Лучше него эту роль никто не сыграет. Евгений Цыганов оказался родственником Сергея Образцова
В театре кукол имени Сергея Образцова состоялась премьера спектакля «Я – Сергей Образцов». В роли известного кукольника - Евгений Цыганов
Спектакль приурочен к двум юбилейным датам – к 120-летию со дня рождения Образцова и к 90-летию созданного им театра.
Казалось бы, где драматический артист Евгений Цыганов, а где - кукольный театр?! Оказывается, прекрасно совмещаются! Режиссер спектакля, внучка Сергея Образцова, в своем выборе актера осталась довольна.
- Конечно, поначалу у меня были и другие кандидатуры, но потом я поняла, что лучше Цыганова эту роль никто не сыграет, - рассказывает «Собеседнику» Екатерина Михайловна. - Понимаете, Женя, помимо того, что он мой брат… Да, да. Это интересная история нашей семьи. Бабушка Жени и мой дедушка – двоюродные брат и сестра! Бабушка Цыганова даже принимала участие в моем воспитании. Но с самим Женей мы не так уж часто и общались, ушли из жизни наши родственники, и семья стала расползаться. Но его мама, которая не является нашей прямой родственницей, как бы склеила нашу семью. Каждый год, на все мои дни рождения, она приезжала, и всегда была рядом… Так вот, помимо того, что Женя – брат, он еще и думающий артист. Его глаза, его образ мыслей! Вы не представляете, как серьезно он готовился к этому спектаклю. Мне кажется, Женя теперь знает про Образцова больше чем я. Сколько книжек он прочел, просмотрел все интервью Сергея Владимировича! Он звонил мне из каждого города, куда уезжал на съемки или на гастроли: «Я тут вот это прочитал, давай попробуем так сделать…» И так далее. Женя этим жил круглосуточно. Он проделал невероятную работу.
Сергей Образцов, по сути, ровесник XX века, его глазами зритель и посмотрел на этот век. Например, на сцене вспоминают 8-месячную поездку артиста в Америку в 1920-е годы. В этом эпизоде Цыганов по-настоящему отрывается, танцуя степ. А как спел знаменитую песню «Стаканчики граненые упали со стола»! Ради этой роли Евгений научился управлять куклами, в которых можно легко узнать Леонида Утесова, Лидию Русланову, Любовь Орлову, Федора Шаляпина, с которыми Образцов был дружен. А еще знаменитый Тяпа – кукла, которая была первой в жизни Сергея Владимировича и с которой он никогда не расставался. По сути, этот спектакль - еще один необыкновенный концерт, на фоне судьбы Образцова.