Новогодний круиз с дельфинами и касатками

Главные звезды водного Бродвея – дельфины, морские львы, морж и касатки. В шоу также участвуют более 100 артистов. На головокружительной высоте 8 метров выступит канатоходец Геннадий Скрипко, его достижения занесены в «Книгу рекордов Гиннесса». Также в программе – трюки акробатов на гибких шестах, цирковые номера с верёвочной сетью и эластичными канатами-банджи, уникальные элементы воздушных гимнастов.

Артисты выходят в зал и вовлекают публику принять участие в шоу. На каждом сеансе представления в прямом эфире ведутся интерактивные видеотрансляции, где зрители могут увидеть себя на большом экране и почувствовать себя в центре событий. А 5D-эффекты – ароматы океана, туман и морской бриз – усиливают иллюзию настоящего круизного путешествия.

Ну а тем, кто рискнёт занять первые ряды, будет не только весело, но и мокро – их обольют с головы до ног три синхронно прыгающие касатки, 32 танцующих фонтана и пираты из водного бластера.