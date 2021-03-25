Криминал, нечисть, интриги и беда богатых. Лучшие сериалы января

Во-первых, это сериал Данилы Козловского, ещё недавно секс-символа, а теперь режиссёра. Во-вторых, у «Караморы» сложносочинённый жанр — и не драма, и не комедия, а какой-то микс-экшен. «По способу существования сериал ближе к комиксу», — говорит Козловский, а зритель чешет макушку: как это и насколько ближе? Чтоб разгадать ребус, надо будет это посмотреть.

Сейчас известно, что сериал фантазирует на тему того, что стало бы с Российской империей, если бы там рулили мощные злодеи с суперспособностями. Анархист по прозвищу Карамора (его играет сам Козловский) решает положить конец их гегемонии и, сколотив собственную банду из отчаянных отщепенцев, объявляет нечисти войну.

Антагониста Караморы, влиятельного князя Руневского, сыграл Филипп Янковский («Контейнер»). Более того, для полноты эффекта в сюжет вписали реальных исторических персонажей, от Толстого и Распутина до Шаляпина и Юсупова. Звучит сомнительно — и в то же время интригующе.

«Озарк» (4 сезон) – 21 января, Netflix