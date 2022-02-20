Постоянно выездной. Как Владимир Высоцкий путешествовал в капстраны

«Я никогда не называл себя певцом протеста»

Марина Влади в своё время добилась через главу Французской коммунистической партии, в которой сама состояла, чтобы Высоцкому выдали постоянную визу во Францию. Получал он её не через ОВИР, а в КГБ. Через Францию Высоцкий мог выезжать (правда, с разрешения советского правительства) и в другие страны.

Впервые Владимир Семёнович побывал в Северной Америке в канадском Монреале – они с женой приехали на летние Олимпийские игры в июле 1976 года. Там по предложению продюсера Жиля Тальбо Высоцкий записал песни на студии Андре Перри для своей пластинки, которая позже вышла в Париже.

После Монреаля Высоцкий оказался проездом в Нью-Йорке, где дал телевизионное интервью журналисту Дэну Разеру в передаче «60 минут». Правда, на канале CBS эта запись появилась в эфире почти через год. Ведущий задавал вопросы о цензуре в СССР, о том, как плохо там живёт народ, называл Высоцкого «певцом протеста». На что Владимир Семёнович отвечал невозмутимо:

– Я никогда не называл себя певцом протеста. Думаю, что революционные песни поют во времена революции, а в обычное время поют песни (во всех странах) о том, как люди сейчас живут. Они хотят сегодня жить лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня... Если бы я был тем, кем вы хотите меня представить, я не сидел бы здесь и не отвечал бы на ваши вопросы спокойно и уверенно. Я люблю свою страну, не хочу причинить ей вреда и никогда этого не сделаю.

Но все же проговорился:

– С одной стороны, я глубоко удовлетворён: я пишу, о чем думаю и то, что хочу. А потом начинаются проблемы... Ведь я – автор и исполнитель, мне нужна аудитория, я должен донести свои песни до людей, а у меня нет официального разрешения на свои выступления в нашей стране.