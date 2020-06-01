Война в «Ленкоме»: Варшавер требует с вдовы Караченцова 10 миллионов

Людмила Поргина неожиданно оказалась в центре громкого скандала. Директор «Ленкома» подал на неё в суд за оскорбление чести и достоинства. Марку Варшаверу не понравилась критика в свой адрес из уст легендарной актрисы. Людмила Андреевна о грядущих судебных разбирательствах узнала буквально на днях. И пребывает в шоке от случившегося.

- Вышла статья на одном из порталов в разделе сплетен, которую я не утверждала, - рассказывает нам Людмила Андреевна. - Чтобы заинтересовать читателей, там было написано: «Людмила Поргина сообщает, что ей угрожает жизни Марк Борисович». Конечно, эту статью все прочитали.

Варшавер после этого позвонил моему сыну и спросил: «Что это такое вообще?» Сын мне перезвонил. Я вообще ничего не поняла. «Кто мне угрожает?» - спрашиваю. - Я сказала лишь свое мнение про театр. Я его создавала вместе с Колей, вместе с Олегом Янковским, Сашкой Абдуловым, Евгением Паловичем Леоновым, Инной Чуриковой… Мы клали в основу этого театра себя. Поэтому, если я чем-то недовольна, могу это высказать. А что чтобы говорить, что Варвашер мне угрожает? Я что – сумасшедшая? Что он может сделать?» В общем, с этого портала убрали статью. Но Марк Борисович все равно подал на меня в суд.

- Я прилетаю из Дубая, а мне звонит следователь и говорит: «Завели дело из-за статьи, что мне угрожает Варшавер!» Я ему отвечаю: «Там же сплетни были написаны!» Но все равно на меня завели дело. Мне грозит или 4 года тюрьмы, или 10 миллионов рублей. Понимаешь, сейчас за мной не стоит Коля… Даже, будучи раненым, он был Колей… А сейчас я одна… Я не говорила, что боюсь за свою жизнь. Говорила лишь о театре. То, что «Ленком» разваливается, – это точно. Там ничего не осталось от Марка Анатольевича.

- Я сказала следователю: «Вы знаете, я только прилетела из Эмиратов и ничего не соображаю! Там – плюс тридцать, здесь – минус двадцать!», - делится Поргина. – Дайте мне пару дней. Я должна найти адвоката и защитить свою честь. Сейчас как раз этим занимаюсь.

- Сынок говорит мне: «Мама, ну как же так?», - вздыхает Людмила Андреевна. – А что я сделаю? Я то, что чувствую, то и говорю. Я полюбила своего Коленьку и отдала ему всю жизнь. Это мой принцип жизни - говорить правду. Что делать теперь? Будем судиться. Будь, что будет! Но я буду бороться!