова решили пошутить: вышли на сцену... в женских образах.
«Ёлочки-палочки»
В январе 1986 года народному артисту СССР, создателю и руководителю Ансамбля народного танца Игорю Моисееву исполнилось 80 лет. Юбилей отмечали в Концертном зале имени Чайковского. Знаменитого хореографа тогда пришли поздравить многие: Сергей Образцов со своим Театром кукол, Элина Быстрицкая, которая представляла Малый театр, Константин Бесков и Николай Старостин от спортивного общества «Спартак», Людмила Зыкина и многие другие. Главный режиссёр Театра имени Вахтангова Евгений Симонов вышел на сцену и напомнил, что Игорь Моисеев раньше сотрудничал с труппой как балетмейстер.
– Игорь Александрович, несколько актрис из нашей труппы решили уйти, организовали свой танцевальный ансамбль «Ёлочки-палочки». И хотят попроситься к вам в коллектив, – продолжил Евгений Рубенович. – И вот сейчас состоится их просмотр. Но я вас прошу, не берите их к себе, без них наш театр обеднеет.
После этих слов на сцену в кепке с цветочком на деревенский манер вышел Михаил Ульянов, играя на гармошке. Его представили как руководителя ансамбля «Ёлочки-палочки».
– Я не помню такого, чтобы папа играл на гармошке, может быть, в ранней молодости пробовал, когда жил в деревне, – делится дочь артиста Елена Михайловна. – Мне кажется, на этом юбилее Михаил Александрович просто изображал, что играет, а за него это делал гармонист за кулисами. Вообще, тогда актёры любили устраивать капустники и совсем не стеснялись играть там разные, совершенно необычные для себя роли. Это было вполне естественно.
Приплясывая, гармонист Ульянов позвал на сцену свой женский коллектив. Из-за кулис выплыли девять «красавиц» в сарафанах, с белыми косами, в кокошниках. Среди них можно было узнать Евгения Симонова, Юрия Яковлева, Василия Ланового, Владимира Шлезингера, Евгения Карельских, Вячеслава Дугина, Юрия Волынцева, Василия Ермакова и Александра Павлова.
– Мы просто дурачились! – смеясь вспоминает сегодня то выступление Александр Павлович Павлов. – Придумали этот номер очень быстро – за одну небольшую репетицию, а перед выступлением слегка порепетировали. И всё! То есть была полная импровизация. Это давняя традиция Театра имени Вахтангова – юмор, капустники. Была дружеская, домашняя атмосфера в нашем коллективе, никто не думал о своей звёздности и значимости. Костюмы для этого выступления подобрали из костюмерных нашего театра.
От «Яблочка» до «Цыганочки»
После того как актёры, пританцовывая, прошлись по сцене, вышла актриса Театра имени Вахтангова Ольга Чиповская (кстати, тогда ещё будущая мама популярной сегодня кинозвезды Анны Чиповской). Она спела романс на цыганский манер, в котором слова были посвящены Игорю Моисееву.
«С вахтанговцами вместе вы начали свой век, Великий балетмейстер и чудо-человек...» – пела Чиповская, изображая плечами элементы танца «Цыганочка».
– Такие шутливые выступления у актёров тогда были приняты, – вспоминает Ольга Евгеньевна. – В спектакле нашего театра «Три возраста Казановы» я играла цыганку и пела, оттуда и решили позаимствовать моё выступление. Наш руководитель Евгений Симонов был музыкальным человеком, дружил с Игорем Моисеевым, он это все и придумал. Если вы сейчас посмотрите запись этого номера, вглядитесь в лица актёров, которые в женских нарядах отплясывали под проигрыш моей «Цыганочки», то увидите, что каждый из них играл свой образ. Например, Женя Карельских рассказывал, как придумал, будто бы он этакая неприступная девушка, мол, она так и помрёт девицей. Наши актёры в сарафанах так танцевали, что профессиональные танцоры-моисеевцы были в восторге.
Кстати, на предыдущем, 70-летнем юбилее Игоря Моисеева актёры Театра имени Вахтангова тоже поздравляли хореографа. Но тогда вышло брутальнее: Юлия Борисова, Владимир Этуш, Юрий Яковлев, Михаил Ульянов и другие вышли на сцену в накинутых на плечи грузинских чёрных бурках. Затем Яковлев и Ульянов по очереди станцевали матросский танец «Яблочко», чем вызвали восторг у зрителей.
*Откуда появились капустники
Есть несколько версий происхождения этих увеселительных мероприятий. Например, в XIX веке было принято устраивать «капустки», когда осенью собирали капусту и заготавливали ее на зиму. Тогда и проходили народные гулянья в благодарность за хороший урожай. Еще принято считать, что вечера юмора и шуток актёры начали проводить во время Великого поста, когда самым традиционным блюдом на столах считалась квашеная капуста.
Есть и другая версия, что такими вечерами актёры отмечали окончание театрального сезона и всегда готовили к этому мероприятию капустные пироги – доступные по цене бедным русским артистам. Зато на сцене в этот вечер можно было позволить себе всё – от критических высказываний в адрес власти до самых неожиданных переодеваний.