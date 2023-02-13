Вадим Абдрашитов: Про нынешние времена я снял бы чёрную комедию

Уроженец Харькова Вадим Абдрашитов до начала карьеры в кино работал начальником цеха московского завода и знал суровую и подчас уродливую прозу жизни не понаслышке. Он был одним из последних учеников великого Михаила Ромма, а после курсовой работы «Остановите Потапова!», засчитанной во ВГИКе за диплом, Юлий Райзман сразу же взял его работать на «Мосфильм». На студии Абдрашитов познакомился со сценаристом Александром Миндадзе, бывшим секретарём суда, и снял с ним все свои 11 следующих фильмов.

В своих картинах режиссёр умел ухватить самую суть времени. Начиная с дебютной короткометражки, где в полчаса Абдрашитов вложил целое исследование позднесоветского конформизма.

«Парад планет» подводит черту под застоем и наполнен предчувствием перемен. «Охота на лис» и «Плюмбум, или Опасная игра» предсказывают, что перемены могут быть жестокими. Перестроечный «Слуга» говорит, что от власти прошлого никуда не деться. «Время танцора», где дебютировала Чулпан Хаматова, рассказывает историю превращения полевых командиров из непризнанной республики на бывшей окраине империи в деляг. «Магнитные бури» предвосхищают «пролетарские» фильмы Юрия Быкова и Светланы Басковой.