Новогодний круиз с дельфинами и касатками
В «Москвариуме» на ВДНХ проходит мюзикл с морскими животными «Новогодний круиз»
По водной сцене перемещается 3-метровый корабль весом более 250 кг, а над зрительской трибуной парят три гигантских дрона-дирижабля. В необычном музыкальном шоу «Новогодний круиз» зрителям предлагается почувствовать себя пассажирами круизного лайнера. Капитан корабля – его величество Морской Лев.
Мюзикл рассказывает историю мальчика Марка, который перемещается в пространственно-временном континууме, сталкивается с морскими пиратами и их шпионами-дельфинами. Марк загадывает желание, чтобы его родители снова были вместе – и ради своей мечты в новогоднюю ночь ему предстоит погрузиться в самую глубокую точку океана и встретиться с моржом-президентом и касатками.
Главные звезды водного Бродвея – дельфины, морские львы, морж и касатки. В шоу также участвуют более 100 артистов. На головокружительной высоте 8 метров выступит канатоходец Геннадий Скрипко, его достижения занесены в «Книгу рекордов Гиннесса». Также в программе – трюки акробатов на гибких шестах, цирковые номера с верёвочной сетью и эластичными канатами-банджи, уникальные элементы воздушных гимнастов.
Артисты выходят в зал и вовлекают публику принять участие в шоу. На каждом сеансе представления в прямом эфире ведутся интерактивные видеотрансляции, где зрители могут увидеть себя на большом экране и почувствовать себя в центре событий. А 5D-эффекты – ароматы океана, туман и морской бриз – усиливают иллюзию настоящего круизного путешествия.
Ну а тем, кто рискнёт занять первые ряды, будет не только весело, но и мокро – их обольют с головы до ног три синхронно прыгающие касатки, 32 танцующих фонтана и пираты из водного бластера.
Мюзикл «Новогодний круиз» создан специально для «Москвариума» медиагруппой «Красный квадрат». Подготовка морского шоу заняла более года.
МЕСТО: «Москвариум» на ВДНХ (Проспект Мира, д. 119, стр. 23)
ВРЕМЯ: с 18 декабря по 16 января, начало сеансов в 11:00, 14:30 и 18:00.
СТОИМОСТЬ: от 1500 рублей.
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ по ссылке.
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ФОРМАТ COVID-FREE: Зрителям старше 18 лет необходимо предъявить при входе в зрительный зал паспорт и QR-код. Для гостей младше 18 лет QR-код не потребуется.