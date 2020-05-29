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«Голос» остался лучшим, несмотря на потерю Градского

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, россияне в этом году посчитали самым популярным СМИ – телевидение

Фото: Первый канал

Среди всех вещателей лидирует Первый канал, его выбрали и назвали «лучшим» 9% опрашиваемых. На второй строчке НТВ (5%), на третьем – Россия-1 (4%).

Вообще, видимо, в нашей стране телевидение по-прежнему популярнее интернета, хотя уже ненамного. В пользу ТВ высказалось 13 %, а за всемирную сеть – 12%. 

Среди самых популярных телепередач этого года тоже нет новеньких. На первом месте «Голос» Первого канала (5%), который в конце ноября, к сожалению, лишился одного из лучших своих наставников Александра Градского. На втором месте «60 минут» телеканала Россия-1 (4%). Закрывает тройку лидеров «Поле чудес» (3%), которое держится на плаву вот уже 31 год. 

Телесериалами года россияне назвали «Вертинского» (Первый канал), «След» (5 канал) и «Тайны следствия» (Россия-1). Все они набрали по 3% голосов. 

Большой всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре. В нем приняло участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. 

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