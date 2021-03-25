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Надежда Бабкина. «Новый год во Вьетнаме я не забуду»

Хотелось приключений, но лианы не выдержали

Фото: instagram.com/ngbabkina

Под Новый год известные артисты вспоминают забавные случаи из жизни. Надежда Бабкина рассказала изданию 7Дней, как 31 декабря вывалилась из окна гостиницы.

Во время гастролей во Вьетнаме она отмечала Новый год в номере гостиницы со своим музыкальным коллективом.

«Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер "рвутся" тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений» — рассказала артистка.

Решили покататься на этих лианах. Вылезли в окно, повисли на растениях и тут же рухнули вниз. Пока Бабкина с упавшими товарищами смеялись над своим «нелепым положением», те кто остался в номере с ужасом смотрели на них сверху.

Вернутся назад было проблематично. Вокруг забор с колючей проволокой. Оказалось, что отель вплотную примыкает к границе с Лаосом и артисты выпали на территорию сопредельного государства.

Помогла русская смекалка. Товарищи в номере собрали простыни и связали между собой. С их помощью выпавших артистов втащили обратно в окно.

На самом деле ситуация могла иметь серьезные последствия. Руководитель группы устроил веселой компании нагоняй: «Вы хоть понимаете, что перешли без документов границу двух государств, будучи гражданами третьей страны?».

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