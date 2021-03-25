Нина Маслова: «Юрий Яковлев – мой ангел-хранитель»

Новый год у нас ассоциируется не только с ёлкой и мандаринами, но и с чудесными советскими фильмами, которые уже много лет не сходят с экрана. Праздник был бы не праздником, если бы не эти душевные кадры, любимые лица и чудесные песни, знакомые с детства.

Одна из таких картин – «Иван Васильевич меняет профессию», которая стала любимой для нескольких поколений зрителей, а актёры, сыгравшие в этой чудесной ленте стали желанными гостями в каждом доме. «Собеседник» поздравил с наступающим Новым годом актрису, которая в фильме блестяще сыграла царевну Марфу Васильевну. Для Нины Масловой – эта роль стала одной из любимых, слова её героини служат для артистки своеобразной мантрой, а партнёра по фильму Юрия Яковлева, сыгравшего царя, Нина Константиновна считает своим ангелом-хранителем.

– Нина Константиновна, с наступающим вас Новым годом.

– Я не отмечаю этот праздник по привычным канонам – в ночь с 31 декабря на 1 января. Ты мне звонила в день рождения, чтобы меня поздравить, но я его тоже не отмечаю. Для меня существуют только те праздники, которые идут от сердца, а не те, которые нужно отмечать. Для меня Новый год – это четырнадцатое сентября, когда весь православный мир отмечает новолетие. 14 января – Старый Новый год – тоже для меня праздник, а Первое января – обычный день.

– Вы даже ёлку не наряжаете?

– Нет, ёлочку наряжаю. Она у меня лежит на антресолях уже много много лет, даже не помню сколько, но уже создаётся впечатление, что она стала частью меня. Каждый раз, когда я её оттуда достаю, радуюсь, потому что ёлка эта замечательная. Она мне дороже, чем та, которую бы я купила на рынке, а она бы быстро осыпалась. Игрушки я не люблю, мне нравится блестящая мишура. Блестящие украшения я развешиваю по всей квартире, по-моему это красиво.

– А если вам звонят в новогоднюю ночь, принимаете поздравления?

– Нет, я отключаю с вечера телефон. Мне не нравится разговаривать с пьяными людьми. Я люблю оставаться одна в эти дни.