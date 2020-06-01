«В фильме "Чучело" должен был играть мой отец»: вдова Ролана Быкова рассказала, как неожиданно в картину попал Никулин
Елена Санаева только рада, что в результате дедушку сыграл знаменитый клоун
В декабре Юрию Никулину исполнилось бы сто лет. Уже при одном упоминании этого артиста хочется улыбаться. Юрий Владимирович был выдающимся клоуном и замечательным драматическим актёром. Одна из ролей Никулина была в фильме «Чучело», где он сыграл дедушку героини Кристины Орбакайте. Их дуэт был блистательным. Актриса Елена Санаева, вдова режиссёра Ролана Быкова рассказала о съёмках этой ленты в память о своём коллеге.
– Никулин – артист, который не уходит от тебя никуда, – говорит Елена Санаева. – Олега Попова называют солнечным клоуном, а Юрий Владимирович был солнечным человеком. В цирке он подыгрывал знаменитому клоуну Карандашу, у которого был непростой характер. И начал он не со звёздных выступлений, а потихоньку набирал силы.
Мы впервые увидели Юрия Владимировича в картине «Когда деревья были большими» и сразу все отметили, какие у него выразительные глаза. После этой картины у него всё пошло в гору. Мы были с Роланом Антоновичем в Питере, где Алексей Герман показал нам свои пробы на главную роль актёров – он тогда начинал снимать «Двадцать дней без войны». Мы сначала скептически отнеслись, что он Никулина пробует. Потом мы поняли, что это великолепный режиссёрский ход Германа.
Никулину не надо было играть войну, она у него была отражена в глазах. Не случайно он и у Бондарчука играл в «Они сражались за Родину» вместе с Жорочкой Бурковым. Они оба порохом побитые, потёртые войной не геройские герои – такими были и Толя Солоницын, и Ролан Быков. Юрий Владимирович был на фронте, после войны ещё два года оставался служить в армии.
– Каким Никулин был в жизни?
– Юрий Владимирович был спокойным и добрым человеком. Несмотря на своё военное прошлое, он не растерял доброту и человечность. У Гайдая Никулин играл дурковатых персонажей, но в жизни он был большая умница, книгочей. Танечка, жена его, была переводчиком. Они – люди настоящей русской культуры. Юрий Владимирович не терял чувства юмора по отношению к самому себе. Это редкое качество для известных людей. Одно дело смеяться над другими, а другое – относиться с чувством юмора к самому себе, он этим качеством обладал.
Никулин рассказывал, что происходило после съёмок фильма у Гайдая, где он сыграл Балбеса в троице с Моргуновым и Вициным. После выхода картины продавались такие деревянные фигурки этих персонажей. «Никулин Балбес 2 р., 50 коп.» было написано на этикетках. Юрий Владимирович, конечно, воспринял с юмором, что он стоит на витрине за два с полтиной.
И это неудивительно, что он встал во главе самого знаменитого нашего цирка. Кому же быть там руководителем, если не ему? К нему постоянно шли ходоки с какими-то просьбами и всем он старался помочь: устраивал дела, решал чужие проблемы. Он ушёл рано – это была большая потеря для Ролана и для всей страны, конечно.
– Елена Всеволодовна, как ваш муж выбрал Никулина на одну из главных ролей в фильме «Чучело»?
– Ролан Антонович пробовал нескольких актёров на роль дедушки Лены Бессольцевой. Сам он два раза пробовался, но себя не утвердил. «Что-то я не так играю, – сказал Ролан, посмотрев свои пробы. – Дай-ка я ещё попробую! Нет, не гожусь я на эту роль». А потом вдруг решил: «Дай-ка я попробую старого Саная, отца моего».
Попробовал Всеволода Васильевича – и утвердил! Но тут вмешалась моя мама. «Что это за семейственность?! – возмущалась она. – И жена у него снимается, и тестя он берет на главную роль!» Боже мой, я была уже готова отказаться от роли учительницы Маргариты Ивановны, чтобы там снимался папа. Думала, они сойдутся с Роланом в работе и полюбят друг друга на всю оставшуюся жизнь, ведь у них были непростые отношения.
И тут нужно ехать на съёмки, а папа заболевает. Он был сердечником, первый инфаркт у него случился в тридцать пять лет, ему нельзя было волноваться. А перед этими съёмками он нервничал. Мама его в конце концов довела, бедный папа в экспедицию в Тверь, где снимали «Чучело», отправиться не смог. «Ребята, я встать не могу», – сказал он, когда за ним приехала машина на съёмки.
А это была осень: уходящая натура, ждать Санаева было невозможно. Ролан тогда кинулся к Юрию Владимировичу, которого хотел снимать в «Айболите» в роли одного из слуг Бармалея. Никулин в тот момент был занят, у него были гастроли в Австралии. Но надо сказать, что он прислал оттуда письмо Ролану Антоновичу, в котором объяснял причину своего отказа. Когда же снимали «Чучело», он оказался свободен.
– Никулин сразу согласился?
– Да, конечно. Сыграл он совершенно замечательно! У меня никакой ревности к нему не возникало, что эту роль мог бы сыграть мой папа. Он был замечательным дедушкой, мужественным и странноватым. О работе с ним остались самые добрые воспоминания.
– Расскажите, пожалуйста, про «Чучело», как вам всем работалось, чем занимались после съёмок?
– Работа у нас шла легко. Мы два месяца жили в Твери – тогда это был город Калинин, потом ненадолго ездили в Торжок. Сентябрь и октябрь мы снимали там, а потом в павильоне были построены декорации класса и дома дедушки Бессольцевой Николая Николаевича.
Снимались дети, которые должны были работать меньше восьми часов, поэтому смену заканчивали раньше обычного. Начинали съёмки, как правило, рано, чтобы всё успеть. Это тебе не июль, а октябрь, когда в пять вечера уже темно. После смены дети занимались с учителями, чтобы они не отставали от школьной программы, взрослые артисты шли по своим номерам отдыхать.
А у Ролана в это время начиналась большая работа. Надо было уточнять объект съёмки, готовиться к следующему дню. Помню, листва опала и на площадку привезли два мешка листьев из Кишинёва и добавили пару мешков жёлто-зелёной искусственной листвы. Ролан ходил и сам разбрасывал эти листочки. Так что трепаться после съёмок было некогда.
– На роль Маргариты Ивановны были пробы или Ролан Антонович сразу решил, что учительницу сыграет его жена?
– Нет-нет, он никого больше не пробовал. «Лена сыграешь учительницу?» – спросил меня Рол. Я сказала «Хорошо». Что там особенно было играть? Но нападок на мою героиню было много.
«Что же это за учительница, как она пропустила, что девочку в классе так гоняли?» – писали люди. Но подумайте – по сюжету картины в школе были каникулы. Что же она, на отдыхе должна была бегать и смотреть, не обижают ли новенькую? Маргарита вообще на каникулы в Москву уехала, её жених ждал, у неё можно сказать был последний шанс устроить свою личную жизнь. Ханжеское общество у нас было. А сейчас, когда всё стало можно говорить, так полетело в воронку и плохое и хорошее.
– Александр Стефанович мне рассказывал, что это он предложил Ролану Быкову попробовать Кристину Орбакайте на роль главной героини. В то время Стефанович был женат на маме Кристины.
– Мы с мужем снимались в картине Стефановича «Пена». Ролан в это время подбирал детей для своего фильма. Саша как-то говорит: «Я пробовал Кристину в свою картину, посмотрите пробу». Мы посмотрели, девочке было лет восемь, и впечатления она не произвела.
Но Ролан её вызвал на пробы, в которых участвовало больше трёхсот девочек. Четыре девочки были потрясающие. Одна из девочек была просто маленькой Мариной Влади, вторая – живой кусочек нервов, очень трогательная. Третью претендентку на Бессольцеву я не очень помню, а Кристина была то что нужно, её он и утвердил. Когда пробы показывали директору «Мосфильма» Николаю Трофимовичу Сизову, тот сказал Ролану,«ну с девчонкой тебе повезло»! Так и утвердили Кристину Орбакайте.
Мы очень любили певицу и актрису Аллу Пугачёву, но меньше всего Ролан хотел связываться с ней как с мамой героини своего фильма. Не прошло и двух недель после начала съёмок, как Кристина поскользнулась и сломала руку. Причём доиграла два дубля, когда Ролан заметил, что у неё опухает рука. «Деточка, что же ты молчала?» – спросил Ролан. «Мне не больно», – сказала Кристина.
Но тут же Крестика, как называл её Ролан, повезли в больницу, сделали рентген, перелом был не тяжёлый, наложили лангет. Люся, их домработница, с которой Кристина жила в экспедиции позвонила Алле, она на следующий день приехала, но никакого «разбора полётов» не было, она как умная женщина понимала, что это не «боевые травмы», а нелепая случайность. Кстати, когда Алла прочитала повесть, по которой снимался фильм, то сказала: «Почему мне не одиннадцать лет».
Ролан мечтал снять её в ещё одном фильме, но у Кристины умерла бабушка, с которой она росла, а Алле заниматься дочкой было некогда, потому что вечные гастроли – это участь любого известного эстрадного певца, тем более что это было время, когда Аллу рвали на части. Мама Аллы взяла всю заботу о девочке на себя. Зинаида Архиповна водила девочку в общеобразовательную и музыкальную школу, возила на танцы.
Бабушка умерла, когда пирог в духовке был ещё тёплый, для внучки пекла. Крестик воспитана труженицей с детства. Девочка была чёткая, добросовестная доброжелательная, милая и таким же человеком она осталась. У Юрия Владимировича с Кристиной был прекрасный дуэт, это все отмечали. Ролан был доволен, что они друга друга понимали. Здесь всё сложилось, а по-другому и быть не могло – в кадре были два хороших человека и замечательных артиста.
– После съёмок «Чучела» вы общались с Никулиным?
– Домами мы не дружили, потому что он часто бывал на гастролях, а Ролан – на съёмках. В одном коллективе, где люди могут постоянно общаться вежду собой, они не работали. Но здесь главное понимать, что человек – твоей группы крови, радоваться его успехам и достижениям. Этого достаточно.
Когда эту картину выдвигали на Государственную премию, Юрий Владимирович был тоже номинирован, Ролан его внёс в списки, но актёрам этой картины Госпремий не давали. Ролан хотел, чтобы не только Никулин, но и Кристина получила премию; но сказали, что детям высоких наград не дают.
«Как же так, – недоумевал Ролан, – в спорте дают звание Мастера спорта в 14 лет, а здесь нет!» Спустя время, я обратила внимание, что Юрий Владимирович не очень-то вспоминал про «Чучело». Может, у него была тайная обида, что ему не дали премию. Но тут никакой вины Ролана нет, решал не он.
Тем не менее, отношения у них сохранились добрые. Свой 65-летний юбилей Ролан отмечал в цирке на « Цветном бульваре», этим многое сказано. До этого мы были приглашены на юбилей Никулина, который проходил на арене цирка. В коротком своём приветствии Юрия Владимировича Ролан привёл замечательную фразу Эрнеста Хемингуэя «Такие глаза бывают у спаниелей и у редких женщин». И добавил: «И у Никулина…»