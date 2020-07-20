«Тигр - большой эгоист. Он живет ради себя любимого». Эдгард Запашный рассказал о главном символе наступающего года

О запрете цирков с животными

– Есть такие безрассудные люди, которые заводят тигров и других диких зверей, как домашних питомцев. Как вы к этому относитесь?

– Это нарушение закона. С 1 января 2020 запрещено содержание диких животных у себя дома. Плюс тигр – краснокнижное животное. Каждый раз когда я сталкиваюсь с подобными заводчиками, понимаю, что это не очень далекие люди. У нас недавно тут один человек ночью гулял с пумой возле нашего цирка. Какое тут может быть отношение? Ну, какой-то дурачок завладел этой бедной пумой – и скорее всего, нелегально. Видимо, таким образом пытается прославиться, попасть в какое-то информационное пространство. Для работы с этим животным у него должна быть лицензия. Для того, чтобы пума не представляла для окружающих угрозу, ее владелец должен обладать знаниями. Плюс это банально нарушение общественного порядка и может привести к трагедии. Вряд ли у него есть документы, разрешающие вывоз животного за пределы той территории, на которой пума содержится. В общем, здесь очень много нарушений. По-хорошему этим должны заниматься правоохранительные органы. К сожалению, часто пока гром не грянет, никто ничего не делает. Так что, как вы поняли, я очень негативно к этому отношусь, считаю, что право работать с дикими и опасными животными должно быть только у профессионалов и под жестким контролем государства.

– А как вы относитесь к тому, что в некоторых странах цирк с животными запрещён?

– Кто вам такое сказал? Вы явно отталкиваетесь от каких-то публикаций в соцсетях. Это все не правда! В Германии очень популярен стационарный цирк «Кроне» в Мюнхене, на территории которого больше 100 животных. У этого цирка есть филиал - самое большое шапито в мире, которое путешествует по всей Германии и там порядка 200 животных. Главный дрессировщик - Мартин Лэйси. Когда в следующий раз увидите пост о том, что в цивилизованных странах запрещаются цирки с животными, проводите фактчекинг. Сейчас я назову ряд стран, а вы скажете, цивилизованные ли это страны или нет: Германия, Италия, Испания, Франция, Англия, США, Китай, Япония, Россия. Так вот, в этих странах цирки с животными разрешены. А запретили цирки в Эстонии и Латвии, где, в принципе, никогда не было своих цирковых традиций. И кстати, туристы оттуда приезжают к нам, чтобы побывать на представлениях с животными. В Большом Московском цирке до пандемии 30-40% зрителей были иностранцы. В январе в Монте-Карло должен проходить международный цирковой фестиваль под личным патронажем принцессы Стефании и принца Альбера, но из-за коронавирусной ситуации второй год подряд мероприятие отменяется. Но там также постоянно участвуют дрессировщики с животными.

– То есть, зоозащитники не владеют всей информацией?

– Да нет, они как раз-таки владеют всей информацией, но нарочно вводят в заблуждение общественность и искажают факты в свою пользу. Вот буквально недавно европейская комиссия отклонила законопроект зоозащитников о запрете животных в цирке. И всё, тишина. Хоть бы кто-нибудь об этом честно написал! А вот если бы европейцы все же приняли этот законопроект, сейчас это было бы во всех соцсетях.

– У вас есть версия, почему в Европе пришли к такому решению?

– Потому что адекватных людей больше. Я даже запустил хэштег под таким названием в Инстаграм. Понимаете, если мы с вами идем на поводу у какого-то активного меньшинства, то приходим в такой мир, где не мама и не папа, а родители №1 и № 2, когда появляется туалет №3, когда мальчики легко могут идентифицировать себя как девочки. Вот что происходит, когда мы идем на поводу у этих людей.