«У нее нет звания, зато есть имя». Татьяна Веденеева стала Заслуженной артисткой России

Любимица телезрителей она давно уже стала по-настоящему заслуженной и даже народной, но официально звание Веденеева получила только сейчас. Писатель и журналист Юрий Рост сказал как-то про неё: «У Веденеевой нет звания, зато у неё есть имя!»

Действительно, есть артисты с разными званиями, но их никто и не знает. А Татьяну узнают все! Кто-то её помнит по телепередачам («Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Утро» и другие), кто-то знает по ролям в кино («Много шума из ничего», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Это мы не проходили и другие), а в последние годы Татьяна стала работать на театральной сцене (спектакли «Школы современной пьесы» - «Последний ацтек», «Русское варенье», «Вальс одиноких» и другие). Ведь в своё время Веденеева окончила театральный институт (ГИТИС) и по образованию – актриса. Но так получилось, что попала на телевидение и много лет посвятила работе диктором.

- Конечно, мне приятно, что мою работу так отметили, - поделилась своими первыми эмоциями с «Собеседником» Татьяна. – Кстати, многие сейчас удивляются, говорят мне: мы думали, что у тебя давно уже есть звания. Но, знаете, всё-таки самое главное, - это признание зрителей, как бы, не высокопарно это звучало.

«Собеседник» присоединяется ко всем поздравлениям актрисе и желает ещё больше творческих побед и свершений!