Лия Ахеджакова: Всё кончено!

О том, что из репертуара «Собеседника», в котором Лия Ахеджакова служит с 1977 года, убрали последнюю постановку с её участием, 84-летней актрисе сообщил новый директор Юрий Кравец, сославшись на то, что его якобы завалили письмами разгневанные зрители, недовольные гражданской позицией народной артистки России. «Собеседник» позвонил Лие Меджидовне.

– Это просто беспредел! – сказала актриса, едва не плача. – Теперь надо собраться с нервами. И с мыслями надо собраться – подавать ли мне заявление об уходе. Как это они мне, видимо, предлагают сделать. Или наоборот – да пусть мучаются! Пусть терпят меня в «Современнике» и без ролей!

Сама не знаю, что на самом деле происходит в театре. Мне даже не дали прочесть эти письма, которые являются якобы основанием для директора так со мной поступить. Директор якобы завален ими! Но где они? Покажите! Поэтому я попросила знакомого из Совета по правам человека при президенте и своего адвоката обратиться в столичный департамент культуры и узнать: они-то в курсе, что это с их подачи меня хотят выгнать из театра? Что не директор позвонил им и пожаловался, что он так из-за меня страдает. Я должна сначала сама во всем разобраться.

– Пошли уже разговоры о вашей эмиграции...

– Нет, эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне поехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня сил на это нет. Не тот возраст. Да я и этот удар очень трудно переживаю. Всё кончено! Это очевидно.

– В начале сезона глаза у вас горели, вы с таким воодушевлением рассказывали на сборе труппы о планах...

– Тогда все было по-другому. Тогда мне пообещали – конкретно директор этот новый, – что не будут закрывать спектакли с моим участием. Но, пообещав, тут же закрыли «Первый хлеб». А теперь я вообще всего лишилась. Это были великий обман и великая подлость! (срывается на плач)

– Лия Меджидовна, мы вас в «Собеседнике» поддерживаем...

– Спасибо, детонька. (плачет)

– Давайте верить, что ещё сделаем интервью про вашу победу в «Современнике»!

– Нет, её не будет, этой победы. Я думаю, уйду оттуда. Жаль, ой как жаль...