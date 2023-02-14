Поп-артист. Охлобыстин обещал вернуться в церковь, но не возвращается

Служитель пульта

О том, что Иван Охлобыстин – человек верующий, зрители узнали в 1997 году. К тому времени он уже был достаточно известным деятелем отечественного шоу-бизнеса – актёром, сценаристом, драматургом и режиссёром. Далеко не первого дивизиона, но и не безымянным статистом в массовке. Пользовался для ролей псевдонимами Иван Чужой и даже Леопольд Роскошный. В конце девяностых Охлобыстина узнали ещё в одном амплуа – ведущего православной передачи «Канон» на телеканале ТВ-6. Им сразу же был взят яркий и агрессивный стиль работы, его телевизионные диатрибы сыпались преимущественно на головы сектантов. Критики не оценили порывы православного неофита – в прессе его называли «служителем пульта» и «музой с потухшими глазами».

Ведущим актёр пробыл недолго, потом вернулся на большие экраны с ролью в фильме «Даун Хаус», вольной экранизации «Идиота» Фёдора Достоевского. Тогда же стало известно, что Охлобыстин рукоположен в сан, причём в Ташкентской епархии, и решил завязать с кино.

– Больше сниматься – нет. Я поставил шикарный знак окончания в «Даун Хаусе»: я поджарый, славный, весёлый, глаз блестит, косоворотка, – говорил новоявленный батюшка.

В Ташкенте отец Иоанн долго не прослужил – жене Оксане местный климат пришёлся не по душе, да ещё и вторая дочка родилась. К концу 2001-го Охлобыстины вернулись в Москву, несмотря на то, что приход в Узбекистане нравился священнику.

В Москве Охлобыстин сразу же получает от Путина именные золотые часы «За заслуги перед Отечеством» – то ли за снятый незадолго до этого фильм про князя Даниила Московского, то ли за серию репортажей из воюющей Югославии для «Канона». Иван Иванович сокращает своё участие в кино до написания сценариев и служит в церквях с видом на Кремль – сначала в храме Святителя Николая в Заяицком на Раушской набережной, затем – в церкви Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной. Попутно в 2005-м священник успевает съездить в Киев, чтобы освятить редакцию украинского отделения газеты «Коммерсантъ».