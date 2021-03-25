Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:31

Новогодний круиз с дельфинами и касатками

В «Москвариуме» на ВДНХ проходит мюзикл с морскими животными «Новогодний круиз»

Фото: Москвариум

По водной сцене перемещается 3-метровый корабль весом более 250 кг, а над зрительской трибуной парят три гигантских дрона-дирижабля. В необычном музыкальном шоу «Новогодний круиз» зрителям предлагается почувствовать себя пассажирами круизного лайнера. Капитан корабля – его величество Морской Лев.

Мюзикл рассказывает историю мальчика Марка, который перемещается в пространственно-временном континууме, сталкивается с морскими пиратами и их шпионами-дельфинами. Марк загадывает желание, чтобы его родители снова были вместе – и ради своей мечты в новогоднюю ночь ему предстоит погрузиться в самую глубокую точку океана и встретиться с моржом-президентом и касатками.

Фото: Москвариум

Главные звезды водного Бродвея – дельфины, морские львы, морж и касатки. В шоу также участвуют более 100 артистов. На головокружительной высоте 8 метров выступит канатоходец Геннадий Скрипко, его достижения занесены в «Книгу рекордов Гиннесса». Также в программе – трюки акробатов на гибких шестах, цирковые номера с верёвочной сетью и эластичными канатами-банджи, уникальные элементы воздушных гимнастов.

Артисты выходят в зал и вовлекают публику принять участие в шоу. На каждом сеансе представления в прямом эфире ведутся интерактивные видеотрансляции, где зрители могут увидеть себя на большом экране и почувствовать себя в центре событий. А 5D-эффекты – ароматы океана, туман и морской бриз – усиливают иллюзию настоящего круизного путешествия.

Ну а тем, кто рискнёт занять первые ряды, будет не только весело, но и мокро – их обольют с головы до ног три синхронно прыгающие касатки, 32 танцующих фонтана и пираты из водного бластера.

Фото: Москвариум

Мюзикл «Новогодний круиз» создан специально для «Москвариума» медиагруппой «Красный квадрат». Подготовка морского шоу заняла более года.

МЕСТО: «Москвариум» на ВДНХ (Проспект Мира, д. 119, стр. 23)

ВРЕМЯ: с 18 декабря по 16 января, начало сеансов в 11:00, 14:30 и 18:00.

СТОИМОСТЬ: от 1500 рублей.

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ по ссылке.

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 0+

ФОРМАТ COVID-FREE: Зрителям старше 18 лет необходимо предъявить при входе в зрительный зал паспорт и QR-код. Для гостей младше 18 лет QR-код не потребуется.

Фото: Москвариум
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Культура и ТВ 1 минуту назад

«У нее нет звания, зато есть имя». Татьяна Веденеева стала Заслуженной артисткой России

Шоу-бизнес 1 час назад

«Это оскорбление меня!» Поргина эмоционально отреагировала на грядущий суд с директором «Ленкома» (видео)

Шоу-бизнес 2 часа назад

Пенкин скрывает тяжелобольную племянницу

Культура и ТВ 2 часа назад

Война в «Ленкоме»: Варшавер требует с вдовы Караченцова 10 миллионов

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Никак не ожидал»: Никасу Сафронову подарили гектар земли в Греции

Спорт 3 часа назад

«Прекрасные впечатления!» Дочь Этери Тутберидзе прокомментировала сенсационное второе место на чемпионате России

Шоу-бизнес 16 часов назад

Курганская журналистка с просроченным ПЦР, побывавшая на пресс-конференции Путина, похвасталась комплиментами от Собчак

Шоу-бизнес 20 часов назад

Успенская сверкнула бриллиантами за 20 миллионов

Шоу-бизнес 20 часов назад

«Я рада переменам!» Кадышева довольна своей внешностью и слышать не хочет советы врачей

Шоу-бизнес 20 часов назад

Розенбаум остался без миллионов

Шоу-бизнес 21 час назад

«Господи, какая красота!» В гей-деле «Муз-ТВ» фигурировал не только Киркоров, но и Нагиев, и Собчак

Шоу-бизнес 21 час назад

«Анастасия выглядит жалко!» Цыганова врезала певице за обвинения в фальшивой религиозности

Шоу-бизнес 21 час назад

Стас Пьеха: «Новый год для меня – грустный праздник»

Культура и ТВ 21 час назад

«Девонька, улыбаться надо всегда!» Эти слова Караченцова Людмила Поргина запомнила на всю жизнь

Шоу-бизнес 22 часа назад

«Это рискованно!» Авраам Руссо рассказал, почему не хочет петь с Орбакайте

Шоу-бизнес 22 часа назад

Мария Максакова: «Бывший делает из моих детей нерукопожатных отщепенцев!»

Культура и ТВ 1 день назад

«Голос» остался лучшим, несмотря на потерю Градского

Культура и ТВ 1 день назад

Лучше него эту роль никто не сыграет. Евгений Цыганов оказался родственником Сергея Образцова

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика