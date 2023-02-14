Поп-артист. Охлобыстин обещал вернуться в церковь, но не возвращается
«Собеседник» попытался разобраться, почему у Ивана Ивановича это никак не получается
Иван Охлобыстин ушёл из священников в 2009 году из-за «внутренних противоречий», затем неоднократно говорил, что может вновь вернуться к служению. Но до сих пор обещаний не сдержал. «Собеседник» разбирался, почему и реально ли.
Служитель пульта
О том, что Иван Охлобыстин – человек верующий, зрители узнали в 1997 году. К тому времени он уже был достаточно известным деятелем отечественного шоу-бизнеса – актёром, сценаристом, драматургом и режиссёром. Далеко не первого дивизиона, но и не безымянным статистом в массовке. Пользовался для ролей псевдонимами Иван Чужой и даже Леопольд Роскошный. В конце девяностых Охлобыстина узнали ещё в одном амплуа – ведущего православной передачи «Канон» на телеканале ТВ-6. Им сразу же был взят яркий и агрессивный стиль работы, его телевизионные диатрибы сыпались преимущественно на головы сектантов. Критики не оценили порывы православного неофита – в прессе его называли «служителем пульта» и «музой с потухшими глазами».
Ведущим актёр пробыл недолго, потом вернулся на большие экраны с ролью в фильме «Даун Хаус», вольной экранизации «Идиота» Фёдора Достоевского. Тогда же стало известно, что Охлобыстин рукоположен в сан, причём в Ташкентской епархии, и решил завязать с кино.
– Больше сниматься – нет. Я поставил шикарный знак окончания в «Даун Хаусе»: я поджарый, славный, весёлый, глаз блестит, косоворотка, – говорил новоявленный батюшка.
В Ташкенте отец Иоанн долго не прослужил – жене Оксане местный климат пришёлся не по душе, да ещё и вторая дочка родилась. К концу 2001-го Охлобыстины вернулись в Москву, несмотря на то, что приход в Узбекистане нравился священнику.
В Москве Охлобыстин сразу же получает от Путина именные золотые часы «За заслуги перед Отечеством» – то ли за снятый незадолго до этого фильм про князя Даниила Московского, то ли за серию репортажей из воюющей Югославии для «Канона». Иван Иванович сокращает своё участие в кино до написания сценариев и служит в церквях с видом на Кремль – сначала в храме Святителя Николая в Заяицком на Раушской набережной, затем – в церкви Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной. Попутно в 2005-м священник успевает съездить в Киев, чтобы освятить редакцию украинского отделения газеты «Коммерсантъ».
«Наносил церкви имиджевый урон»
«Я снимаюсь в кино, предпочитаю светскую одежду, причём своеобразную, занимаюсь боевыми искусствами, моё тело покрывают татуировки, пальцы мои частенько унизаны перстнями, и у меня не растёт борода, в конце концов». Это цитата из открытого письма Патриарху Кириллу, в котором в ноябре 2009-го Охлобыстин попросил об отставке. В феврале появилась резолюция главного церковного иерарха: «Священство и лицедейство несовместимы». Отца Иоанна запретили в служении до того времени, пока не определится, что ему важнее.
Через десять лет, вспоминая свой уход из церкви, Охлобыстин признает, что «наносил церкви явственный имиджевый урон». Подспудно актёр обронил ещё одну мысль. Дескать, долго с семьёй жили в маленькой квартирке в Тушино, а тут представилась возможность разжиться домом в Троице-Лыково, но денег не хватает. «А самое денежное, ребята, это кино», – резюмирует Охлобыстин. На материальные проблемы актёр жаловался и в прежние годы. Расставляя жизненные приоритеты в интервью Владимиру Легойде, актёр ранжировал их так: семья, служение Богу и творчество. К моменту снятия сана у Охлобыстина было шестеро детей.
Едва священник уходит из церкви, как в мирской жизни добивается невероятного успеха. В 2010-м выходит первый сезон сериала «Интерны», где он играет главную роль – доктора Быкова. Народная любовь, разумеется, подкрепляется хорошими материальными бонусами.
Со времени своего «запрещения в служении» Охлобыстин постоянно говорит о возвращении в лоно церкви. Первый раз он озвучил желание душевного покоя в 2013-м. Но даже когда «Интерны» закончились, Охлобыстин остался в миру. В июле 2021-го актёр говорит о возвращении уже более расплывчато:
– Так может произойти, но это скорее всего произойдёт так же, как я стал священником – по воле Божией. Господь даст распоряжение, скорее всего так.
За это время у Охлобыстина появилось много других дел: борьба с нацистами на Украине (хотя сам называл себя фашистом и позировал на фото со вскинутой правой рукой), противостояние «радужной заразе» ЛГБТ, выступления за власть со ставшим уже легендарным кличем «гойда». Актёра часто называют трикстером, шутом, да и он сам особо на эти определения не злится.
В интервью Владимиру Легойде Охлобыстин говорил, что всё в мире воспринимает интуитивно, но вместе с тем внутри у него есть организованность, доставшаяся от семьи военного. И по всей видимости, когда порыв и дисциплина совпадут, тогда отец Иоанн и задумается всерьёз о возвращении в церковь.
«Моим прихожанам было наплевать, артист я или нет»
Из неопубликованного интервью редактору отдела культуры «Собеседника», 2015 год:
– Разговоры о том, что вы намерены вернуться в лоно церкви, то всплывают, то опять пропадают. В вас, Иван, бурлят сомнения и противоречия?
– Во мне – нет. Это все внешние проявления. Отчего-то светскому миру крайне любопытен этот момент очередной трансформации. А вообще вопрос очень деликатный. Нужно было дождаться, пока пройдут «Интерны», чтобы не светиться на экране и не раздражать людей. Пройдёт ещё время – и уже тогда надо будет писать прошение на имя Святейшего. А там уж как он рассудит.
– Вы же понимаете, что к отцу Ивану Охлобыстину будут ходить, как на шоу.
– Да. Но тут уж каждый должен нести свой крест. Я всегда понимал, что это тонкая тема, и подстраховывался административно. В то время, когда я начал сниматься в кино, бытовало мнение, что делать этого нельзя. Я сам тогда придерживался такого мнения, из-за этого отказался сниматься в «Острове» Лунгина, о чем сожалею.
– Вы говорите о формальном административном разрешении на служение, но есть же имидж. За чем-то духовным люди пойдут скорее к Мамонову, как раз снявшемуся в «Острове». А к вам, простите, за автографом и селфи. Вы же комический актёр. Я, например, не верю, что вы вернётесь в церковь.
– Я тоже не загадываю, посмотрим. Мне бы хотелось. Я был счастлив там. Во времена, когда я и служил, и снимался, у меня не было никаких внутренних конфликтов. Моим прихожанам было абсолютно наплевать, артист я или нет. Нет, конечно, бабулечкам было забавно, что так может быть, но когнитивного диссонанса у них не возникало. Он появился в соцсетях у молодых дам. Эти блондинки нашли где-то каноны, что артистов хоронили за оградой кладбища, что их проклинали. На самом деле это чушь.