Михаил Ширвиндт: Людей искусства очень легко, удобно и приятно атаковать

Великий консерватор

– Известно, что на YouTube у вас есть свой видеоблог «Съедобное – Несъедобное», где вы делитесь рецептами блюд. Иногда можно встретить там и посиделки с вашим отцом и его коллегами. Зарабатываете как-то на этом?

– Когда мы втроём (я, мой многолетний оператор Илья Шпиз и режиссёр Саша Кузьминых) придумывали этот канал, то рассчитывали, что он будет приносить какие-то деньги из-за той или иной рекламы. Поначалу что-то такое складывалось, но в феврале прошлого года после известных событий, связанных с Украиной, выпуски нашей программы мы стали делать реже – вышло три-четыре выпуска за год. Поэтому вся наша монетизация на нашем видеоблоге пока закончилась. Недавно сделали новогодний выпуск, чтобы внедрять в умы что-то позитивное. А это история совсем не коммерческая.

– Кстати, в этом выпуске вы упомянули о мясных консервах, которые стали производить. Вы снова решили вернуться в бизнес? Помнится, когда-то вы были совладельцем ресторанов и кафе...

– Эти консервы мы благодаря моему папе назвали «Великий консерватор». Он же дегустировал наши первые образцы консервов (котлеты, тушёнка). К моему удивлению, ему понравилось, а ведь отцу, как правило, не нравятся никакие изыски. Сам себя он называет говноедом и ест только то, что привык. Поэтому на эксперименты идёт с опаской. А тут Александру Анатольевичу понравилось. Особенно наши законсервированные котлеты...

Помню, однажды мой сын Андрей (тот самый, который «напал» на своего дедушку) как-то приготовил итальянское блюдо – пасту с тунцом. Мой отец попробовал. Столько мата было! Как это так – макароны с рыбой?! Где этот кошмар придумали?! Он же привык, что моя мама (его супруга) варит макароны вместо, скажем, восьми минут – восемнадцать. А потом несколько дней они разогревают это. В общем, макароны становятся совсем не твёрдыми.

– А что бы вы сказали о развитии в нашей стране малого бизнеса?

– Вот смотрите: мы продаём нашу продукцию на разных платформах в интернете, уже есть договоры с крупными магазинами. Мало того, поскольку меня часто ассоциируют с собаками (вспомните передачу «Дог-шоу»), то решили сейчас выпускать консервы – собачий корм. На банках для маленьких пород – изображение моей собаки, дворняжки Гоши, а для крупных собак – изображение волкодава Дуни, который живёт у известного художника, моего друга Сергея Цигаля.

Если говорить в целом о малом бизнесе... В последние годы в нашем государстве на этот счёт всё делается вопреки здравому смыслу и во вред производителю. Раз в полгода наш президент возмущается (уж не знаю, надуманный его гнев или искренний), говорит, что надо помогать малому бизнесу, – но никакой реакции, все по-прежнему кошмарится, улучшений не происходит. Сейчас в моём случае мне сложно рассуждать на эту тему, мы ещё у истоков. Вот если мы станем крупнейшим производителем консервов и кормов, то, возможно, на нас нападут со всех сторон. Но вспоминая наши попытки в ресторанном бизнесе... Все там уж очень взяткоёмко, было сложно. В итоге нам пришлось закрыться.