Малафеев довел Гаврилину до слез. Стало известно имя победителя шоу «Звезды в Африке»
В финале сражались 19-летняя блогерша и 42- летний футболист. Именно Малафеев с самого начала взял лидерские позиции на проекте.
Компанию финалистам в лагере составила актриса Светлана Пермякова, она - единственный участник, который после выбывания с проекта остался на площадке, а не полетел домой к родным.
Финал финалом, а обед, как говорится, по расписанию. Участникам перед решающей схваткой сначала пришлось пройти испытание, чтобы добыть еду. Они сыграли в игру наподобие шахмат, где нужно было еще бросать кости, пока основные части тела находились в стеклянных коробках с разнообразной живностью. Юлия Гаврилина, как и всегда, боялась крыс, крокодилов, опарышей, - девушка грозилась бросить испытание и оставить всех голодными, но в итоге справилась со страхом.
На последнее, финальное испытание сезона блогер и футболист отправились на вертолете. На несколько минут финалисты забыли о проекте, наслаждались видами Африки и восторгались, как дети. Но вскоре они встретились с ведущими проекта. Испытание называлось "звездный баланс", участникам в прямом смысле слова нужно было максимально долго держать баланс, с фигурками животных в руках, стоя на тонких железных подставках. Несмотря на то, что испытание силовое, на выносливость, Юлия держалась неплохо, несмотря на спортивного соперника. Важно было не только не упасть, но и не уронить фигурки животных, которых будут спасать финалисты в случае своей победы.
Напомним, победитель проекта потратит выигранные пять миллионов рублей на помощь животным.
По одной фигурке уронили оба участника, но Юлия Гаврилина осталась без сил раньше. Со слезами на глазах девушка услышала, что победителем проекта стал Вячеслав Малафеев. Футболист отстоял 16 минут, несмотря на победу, он решил стоять в балансе, сколько сможет.
Паблики уже успели обсудить мужественность футболиста, ведь свою победу молодой блогерше Вячеслав не отдал.