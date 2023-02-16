Советские травести. Как Юрий Яковлев и Василий Лановой «пробовались» в ансамбль Моисеева

«Ёлочки-палочки»

В январе 1986 года народному артисту СССР, создателю и руководителю Ансамбля народного танца Игорю Моисееву исполнилось 80 лет. Юбилей отмечали в Концертном зале имени Чайковского. Знаменитого хореографа тогда пришли поздравить многие: Сергей Образцов со своим Театром кукол, Элина Быстрицкая, которая представляла Малый театр, Константин Бесков и Николай Старостин от спортивного общества «Спартак», Людмила Зыкина и многие другие. Главный режиссёр Театра имени Вахтангова Евгений Симонов вышел на сцену и напомнил, что Игорь Моисеев раньше сотрудничал с труппой как балетмейстер.

– Игорь Александрович, несколько актрис из нашей труппы решили уйти, организовали свой танцевальный ансамбль «Ёлочки-палочки». И хотят попроситься к вам в коллектив, – продолжил Евгений Рубенович. – И вот сейчас состоится их просмотр. Но я вас прошу, не берите их к себе, без них наш театр обеднеет.

После этих слов на сцену в кепке с цветочком на деревенский манер вышел Михаил Ульянов, играя на гармошке. Его представили как руководителя ансамбля «Ёлочки-палочки».

– Я не помню такого, чтобы папа играл на гармошке, может быть, в ранней молодости пробовал, когда жил в деревне, – делится дочь артиста Елена Михайловна. – Мне кажется, на этом юбилее Михаил Александрович просто изображал, что играет, а за него это делал гармонист за кулисами. Вообще, тогда актёры любили устраивать капустники и совсем не стеснялись играть там разные, совершенно необычные для себя роли. Это было вполне естественно.

Приплясывая, гармонист Ульянов позвал на сцену свой женский коллектив. Из-за кулис выплыли девять «красавиц» в сарафанах, с белыми косами, в кокошниках. Среди них можно было узнать Евгения Симонова, Юрия Яковлева, Василия Ланового, Владимира Шлезингера, Евгения Карельских, Вячеслава Дугина, Юрия Волынцева, Василия Ермакова и Александра Павлова.

– Мы просто дурачились! – смеясь вспоминает сегодня то выступление Александр Павлович Павлов. – Придумали этот номер очень быстро – за одну небольшую репетицию, а перед выступлением слегка порепетировали. И всё! То есть была полная импровизация. Это давняя традиция Театра имени Вахтангова – юмор, капустники. Была дружеская, домашняя атмосфера в нашем коллективе, никто не думал о своей звёздности и значимости. Костюмы для этого выступления подобрали из костюмерных нашего театра.