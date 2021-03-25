Лучше него эту роль никто не сыграет. Евгений Цыганов оказался родственником Сергея Образцова

Спектакль приурочен к двум юбилейным датам – к 120-летию со дня рождения Образцова и к 90-летию созданного им театра.

Казалось бы, где драматический артист Евгений Цыганов, а где - кукольный театр?! Оказывается, прекрасно совмещаются! Режиссер спектакля, внучка Сергея Образцова, в своем выборе актера осталась довольна.

- Конечно, поначалу у меня были и другие кандидатуры, но потом я поняла, что лучше Цыганова эту роль никто не сыграет, - рассказывает «Собеседнику» Екатерина Михайловна. - Понимаете, Женя, помимо того, что он мой брат… Да, да. Это интересная история нашей семьи. Бабушка Жени и мой дедушка – двоюродные брат и сестра! Бабушка Цыганова даже принимала участие в моем воспитании. Но с самим Женей мы не так уж часто и общались, ушли из жизни наши родственники, и семья стала расползаться. Но его мама, которая не является нашей прямой родственницей, как бы склеила нашу семью. Каждый год, на все мои дни рождения, она приезжала, и всегда была рядом… Так вот, помимо того, что Женя – брат, он еще и думающий артист. Его глаза, его образ мыслей! Вы не представляете, как серьезно он готовился к этому спектаклю. Мне кажется, Женя теперь знает про Образцова больше чем я. Сколько книжек он прочел, просмотрел все интервью Сергея Владимировича! Он звонил мне из каждого города, куда уезжал на съемки или на гастроли: «Я тут вот это прочитал, давай попробуем так сделать…» И так далее. Женя этим жил круглосуточно. Он проделал невероятную работу.