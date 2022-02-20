Михаил Ширвиндт: Людей искусства очень легко, удобно и приятно атаковать
Даже после ухода из театра и с ТВ актёр, телеведущий, продюсер и предприниматель продолжает находиться в центре внимания
Актёр, телеведущий, продюсер, предприниматель Михаил Ширвиндт, несмотря на то, что давно не ведёт на ТВ передачи, не работает в театре, все равно находится в центре внимания. Как, собственно, вся его семья – известный актёр Александр Анатольевич Ширвиндт, дети, внуки...
Даты
1958 – родился 14 августа в Москве
1977 – отчислен из Щукинского училища за то, что 7 ноября сорвал флаг с крыши архитектурного института
1981 – всё-таки окончил Театральное училище имени Щукина
1989 – ушёл из театра «Сатирикон», где проработал 8 лет
1995 – начал вести передачу «Дог-шоу «Я и моя собака»
2017 – выпустил автобиографическую книгу «Мемуары двоечника»
Жуткие новости
– Михаил, в конце прошлого года в интернете прошла какая-то странная новость: будто бы ваш сын Андрей напал на вашего отца – Александра Ширвиндта. Потом состоялся какой-то суд, где Александр Анатольевич попросил посадить внука. Что это было?
– Я посмотрел первоисточник, некий видеоканал в интернете, и понял, что все новости там – стопроцентное вранье. Они бесконечно кого-то из известных людей заживо хоронят, убивают, сажают. И никакой подоплёки у этих фейковых новостей нет. Все же можно элементарно проверить, но нет, другие сайты всё это перепечатывают.
Люди, которые пишут комментарии к этому всему, либо идиоты, во что я не хочу верить, либо это вовсе не живые люди, а боты, которые автоматически выдают эти жуткие комментарии. Условно говоря, выдадут новость: «Максим Галкин* убил топором Аллу Пугачёву». И там подписывают: «Какой ужас! Я знала, что все этим кончится! Так им и надо!» И так далее. Очевидно же, что делается всё это для того, чтобы увеличить трафик этого канала.
Так получилось и в данном случае с нашей семьёй, которой на этом видеоканале посвятили несколько выпусков. Как-то даже сказали, что Александр Ширвиндт решил забрать у сына и внуков свою фамилию. Дескать, пусть теперь они всего добиваются сами. И теперь родственники Александра Анатольевича стали... Белохвостиковыми. Перепутали фамилии известной актрисы и моей мамы – Белоусова. По-моему, всё это пишет какая-та машина, даже не проверяя данные. Бред полный. Обращать внимание даже не хочется, зачем их рекламировать. Они только и ждут, чтобы мы это обсуждали, сидят, как паучки над мухой, и потирают лапки.
– В прошлом году ещё писали о неважном состоянии здоровья вашего отца. Дескать, доставлен в реанимацию в критическом состоянии...
– Тут-то всё понятно: сидят в больнице охранники, медсестры, и, когда Александр Ширвиндт приезжает на обычное плановое обследование (всё-таки возраст, и это необходимо делать как можно чаще), они сливают информацию в прессу. А там уже допридумывают.
– Не консультировались у юристов, как наказать этих людей за клевету?
– Там такая продуманная схема, что найти и привлечь этих подонков нельзя. Конечно, я спрашивал у знающих людей. Например, Дима Маликов, о семье которого тоже писали разные придуманные гадости (якобы его дочка выкопала Владимира Высоцкого из могилы), посоветовал мне просто не обращать внимания. Бесполезно бороться. Хотя то, что они обвинили моего сына в уголовном преступлении, которое он не совершал, – полная клевета, а это уже уголовное преступление!
Великий консерватор
– Известно, что на YouTube у вас есть свой видеоблог «Съедобное – Несъедобное», где вы делитесь рецептами блюд. Иногда можно встретить там и посиделки с вашим отцом и его коллегами. Зарабатываете как-то на этом?
– Когда мы втроём (я, мой многолетний оператор Илья Шпиз и режиссёр Саша Кузьминых) придумывали этот канал, то рассчитывали, что он будет приносить какие-то деньги из-за той или иной рекламы. Поначалу что-то такое складывалось, но в феврале прошлого года после известных событий, связанных с Украиной, выпуски нашей программы мы стали делать реже – вышло три-четыре выпуска за год. Поэтому вся наша монетизация на нашем видеоблоге пока закончилась. Недавно сделали новогодний выпуск, чтобы внедрять в умы что-то позитивное. А это история совсем не коммерческая.
– Кстати, в этом выпуске вы упомянули о мясных консервах, которые стали производить. Вы снова решили вернуться в бизнес? Помнится, когда-то вы были совладельцем ресторанов и кафе...
– Эти консервы мы благодаря моему папе назвали «Великий консерватор». Он же дегустировал наши первые образцы консервов (котлеты, тушёнка). К моему удивлению, ему понравилось, а ведь отцу, как правило, не нравятся никакие изыски. Сам себя он называет говноедом и ест только то, что привык. Поэтому на эксперименты идёт с опаской. А тут Александру Анатольевичу понравилось. Особенно наши законсервированные котлеты...
Помню, однажды мой сын Андрей (тот самый, который «напал» на своего дедушку) как-то приготовил итальянское блюдо – пасту с тунцом. Мой отец попробовал. Столько мата было! Как это так – макароны с рыбой?! Где этот кошмар придумали?! Он же привык, что моя мама (его супруга) варит макароны вместо, скажем, восьми минут – восемнадцать. А потом несколько дней они разогревают это. В общем, макароны становятся совсем не твёрдыми.
– А что бы вы сказали о развитии в нашей стране малого бизнеса?
– Вот смотрите: мы продаём нашу продукцию на разных платформах в интернете, уже есть договоры с крупными магазинами. Мало того, поскольку меня часто ассоциируют с собаками (вспомните передачу «Дог-шоу»), то решили сейчас выпускать консервы – собачий корм. На банках для маленьких пород – изображение моей собаки, дворняжки Гоши, а для крупных собак – изображение волкодава Дуни, который живёт у известного художника, моего друга Сергея Цигаля.
Если говорить в целом о малом бизнесе... В последние годы в нашем государстве на этот счёт всё делается вопреки здравому смыслу и во вред производителю. Раз в полгода наш президент возмущается (уж не знаю, надуманный его гнев или искренний), говорит, что надо помогать малому бизнесу, – но никакой реакции, все по-прежнему кошмарится, улучшений не происходит. Сейчас в моём случае мне сложно рассуждать на эту тему, мы ещё у истоков. Вот если мы станем крупнейшим производителем консервов и кормов, то, возможно, на нас нападут со всех сторон. Но вспоминая наши попытки в ресторанном бизнесе... Все там уж очень взяткоёмко, было сложно. В итоге нам пришлось закрыться.
Сегодня лучше молчать. И так делают многие
– Насколько политические взгляды могут помешать сейчас человеку в бизнесе?
– Мне кажется, сегодня это больше касается людей искусства, культуры. Их очень легко, удобно и приятно атаковать. Кто-то где-то поцокал языком – и больше тебя никто не видит нигде: ни на экране, ни на сцене. Конечно, если ты телеведущий или певец, то уже боишься каких-то санкций. В этом случае лучше молчать. И так сегодня делают многие.
– Михаил, зная вашего отца, мне кажется, он в своих высказываниях о политике, например, очень осторожен. Вы же более прямолинейны. В связи с этим хочу спросить: у вас не возникает споров а-ля «сын, веди себя тише»?
– Самое удивительное, что подобное он мне чаще говорил раньше, задолго до всех сегодняшних событий. А сейчас отец молчит. Да и я нечасто высказываю свою точку зрения. Кому надо, они её знают. Но я настолько внутренне против этих «закручиваний гаек», тоталитарного контроля над всем, противник доносов, подкидываний и запираний, что готов наступить на свой собственный страх.
– Вы общаетесь с теми, кто уехал из страны?
– Конечно, со всеми общаюсь. Знаете, у меня мало кто из моих друзей тут остался. Так жалко, когда собираешься пойти компанией в Сандуновские бани, а идти-то почти не с кем! Все уехали!
– Михаил, а что дальше будет?
– Будет ужасно! Помните анекдот, когда в публичный дом приходит клиент? К нему заводят девушку, этакую мамзель. Она через пять минут выбегает с криком «Это ужас, ужас!» И так несколько девушек подряд. Ну, хозяйка заведения пошла сама. Через час она выходит, поправляя грудь: «Ну, ужас. Но ведь не ужас-ужас!» И вот тут я разделяю позицию мамзель.
– А как могут обычные люди повлиять на ситуацию? Что же нам делать?
– Есть такие программы для людей, которые хотят похудеть. И там рекомендуется, чтобы один день в неделю посидеть на воде или на кефире. И вот я бы порекомендовал нашему населению хотя бы один раз в неделю устраивать разгрузочный день – не смотреть телевизор. Сколько мыслей придёт в этот день! Может быть, извилины начнут работать совсем по-другому. Хотя бы по возможности попытаться это сделать!
На ЭТО телевидение не вернусь никогда
– Вы вообще не смотрите телевизор? Хотел спросить ваше мнение о сегодняшнем развлекательном ТВ, к которому когда-то вы имели непосредственное отношение...
– Нет, не смотрю. Мазохистское развлечение в Новый год в течение пяти минут пощёлкать каналы – это для тех, кто любит пышные причёски. Потому что волосы дыбом встают и никакой парикмахерской не надо. Меня моя причёска устраивает, поэтому телевизор не смотрю. Судя по тому, что я слышал – показали фильм под «Иронию судьбы...» с Филиппом Киркоровым, – можно и не включать телевизор.
– Так, может, телевидение возможно поменять? Конкретно вам. Вас приглашают в какие-то проекты? Или самому постучаться с предложениями?
– Нет, ни при каких обстоятельствах я не вернусь на ЭТО телевидение! Потому что – нельзя! Помните фильм «Мимино», когда герой Фрунзика Мкртчяна в суде говорит: «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу». Вот и я такую неприязнь испытываю к телевидению сегодня. Недавно меня позвали заменить в передаче «Сто к одному» Александра Гуревича. Она идёт по каналу «Россия 1». Я согласился, но с условием, чтобы с этого канала убрали Владимира Соловьёва. К моему великому потрясению, они на это не пошли.
– Памятуя о том, что вы всё-таки окончили театральное училище и одно время работали в театре, вы следите за театральной жизнью Москвы? Столько потрясений в последнее время, столько перемен...
– Меня сейчас удивить уже ничем нельзя. Если вы имеете в виду слияния каких-то театров, то это происходило всегда. Кто-то приходил, кто-то уходил по разным причинам. Вспомните разделение МХАТа – скандально, шумно. По этой истории можно было бы написать новый «Театральный роман». Сейчас всё это происходит более-менее тихо, потому что все измельчало в театре по сравнению с тем, что было. Нет фигур, которые заправляли театрами, такого масштаба, как Анатолий Эфрос, Георгий Товстоногов, Юрий Любимов, Андрей Гончаров, Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков, Валентин Плучек и так далее. Сегодня всё в этом плане жидко. И на этом фоне все события жидкие. В последнее время я хожу в театр редко, если только на спектакли друзей.
– Неоригинальный вопрос, но всё-таки всегда любопытно узнать у творческого человека: чего бы хотелось в наступившем году реализовать?
– Хотелось бы многое, но нет пока особого настроя, желания. Был такой анекдот: «Что бы ты хотел попросить в наступающем году у Деда Мороза?» – «Пощады». Так и у меня. И ещё желание: встретить следующий, 2024 год.
– В этом году вы же отметите в августе 65-летний юбилей...
– Да? Я уже и запутался. Хорошо, что напомнили. Хотя... при чём тут цифры? Очень важно, на сколько ты сам себя позиционируешь. Человек сам определяет свой возраст. В нашей компании есть старший по возрасту друг – Серёжа Цигаль, но ощущение от него такое, что ему нет и семнадцати лет! У Серёжи столько энергии и столько ненадуманной молодёжной активности! Это залог долголетия. Есть 30-летние люди, от которых ощущение 70-летних! Такие быстро увядают. Так что всё зависит от самого человека. Главное – интерес к жизни. Вот у меня маленький сын. Это такая ответственность, обязанность и надежда! Он мне даёт тонны позитива в этом мире негатива.
P. S. «Есть слово из пяти букв, которое сделает нашу страну преуспевающей»
– Вот меня иногда спрашивают: «Если не ОН, то кто?» Знаете, счастливая страна, допустим Бельгия или Норвегия, где многие жители зачастую не знают имени своего президента или премьер-министра. Им это по барабану. У них настолько сформировано общество, настолько отлажено законодательство, что чиновник-менеджер, которого они посадили на эту должность, совершенно не играет никакой роли.
Ведь кто такой президент? Это начальник ЖЭКа, а премьер-министр – главный инженер ЖЭКа. Вы что, должны любить начальника ЖЭКа? Нет. Вы к нему обращаетесь, когда у вас крыша протекает или свет не работает, и вы с него требуете. Потому что платите ему деньги и он обязан делать вашу жизнь лучше. Если он плохо работает, надо менять!
Есть слово из пяти букв, которое сделает нашу страну преуспевающей – ЗАКОН. Если у нас будет работать закон, мы станем развитой страной. А пока у нас работают ПОНЯТИЯ. Отжимают, отнимают, запирают.
*Российские власти считают иноагентом