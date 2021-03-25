«Троецарствие». Китайская классика для детей

«Троецарствие» – один из самых известных китайских классических романов. Его историческим фоном послужила смутная эпоха II–III вв., период почти столетнего политического и военного противостояния трёх царств – Вэй, Шу и У.

Драматические события периода Троецарствия получили отражение в исторических сочинениях и народных сказаниях, в драме и прозе. Благодаря книгам, рассказчикам и чтецам, популярным театральным представлениям содержание «Троецарствия» известно в Китае всем – это подлинно народное произведение.

Впервые на русский язык «Троецарствие» перевёл В.А. Панасюк в 1954 году и вот сегодня в 2021 году издательство китайской литературы «Шанс» выпустило «Троецарствие» на русском в пересказе для детей.

«Троецарствие» в современной интерпретации – это сто историй о хитрости и коварстве, ратной доблести и истинной дружбе, сто цветных иллюстраций китайских художников (Ци Инь, Чжан Си), а также озвученный российским актёром Н. Буровым аудиоспектакль, который можно прослушать в приложении «Россия-Китай: главное», перейдя по QR-коду в книге.

Главные герои – отважный Лю Бэй, правитель царства Шу, потомок императорского рода династии Хань, и два его названых брата – благородные храбрецы Гуань Юй и Чжан Фэй, знаменитый мудрец и стратег Чжугэ Лян. Лю Бэй противостоит двум врагам с внушительными армиями – хитрому Цао Цао, правителю царства Вэй, и рассудительному Сунь Цюаню, правителю царства У, которые хотят захватить власть в Поднебесной.

В этой борьбе герои постоянно ведут военные действия, продумывают хитрые способы и строят планы, как обмануть и разгромить противника. Честь и достоинство, доброта и великодушие – вот главные моральные качества героев «Троецарствия».

Переводов классической китайской литературы в России сейчас выходит мало, в пересказах для детей почти нет. Книжные новинки для детей обычно очень востребованы читателями, поэтому появление интересного и новаторского издания («три в одном»), предназначенного для семейного чтения (как пишут сами издатели), – событие на нашем книжном рынке, и не только.