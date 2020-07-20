«Тигр - большой эгоист. Он живет ради себя любимого». Эдгард Запашный рассказал о главном символе наступающего года
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По восточному календарю 2022-й – год тигра. «Собеседник» попросил самого известного дрессировщика России Эдгарда Запашного рассказать о главном символе наступающего года.
Братья Запашные – представители цирковой династии в четвертом поколении. Дедушку растерзал тигр, отец трижды попадал в реанимацию, но Эдгард и Аскольд продолжают работать с дикими кошками. В Большом Московском цирке сейчас 11 тигров – и все названы в честь известных музыкантов. И свои имена они с лихвой оправдывают. Талантливые усатые и полосатые звезды братьев Запашных снимаются в кино, недавно появились в клипе солиста группы «Рамштайн» Тилля Линдеманна.
Тигр считает себя властелином мира
– Эдгард, поделитесь с нами, что вы поняли про тигров за 20 лет работы с ними?
– Это большой эгоист. Тигр живет ради себя любимого, считает себя властелином мира. Он отвечает за свои слова, не боится трудностей, выживает в суровых условиях. Это умное животное. Несмотря на то, что тигр относится к семейству кошачьих, по умственному развитию он ближе к собакам. Самое печальное – большинство живущих на земле тигров имеют небольшое количество особей и все виды находятся под охраной природозащитников. У уссурийского тигра осталось всего около 500 особей.
– А вы помните свои первые детские впечатления о тиграх?
– Знаете, у меня такое ощущение, что тигры были в моей жизни всегда, сколько я себя помню. Не могу точно назвать дату, когда в первый раз с ними встретился. Вряд ли кто-то сможет сказать, что прекрасно помнит момент, когда впервые увидел маму и папу. Здесь то же самое. Но я точно с самого детства понимал, что это опасный хищник, несмотря на свой плюшевый и мимишный вид. Нельзя недооценивать хищников, даже у ручного животного, с которым ты проводишь много времени, может быстро измениться настроение, что-то может спровоцировать его агрессию. Или ему на радостях захочется вас обнять, прикусить - даже такое проявление нежности от огромного животного может покалечить человека.
– Вы как-то сказали, что страх - это форма уважения.
– Страх – это форма адекватности. Умея общаться с собственным страхом, ты способен оценить, где ты сейчас находишься, как правильно себя вести в этой ситуации, как не нарушать технику безопасности. Тигры в 2-3 раза больше и сильнее нас. Это точно не те животные, к которым можно относиться без уважения и без страха. А когда человек ничего не боится, он совсем без тормозов и готов на рисковать неоправданно. Может и МКАД попытаться перебежать. Это уже безрассудство.
О запрете цирков с животными
– Есть такие безрассудные люди, которые заводят тигров и других диких зверей, как домашних питомцев. Как вы к этому относитесь?
– Это нарушение закона. С 1 января 2020 запрещено содержание диких животных у себя дома. Плюс тигр – краснокнижное животное. Каждый раз когда я сталкиваюсь с подобными заводчиками, понимаю, что это не очень далекие люди. У нас недавно тут один человек ночью гулял с пумой возле нашего цирка. Какое тут может быть отношение? Ну, какой-то дурачок завладел этой бедной пумой – и скорее всего, нелегально. Видимо, таким образом пытается прославиться, попасть в какое-то информационное пространство. Для работы с этим животным у него должна быть лицензия. Для того, чтобы пума не представляла для окружающих угрозу, ее владелец должен обладать знаниями. Плюс это банально нарушение общественного порядка и может привести к трагедии. Вряд ли у него есть документы, разрешающие вывоз животного за пределы той территории, на которой пума содержится. В общем, здесь очень много нарушений. По-хорошему этим должны заниматься правоохранительные органы. К сожалению, часто пока гром не грянет, никто ничего не делает. Так что, как вы поняли, я очень негативно к этому отношусь, считаю, что право работать с дикими и опасными животными должно быть только у профессионалов и под жестким контролем государства.
– А как вы относитесь к тому, что в некоторых странах цирк с животными запрещён?
– Кто вам такое сказал? Вы явно отталкиваетесь от каких-то публикаций в соцсетях. Это все не правда! В Германии очень популярен стационарный цирк «Кроне» в Мюнхене, на территории которого больше 100 животных. У этого цирка есть филиал - самое большое шапито в мире, которое путешествует по всей Германии и там порядка 200 животных. Главный дрессировщик - Мартин Лэйси. Когда в следующий раз увидите пост о том, что в цивилизованных странах запрещаются цирки с животными, проводите фактчекинг. Сейчас я назову ряд стран, а вы скажете, цивилизованные ли это страны или нет: Германия, Италия, Испания, Франция, Англия, США, Китай, Япония, Россия. Так вот, в этих странах цирки с животными разрешены. А запретили цирки в Эстонии и Латвии, где, в принципе, никогда не было своих цирковых традиций. И кстати, туристы оттуда приезжают к нам, чтобы побывать на представлениях с животными. В Большом Московском цирке до пандемии 30-40% зрителей были иностранцы. В январе в Монте-Карло должен проходить международный цирковой фестиваль под личным патронажем принцессы Стефании и принца Альбера, но из-за коронавирусной ситуации второй год подряд мероприятие отменяется. Но там также постоянно участвуют дрессировщики с животными.
– То есть, зоозащитники не владеют всей информацией?
– Да нет, они как раз-таки владеют всей информацией, но нарочно вводят в заблуждение общественность и искажают факты в свою пользу. Вот буквально недавно европейская комиссия отклонила законопроект зоозащитников о запрете животных в цирке. И всё, тишина. Хоть бы кто-нибудь об этом честно написал! А вот если бы европейцы все же приняли этот законопроект, сейчас это было бы во всех соцсетях.
– У вас есть версия, почему в Европе пришли к такому решению?
– Потому что адекватных людей больше. Я даже запустил хэштег под таким названием в Инстаграм. Понимаете, если мы с вами идем на поводу у какого-то активного меньшинства, то приходим в такой мир, где не мама и не папа, а родители №1 и № 2, когда появляется туалет №3, когда мальчики легко могут идентифицировать себя как девочки. Вот что происходит, когда мы идем на поводу у этих людей.
В самом понятии «дрессура» нет негатива
– А меняются ли методы дрессировки животных?
– Да, конечно. За последние несколько десятилетий дрессура стала намного гуманнее. Если раньше использовался термин «укрощение», подразумевающий под собой какую-то героику, жесткость, то сейчас даже такой терминологии не используется. Никто не называет себя укротителем. Вся дрессура сместилась в сторону мягкого гуманного нахождения общего языка между человеком и животным.
В самом понятии «дрессура» нет негатива. Даже взять собаку на поводок - это уже элемент дрессуры, ведь щенок не сразу принимает это. Или когда ты первый раз садишься на молодую лошадь, которая еще никогда не ездила под седлом - она тоже тебя сбрасывает. Но спустя какое-то время всё меняется и правильный дрессировщик приручает свою собаку и к наморднику, и к слову «фу», к туалету - это всё дрессура. Да, она может быть разной: кто-то забивает свою собаку палками, отрезает уши и в пакетах вбрасывает ненужных щенков на улицу, а кто-то воспитывает так собаку, что она за тебя готова жизнь отдать, если на тебя нападут. По сути, мы все дрессированные обществом в том смысле, что мы подчиняемся правилам: сначала нас дрессируют родители, потом нас дрессируют в детском саду, школе, университете, на работе. Затем мы сами начинаем кого-то дрессировать.
Поэтому когда я слышу, что дрессура - это плохо, я отвечаю: ну давай, не подчиняйся обществу, бери копьё и голым бегай по тайге. Но разве мы с вами о такой жизни мечтаем? Мы же хотим жить в цивилизованном обществе, где тебя на улице не бьют, где беременных женщин пропускают вперед - это все правила, которыми нас научили пользоваться. А если эти правила не соблюдаем, нас наказывают. То же самое, когда ты работаешь со львом, с тигром, собакой - ты тоже должен пользоваться правильными методами дрессуры, чтобы животное выросло адекватным и принимало правила игры, чтобы собака не кусала всех подряд, чтобы твоя лошадь не била тебя копытом, когда ты к ней подходишь. То есть, это про правильное общение между животными и людьми.
– Вы могли бы о себе сказать: «Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю тигров»? Вам близка эта фраза?
– Нет. Ну, нельзя сравнивать человека с животным, мы разные. Те, кто говорит, что животные лучше нас, пусть приведут мне не единичный случай, а системные примеры их подвигов - как тигры или львы кому-то жизнь спасают на регулярной основе. Животные думают прежде всего о своем благополучии, своя шкурка им всегда ближе. Я просто верю в людскую доброту и в то, что среди нас много героев. В нашем цирке работает дрессировщик львов Виталий Смолянец. Несколько лет назад на ночной трассе он не проехал мимо ДТП, спас двух человек, а сам оказался под фурой, которая перерезала ему две ноги. Теперь он работает со львами на двух протезах. Только люди способны на такие подвиги.
Про ретроградный меркурий и съемки у Линдеманна
– Испытывают ли тигры привязанность к людям?
– Я работаю не только с тиграми, но и со львами. Это две разные планеты. Львы не такие эгоисты и больше привязаны к человеку. Но бывают исключения. Единственную программу «Легенды цирка с Эдгардом Запашным», которую я посвятил не человеку, это моему тигру Мартину. Это животное являлось частичкой моей души, он меня любил и я не мог не ответить взаимностью. Но, увы, это скорее исключение, нежели правило.
– Есть ли тигры более талантливые, чем другие?
– Да, любые животные с высоким умственным развитием делятся на талантливых, бездарных, трусливых, паникеров, чересчур смелых или чересчур агрессивных. У каждого свой характер, свои плюсы и минусы. Когда ты много времени проводишь с животными, ты способен выявлять эту индивидуальность. И дальше ты либо можешь с этим справляться, либо нет.
– А подвержены ли тигры перепадам настроения, влияет ли на их рабочее состояние «ретроградный Меркурий»?
– На самом деле мы все время анализируем, почему животное вдруг себя плохо ведет. Это может быть признаком болезни, или чего-то тигр испугался, или могут быть скандалы с другим самцом - сильный угрожает, а более слабый начинает напрягаться из-за этого. Правда, действительно, есть необъяснимые вещи. Является ли это следствием того самого Меркурия, понятия не имею. Мы до конца не изучили ни одно животное, природа продолжает нас удивлять.
– Часто ли ваши титры снимаются в кино?
– Да. Фильмография наших животных очень большая: это и сериалы, и реклама, и съемка видеоклипов. Мы недавно сняли ролик с солистом группы «Rammstein» Тиллем Линдеманном. Скоро будет премьера. А самая большая наша работа - это сериал для Первого канала «Назарова» с Ольгой Погодиной в главной роли.