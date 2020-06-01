«Круче, чем на Кремлевской елке». В замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой состоялся Рождественский праздник
В гостях у знаменитостей побывали одноклассники Гарри и Лизы
В воскресенье, 26 декабря, в замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой праздновали Рождество и наступающий Новый год. Галкин выложил в своем Instagram видео.
Звездные супруги устроили волшебный праздник для Гарри и Лизы. В гости пришли друзья и одноклассники близнецов с родителями.
Развлекали детей приглашенные аниматоры в образе сказочных героев. Зеленый Гринч и гномы провели увлекательные конкурсы, квесты, игры для гостей. Вместе с детьми фокусник творил волшебство, как в фильме о Гарри Поттере.
В большом зале накрыли стол с угощениями. А с наступлением темноты все вышли в сад и водили хоровод вокруг наряженной елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Завершилось торжество праздничным фейерверком.
Подписчики оставили восторженные комментарии под видео Максима Галкина:
– Классно! По-детски, непосредственно, без выпендрёжа, без гламурных нарядов! Интересно, а не показушно!
– Круче чем на Кремлевской елке.
– Откровенно говоря, очень удивлена, что вы приглашаете кого-то не из знакомых или ваших близких друзей. БРАВО
– Молодцы!!! Вы прекрасные родители. Детки просто ангелы)))
– Очень правильный подход к празднованию! Респект Максим!