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13.02.2023

Вадим Абдрашитов: Про нынешние времена я снял бы чёрную комедию

Известный режиссёр умер от онкологического заболевания на 79-м году жизни. Последний свой фильм он выпустил ровно 20 лет назад

Вадим Абдрашитов
Фото: Global Look Press

Уроженец Харькова Вадим Абдрашитов до начала карьеры в кино работал начальником цеха московского завода и знал суровую и подчас уродливую прозу жизни не понаслышке. Он был одним из последних учеников великого Михаила Ромма, а после курсовой работы «Остановите Потапова!», засчитанной во ВГИКе за диплом, Юлий Райзман сразу же взял его работать на «Мосфильм». На студии Абдрашитов познакомился со сценаристом Александром Миндадзе, бывшим секретарём суда, и снял с ним все свои 11 следующих фильмов.

В своих картинах режиссёр умел ухватить самую суть времени. Начиная с дебютной короткометражки, где в полчаса Абдрашитов вложил целое исследование позднесоветского конформизма.

«Парад планет» подводит черту под застоем и наполнен предчувствием перемен. «Охота на лис» и «Плюмбум, или Опасная игра» предсказывают, что перемены могут быть жестокими. Перестроечный «Слуга» говорит, что от власти прошлого никуда не деться. «Время танцора», где дебютировала Чулпан Хаматова, рассказывает историю превращения полевых командиров из непризнанной республики на бывшей окраине империи в деляг. «Магнитные бури» предвосхищают «пролетарские» фильмы Юрия Быкова и Светланы Басковой.

Фото: Кинопоиск
Съёмки фильма «Слуга»

Но как и у любого великого художника, социальный реализм служит оболочкой для размышлений на метафизические и вневременные темы. Как «Магнитные бури», посвящённые попыткам людей вновь стать народом и на следующий день отречься от этих попыток.

Отсутствие новых картин режиссёр объяснял тем, что не может найти денег на них. В последние годы Абдрашитов преподавал во ВГИКе и возглавлял фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В прошлом декабре Абдрашитов вручил премии Петру Тодоровскому за «Здорового человека» и Дмитрию Завигельскому за документалку «Андрей Сахаров. По ту сторону окна».

«Если бы я снимал фильм про нынешние времена, скорее всего это была бы именно чёрная комедия несколько, простите за грубое слово, экзистенциалистского плана. Про человека, который в обречённой ситуации делает своё дело», – говорил десять лет назад Вадим Абдрашитов в интервью Дмитрию Быкову* для нашей газеты.

Этой картины режиссёр, увы, так и не успел снять.

*Власти РФ считают иноагентом

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