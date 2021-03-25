Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:06

Малафеев довел Гаврилину до слез. Стало известно имя победителя шоу «Звезды в Африке»

В финале сражались 19-летняя блогерша и 42- летний футболист. Именно Малафеев с самого начала взял лидерские позиции на проекте.

Фото: стоп- кадр

Компанию финалистам в лагере составила актриса Светлана Пермякова, она - единственный участник, который после выбывания с проекта остался на площадке, а не полетел домой к родным.

Финал финалом, а обед, как говорится, по расписанию. Участникам перед решающей схваткой сначала пришлось пройти испытание, чтобы добыть еду. Они сыграли в игру наподобие шахмат, где нужно было еще бросать кости, пока основные части тела находились в стеклянных коробках с разнообразной живностью. Юлия Гаврилина, как и всегда, боялась крыс, крокодилов, опарышей, - девушка грозилась бросить испытание и оставить всех голодными, но в итоге справилась со страхом.

Фото: Инстаграм Юлии Гаврилиной
Блогер Юлия Гаврилина
Фото: Инстаграм Вячеслава Малафеева
Футболист Вячеслав Малафеев

На последнее, финальное испытание сезона блогер и футболист отправились на вертолете. На несколько минут финалисты забыли о проекте, наслаждались видами Африки и восторгались, как дети. Но вскоре они встретились с ведущими проекта. Испытание называлось "звездный баланс", участникам в прямом смысле слова нужно было максимально долго держать баланс, с фигурками животных в руках, стоя на тонких железных подставках. Несмотря на то, что испытание силовое, на выносливость, Юлия держалась неплохо, несмотря на спортивного соперника. Важно было не только не упасть, но и не уронить фигурки животных, которых будут спасать финалисты в случае своей победы.

Напомним, победитель проекта потратит выигранные пять миллионов рублей на помощь животным.

По одной фигурке уронили оба участника, но Юлия Гаврилина осталась без сил раньше. Со слезами на глазах девушка услышала, что победителем проекта стал Вячеслав Малафеев. Футболист отстоял 16 минут, несмотря на победу, он решил стоять в балансе, сколько сможет.

Паблики уже успели обсудить мужественность футболиста, ведь свою победу молодой блогерше Вячеслав не отдал.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Спорт 4 часа назад

Украинский боксер переплавил свое олимпийское золото, чтобы сделать подарок отцу

Культура и ТВ 4 часа назад

Почему «наш» фильм «Купе номер 6» бьётся за «Оскар» под финским флагом

Спорт 8 часов назад

«Мой костюм выбирала мама». Чемпионка мира по фигурному катанию Камила Валиева раскрыла секрет, как выбирает наряды

Шоу-бизнес 1 день назад

СКР отчитался о разговоре Бастрыкина с французской певицей Мирей Матье

Культура и ТВ 1 день назад

Новогодний круиз с дельфинами и касатками

Культура и ТВ 1 день назад

«У нее нет звания, зато есть имя». Татьяна Веденеева стала Заслуженной артисткой России

Шоу-бизнес 1 день назад

«Это оскорбление меня!» Поргина эмоционально отреагировала на грядущий суд с директором «Ленкома» (видео)

Шоу-бизнес 1 день назад

Пенкин скрывает тяжелобольную племянницу

Культура и ТВ 1 день назад

Война в «Ленкоме»: Варшавер требует с вдовы Караченцова 10 миллионов

Шоу-бизнес 1 день назад

«Никак не ожидал»: Никасу Сафронову подарили гектар земли в Греции

Спорт 1 день назад

«Прекрасные впечатления!» Дочь Этери Тутберидзе прокомментировала сенсационное второе место на чемпионате России

Шоу-бизнес 1 день назад

Курганская журналистка с просроченным ПЦР, побывавшая на пресс-конференции Путина, похвасталась комплиментами от Собчак

Шоу-бизнес 2 дня назад

Успенская сверкнула бриллиантами за 20 миллионов

Шоу-бизнес 2 дня назад

«Я рада переменам!» Кадышева довольна своей внешностью и слышать не хочет советы врачей

Шоу-бизнес 2 дня назад

Розенбаум остался без миллионов

Шоу-бизнес 2 дня назад

«Господи, какая красота!» В гей-деле «Муз-ТВ» фигурировал не только Киркоров, но и Нагиев, и Собчак

Шоу-бизнес 2 дня назад

«Анастасия выглядит жалко!» Цыганова врезала певице за обвинения в фальшивой религиозности

Шоу-бизнес 2 дня назад

Стас Пьеха: «Новый год для меня – грустный праздник»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика