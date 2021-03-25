Нина Маслова: «Юрий Яковлев – мой ангел-хранитель»
В Новогоднюю ночь актриса отключает телефон, а утром идёт гулять по центру Москвы
Новый год у нас ассоциируется не только с ёлкой и мандаринами, но и с чудесными советскими фильмами, которые уже много лет не сходят с экрана. Праздник был бы не праздником, если бы не эти душевные кадры, любимые лица и чудесные песни, знакомые с детства.
Одна из таких картин – «Иван Васильевич меняет профессию», которая стала любимой для нескольких поколений зрителей, а актёры, сыгравшие в этой чудесной ленте стали желанными гостями в каждом доме. «Собеседник» поздравил с наступающим Новым годом актрису, которая в фильме блестяще сыграла царевну Марфу Васильевну. Для Нины Масловой – эта роль стала одной из любимых, слова её героини служат для артистки своеобразной мантрой, а партнёра по фильму Юрия Яковлева, сыгравшего царя, Нина Константиновна считает своим ангелом-хранителем.
– Нина Константиновна, с наступающим вас Новым годом.
– Я не отмечаю этот праздник по привычным канонам – в ночь с 31 декабря на 1 января. Ты мне звонила в день рождения, чтобы меня поздравить, но я его тоже не отмечаю. Для меня существуют только те праздники, которые идут от сердца, а не те, которые нужно отмечать. Для меня Новый год – это четырнадцатое сентября, когда весь православный мир отмечает новолетие. 14 января – Старый Новый год – тоже для меня праздник, а Первое января – обычный день.
– Вы даже ёлку не наряжаете?
– Нет, ёлочку наряжаю. Она у меня лежит на антресолях уже много много лет, даже не помню сколько, но уже создаётся впечатление, что она стала частью меня. Каждый раз, когда я её оттуда достаю, радуюсь, потому что ёлка эта замечательная. Она мне дороже, чем та, которую бы я купила на рынке, а она бы быстро осыпалась. Игрушки я не люблю, мне нравится блестящая мишура. Блестящие украшения я развешиваю по всей квартире, по-моему это красиво.
– А если вам звонят в новогоднюю ночь, принимаете поздравления?
– Нет, я отключаю с вечера телефон. Мне не нравится разговаривать с пьяными людьми. Я люблю оставаться одна в эти дни.
– Знаешь, у меня была традиция 1 января гулять по центру. Я садилась на метро, доезжала до Парка культуры, выходила там и шла по Остоженке, Но пока я проделывала свой путь на метро, то наблюдала за людьми, они обалдевали, когда встречались со мной взглядами. Понятно, что все ехали после встречи Нового года и были навеселе.
Попутчики не задавали мне никаких вопросов, они просто пристально смотрели на меня. «Вот это я отметил праздник», – читалось на лицах. Это было забавно! Люди просто не верили в то, что перед ними сидит сама Марфа Васильевна из фильма «Иван Васильевич меняет профессию!»
А я тем временем, пока они соображали, во сне это всё происходит или наяву, уже выходила из вагона и шла по заснеженной Остоженке. Это было чудесно! По сей день, когда по телевизору накануне Нового года показывают «Иван Васильевич меняет профессию», то я только рада, думаю, что у нас в стране всё в порядке.
– Помогала вам эта роль в жизни?
– Конечно, всегда помогает! Будучи молодой девчонкой, когда я пришла на съёмочную площадку этой картины, я и предположить не могла, что пройдёт несколько десятилетий и эта роль меня будет выручать. Сама я крайне редко пользуюсь тем, что меня узнают, в основном, когда касается медицины, при общении с врачами, например. «Царевна Марфа Васильевна», – представляюсь я. Дальше звучит фраза: «Танцуют все», она мне помогает, я её изредка повторяю как мантру. Когда люди от меня это слышать, их лица преображаются.
В жизни бывают разные времена, я всё принимаю, но когда совсем тяжело, вдруг раздаётся звонок: «Здравствуйте, вы Нина Маслова, – слышу я в телефонной трубке. – А вы не могли бы дать интервью нашему телеканалу о Юрии Яковлеве, Леониде Гайдае…» Мне это очень приятно. И вот тут я понимаю, что эти прекрасные люди, с которыми меня свела судьба на этих съёмках, молятся обо мне, они со мной рядом, они мои ангелы-хранители на всю жизнь.
– В картине на столах прекрасные блюда, которые были и остаются атрибутом Новогоднего стола. Не разочаровывайте, не говорите, что это была бутафория.
– Какая же это бутафория, если я ела икру ложками! И осётры, и икра заморская – всё было настоящее. Не помню, за сколько дублей всё это сняли, но при каждом дубле я должна была съесть по две ложки красной икры. Пить потом хотелось – она ведь солёная. Но и этот весь реквизит ещё и доедали, лето ведь, всё быстро портилось, продукты эти и в те времена были дорогими. Леонид Йович был большой умницей, он сам давал деньги на эти яства, чтобы было всё натурально, чтобы стол был поистине царским!
– Нина Константиновна, нашим читателям за их праздничным столом будет приятно услышать ваши пожелания в канун Нового года.
– Пусть в наших сердцах умножается любовь и радость, мы не должны об этом забывать. Нужно непременно жить с благодарностью в душе, ни в коем случае не унывать и обязательно верить.