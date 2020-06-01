«В фильме "Чучело" должен был играть мой отец»: вдова Ролана Быкова рассказала, как неожиданно в картину попал Никулин

– Каким Никулин был в жизни?

– Юрий Владимирович был спокойным и добрым человеком. Несмотря на своё военное прошлое, он не растерял доброту и человечность. У Гайдая Никулин играл дурковатых персонажей, но в жизни он был большая умница, книгочей. Танечка, жена его, была переводчиком. Они – люди настоящей русской культуры. Юрий Владимирович не терял чувства юмора по отношению к самому себе. Это редкое качество для известных людей. Одно дело смеяться над другими, а другое – относиться с чувством юмора к самому себе, он этим качеством обладал.

Никулин рассказывал, что происходило после съёмок фильма у Гайдая, где он сыграл Балбеса в троице с Моргуновым и Вициным. После выхода картины продавались такие деревянные фигурки этих персонажей. «Никулин Балбес 2 р., 50 коп.» было написано на этикетках. Юрий Владимирович, конечно, воспринял с юмором, что он стоит на витрине за два с полтиной.

И это неудивительно, что он встал во главе самого знаменитого нашего цирка. Кому же быть там руководителем, если не ему? К нему постоянно шли ходоки с какими-то просьбами и всем он старался помочь: устраивал дела, решал чужие проблемы. Он ушёл рано – это была большая потеря для Ролана и для всей страны, конечно.

– Елена Всеволодовна, как ваш муж выбрал Никулина на одну из главных ролей в фильме «Чучело»?

– Ролан Антонович пробовал нескольких актёров на роль дедушки Лены Бессольцевой. Сам он два раза пробовался, но себя не утвердил. «Что-то я не так играю, – сказал Ролан, посмотрев свои пробы. – Дай-ка я ещё попробую! Нет, не гожусь я на эту роль». А потом вдруг решил: «Дай-ка я попробую старого Саная, отца моего».

Попробовал Всеволода Васильевича – и утвердил! Но тут вмешалась моя мама. «Что это за семейственность?! – возмущалась она. – И жена у него снимается, и тестя он берет на главную роль!» Боже мой, я была уже готова отказаться от роли учительницы Маргариты Ивановны, чтобы там снимался папа. Думала, они сойдутся с Роланом в работе и полюбят друг друга на всю оставшуюся жизнь, ведь у них были непростые отношения.

И тут нужно ехать на съёмки, а папа заболевает. Он был сердечником, первый инфаркт у него случился в тридцать пять лет, ему нельзя было волноваться. А перед этими съёмками он нервничал. Мама его в конце концов довела, бедный папа в экспедицию в Тверь, где снимали «Чучело», отправиться не смог. «Ребята, я встать не могу», – сказал он, когда за ним приехала машина на съёмки.

А это была осень: уходящая натура, ждать Санаева было невозможно. Ролан тогда кинулся к Юрию Владимировичу, которого хотел снимать в «Айболите» в роли одного из слуг Бармалея. Никулин в тот момент был занят, у него были гастроли в Австралии. Но надо сказать, что он прислал оттуда письмо Ролану Антоновичу, в котором объяснял причину своего отказа. Когда же снимали «Чучело», он оказался свободен.

– Никулин сразу согласился?

– Да, конечно. Сыграл он совершенно замечательно! У меня никакой ревности к нему не возникало, что эту роль мог бы сыграть мой папа. Он был замечательным дедушкой, мужественным и странноватым. О работе с ним остались самые добрые воспоминания.

– Расскажите, пожалуйста, про «Чучело», как вам всем работалось, чем занимались после съёмок?

– Работа у нас шла легко. Мы два месяца жили в Твери – тогда это был город Калинин, потом ненадолго ездили в Торжок. Сентябрь и октябрь мы снимали там, а потом в павильоне были построены декорации класса и дома дедушки Бессольцевой Николая Николаевича.

Снимались дети, которые должны были работать меньше восьми часов, поэтому смену заканчивали раньше обычного. Начинали съёмки, как правило, рано, чтобы всё успеть. Это тебе не июль, а октябрь, когда в пять вечера уже темно. После смены дети занимались с учителями, чтобы они не отставали от школьной программы, взрослые артисты шли по своим номерам отдыхать.

А у Ролана в это время начиналась большая работа. Надо было уточнять объект съёмки, готовиться к следующему дню. Помню, листва опала и на площадку привезли два мешка листьев из Кишинёва и добавили пару мешков жёлто-зелёной искусственной листвы. Ролан ходил и сам разбрасывал эти листочки. Так что трепаться после съёмок было некогда.

– На роль Маргариты Ивановны были пробы или Ролан Антонович сразу решил, что учительницу сыграет его жена?

– Нет-нет, он никого больше не пробовал. «Лена сыграешь учительницу?» – спросил меня Рол. Я сказала «Хорошо». Что там особенно было играть? Но нападок на мою героиню было много.

«Что же это за учительница, как она пропустила, что девочку в классе так гоняли?» – писали люди. Но подумайте – по сюжету картины в школе были каникулы. Что же она, на отдыхе должна была бегать и смотреть, не обижают ли новенькую? Маргарита вообще на каникулы в Москву уехала, её жених ждал, у неё можно сказать был последний шанс устроить свою личную жизнь. Ханжеское общество у нас было. А сейчас, когда всё стало можно говорить, так полетело в воронку и плохое и хорошее.