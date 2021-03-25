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Криминал, нечисть, интриги и беда богатых. Лучшие сериалы января

В январе нас ждут и новый «Озарк» с «Миллиардами», и эксперимент Козловского и костюмная драма аристократов от создателя «Аббатства Даунтон»

Фото: HBO

Да, да и ещё раз да – январь 2022 в сериальном смысле будет вполне ok. По части выбора мы сделали всю работу за вас и для вас: собрали самое лучшее из огромного количества предложений онлайн-кинотеатров. О сериалах, которые выходят на каникулах, мы уже написали, но дальше в январе нас ждут и новый «Озарк» с «Миллиардами», и эксперимент Козловского и костюмная драма аристократов от создателя «Аббатства Даунтон».

«Эйфория» (2 сезон) – 9 января, HBO и «Амедиатека»

Фото: HBO

Если вы ещё не начали 2 сезон, то самое время. 17-летняя Ру Беннет будет разгребать последствия бурных драм и пытаться выживать в том внутреннем аду, на который её обрекают и тяжёлые отношения с матерью, и наркозависимость, и влюблённость в трансгендерную чудачку Джулс. История будет ещё мрачнее, потому что Ру после рехаба все-таки сорвётся. Однако (в хорошем сюжете всегда есть это «однако») случается нечто… В главной роли к нам возвратится Зендея, которая за первый сезон «Эйфории» получила заслуженную «Эмми». Она уже и сама немного в ажиотаже от того, насколько второй сезон будет крут.

«Миротворец» – 14 января, HBO, «Амедиатека»

Фото: HBO

Сериал об одном из героев «Отряда самоубийц: Миссия навылет». Кристофер Смит по прозвищу Миротворец (рестлер и актёр Джона Сина), конечно, геройский герой, он за мир во всем мире, но ради этого готов устроить жертвоприношение в промышленных масштабах. После событий в «Отряде самоубийц» Миротворца снова вербуют в спецкоманду и ставят сложную задачу. На этот раз Смиту достаётся напарница с эмоциональным интеллектом – её играет Даниэль Брукс из «Оранжевый — хит сезона». Девушка пытается сделать нашего героя более гуманным.

«Как я встретила вашего папу» – 18 января, «Амедиатека»

Фото: соцсети

Это спин-офф популярного ситкома «Как я встретил вашу маму». Сериал может оказаться удачей, а может, будет так себе копией знаменитой комедии. Пока никто не знает. Но обнадёживает тот факт, что здесь играет Ким Кэтролл, самая боевая участница «Секса». Итак, в будущем Софи рассказывает сыну о том, как она познакомилась с его отцом. Её история перенесёт нас в 2021 год, когда Софи и её друзья Джесси, Валентина, Чарли, Эллен и Сид разбирались, кто они такие, чего хотят, и как найти любовь в эпоху приложений для знакомств и прочих технологий.

«Карамора» – 20 января, «Старт»

Фото: соцсети

Во-первых, это сериал Данилы Козловского, ещё недавно секс-символа, а теперь режиссёра. Во-вторых, у «Караморы» сложносочинённый жанр — и не драма, и не комедия, а какой-то микс-экшен. «По способу существования сериал ближе к комиксу», — говорит Козловский, а зритель чешет макушку: как это и насколько ближе? Чтоб разгадать ребус, надо будет это посмотреть.

Сейчас известно, что сериал фантазирует на тему того, что стало бы с Российской империей, если бы там рулили мощные злодеи с суперспособностями. Анархист по прозвищу Карамора (его играет сам Козловский) решает положить конец их гегемонии и, сколотив собственную банду из отчаянных отщепенцев, объявляет нечисти войну.

Антагониста Караморы, влиятельного князя Руневского, сыграл Филипп Янковский («Контейнер»). Более того, для полноты эффекта в сюжет вписали реальных исторических персонажей, от Толстого и Распутина до Шаляпина и Юсупова. Звучит сомнительно — и в то же время интригующе.

«Озарк» (4 сезон) – 21 января, Netflix

Фото: Нетфликс

Первые семь серий 4 сезона появятся сразу 21 января. Вторая половина сезона появится позже. Марти Берд – гениальный финансист, один из тех, при помощи которых отмывал свои деньги крупнейший наркокартель Америки. Марти и вся его семья, связавшись с криминалом все время находятся на краю пропасти. Бандюги стреляют сразу при первом подозрении. Стрельба идёт по кругу, трупов все больше, и чтобы, уцелеть и спасти семью, Марти приходится создавать все более хитроумные схемы, где навар растёт в геометрической прогрессии.

«Позолоченный век» – 25 января, HBO, «Амедиатека»

Фото: HBO

Костюмная драма Джулиана Феллоуза («Аббатство Даунтон», «Белгравия»). 1882 год, Америка всё ещё приходит в себя после длительной гражданской войны. После смерти отца Мэриан Брукс (Луиза Джейкобсон, дочь Мерил Стрип) переезжает из Пенсильвании в шумный Нью-Йорк, где живут её богатые тётки — Агнес (Кристин Барански) и мягкосердечная, но наивная Ада (Синтия Никсон). У Мэриан нет денег, зато есть характер, поэтому она пробивается в высшее общество, наплевав на предрассудки и неписаные правила приличий.

«Миллиарды» 6 сезон – 24 января, Showtime, «Амедиатека»

Фото: Showtime

Энциклопедия мира больших денег. В новом сезоне проект покинул Дэмиен Льюис, один из главных актёров шоу, сыгравший Бобби Аксельрода. Место его персонажа занял глава администрации хедж-фонда Axe Capital Майкл Пирс (Кори Столл). Пол Джаматти вернётся к своей роли. Так что жестокая гонка за власть продолжается. Драма завернётся такая, что ни в сказке сказать.

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