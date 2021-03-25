Малафеев довел Гаврилину до слез. Стало известно имя победителя шоу «Звезды в Африке»

На последнее, финальное испытание сезона блогер и футболист отправились на вертолете. На несколько минут финалисты забыли о проекте, наслаждались видами Африки и восторгались, как дети. Но вскоре они встретились с ведущими проекта. Испытание называлось "звездный баланс", участникам в прямом смысле слова нужно было максимально долго держать баланс, с фигурками животных в руках, стоя на тонких железных подставках. Несмотря на то, что испытание силовое, на выносливость, Юлия держалась неплохо, несмотря на спортивного соперника. Важно было не только не упасть, но и не уронить фигурки животных, которых будут спасать финалисты в случае своей победы.

Напомним, победитель проекта потратит выигранные пять миллионов рублей на помощь животным.

По одной фигурке уронили оба участника, но Юлия Гаврилина осталась без сил раньше. Со слезами на глазах девушка услышала, что победителем проекта стал Вячеслав Малафеев. Футболист отстоял 16 минут, несмотря на победу, он решил стоять в балансе, сколько сможет.

Паблики уже успели обсудить мужественность футболиста, ведь свою победу молодой блогерше Вячеслав не отдал.